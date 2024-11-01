El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, afirma que el breve fallo contra el Fiscal General del Estado contiene dos violaciones del principio de legalidad

El fallo señala que García Ortiz es “autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal”, un delito que no forma parte de ese artículo. “Los datos personales reservados forman parte del derecho a la intimidad y están protegidos en el título X del Código Penal (artículos 197 y siguientes CP)”, señala el juez, que afirma que hay, por tanto, “vulneración del principio de legalidad”. Algo similar ocurre con el hecho de que el Fiscal General haya sido condenado a pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso por daños