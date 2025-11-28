Trump avisa de que "el espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad" en plena escalada militar

“Consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad”. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un aviso en plena escalada militar y de presión a Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro: “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad”.
Están usando el "aquí hay droga" igual que los cazadores de South Park usaban el "que va a atacarnos": www.youtube.com/watch?v=NvtA0rZJH9o
Que asco.
A ver cómo lo justifican.
Da mucha grima con esta gentuza.
Con razón quieren deshacer la ONU, les deja en evidencia.
No hay quien le gane
No hay quien derrote
A superbigote!