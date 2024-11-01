edición general
9 meneos
17 clics

El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, afirma que el breve fallo contra el Fiscal General del Estado contiene dos violaciones del principio de legalidad

El fallo señala que García Ortiz es “autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal”, un delito que no forma parte de ese artículo. “Los datos personales reservados forman parte del derecho a la intimidad y están protegidos en el título X del Código Penal (artículos 197 y siguientes CP)”, señala el juez, que afirma que hay, por tanto, “vulneración del principio de legalidad”. Algo similar ocurre con el hecho de que el Fiscal General haya sido condenado a pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso por daños

| etiquetas: magistrado , martín , pallín , violaciones , legalidad , fiscal , general
9 0 0 K 117 actualidad
4 comentarios
9 0 0 K 117 actualidad
#2 Albarkas
Y que sabrá el yayo éste...
Si la Gestapo judicial ya había decido cargarse al lupas, se lo cepillan con ley o sin ella Y PUNTO.
Como toda la vida hacen lo que les da la gana, porque el estado es suyo.
0 K 17
Harkon #1 Harkon
Los jueces fascistas van a calzón quitado y es gracias a que el PSOE ni Sumar han hecho nada, es más aplaudieron con las orejas la renovación del CGPJ que precisamente es el que nombra a la sala segunda del tribunal supremo.
0 K 14
#3 dclunedo
Relato.....
0 K 7
#4 Jodere
Si solo fueran dos fallos, todo ha sido un montaje de los jueces facha y la UCO, para quitarse al Fiscal general, la fiscal Lastra, queriendo subir a ese puesto mintiendo, eso si la han dado pero bien a la mentirosa amiga del alma de Ayuso.
0 K 7

menéame