Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)

Este es un post que Donald Trump ha compartido en la red social X a las 00:10, hora Washington DC.

Lo comparto traducido aquí (si es que hay caracteres disponibles suficientes), para el que le interese:

«Un muy feliz Día de Acción de Gracias para todos nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses que han sido tan amables al permitir que nuestro país sea dividido, alterado, destrozado, asesinado, golpeado, atracado y ridiculizado, junto con ciertos otros países ingenuos de todo el mundo, por ser “políticamente correctos” y, sencillamente, ESTÚPIDOS cuando se trata de inmigración.La población extranjera oficial de Estados Unidos es de 53 millones de personas (Censo), la mayoría de las cuales depende de ayudas sociales, proviene de naciones fracasadas o de prisiones, instituciones mentales, bandas o cárteles de la droga. Ellos y sus hijos se mantienen mediante enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por tener un gran corazón, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna forma. Aguantan lo que le ha pasado a nuestro país, ¡pero les está consumiendo hacerlo!Un migrante que gana 30.000 dólares con una tarjeta de residencia obtendrá aproximadamente 50.000 dólares en ayudas anuales para su familia. La población migrante real es mucho mayor. Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía tras la Segunda Guerra Mundial (escuelas deficientes, criminalidad alta, decadencia urbana, hospitales saturados, escasez de vivienda, grandes déficits, etc.).Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando por completo el que una vez fue el gran estado de Minnesota. Las bandas somalíes patrullan las calles buscando “presas”, mientras nuestra buena gente permanece encerrada en sus pisos y casas esperando, con todas sus fuerzas, que les dejen en paz.El gravemente retrasado gobernador de Minnesota, Tim Walz, no hace nada, ya sea por miedo, incompetencia o ambas cosas, mientras que la peor “congresista” de nuestro país, Ilhan Omar, siempre envuelta en su hiyab, y que probablemente llegó a EE. UU. de forma ilegal —ya que no está permitido casarse con tu hermano—, no hace más que quejarse con odio de nuestro país, de su Constitución y de lo “mal” que la tratan, cuando su lugar de origen es una nación decadente, atrasada y plagada de delincuencia, que básicamente ni siquiera es un país por la falta de gobierno, ejército, policía, escuelas, etc.Incluso aunque hemos avanzado tecnológicamente, la política migratoria ha erosionado esos progresos y las condiciones de vida de muchos.Pausaré permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con los millones de admisiones ilegales de Biden —incluyendo las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden— y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o sea incapaz de amar a nuestro país; acabaré con todas las ayudas y subsidios federales para los no ciudadanos; retiraré la nacionalidad a los migrantes que socaven la tranquilidad interna; y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental.Estos objetivos se perseguirán con la intención de lograr una gran reducción de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas las admitidas mediante un proceso de aprobación no autorizado e ilegal con Autopen.Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede solucionar totalmente esta situación.Por lo demás, ¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS!, excepto a los que odian, roban, asesinan y destruyen todo aquello por lo que Estados Unidos lucha — ¡No vais a estar aquí mucho tiempo!»

x.com/realDonaldTrump/status/1994272683387687053