Trump avisa de que "el espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad" en plena escalada militar

“Consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad”. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un aviso en plena escalada militar y de presión a Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro: “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad”.

19 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 vituwaf
Algo tiene que hacer. La economía va tan mal que está ocultando los datos. Una guerra es ideal. El fascismo siempre sale por ahí.
ochoceros #16 ochoceros
#1 #3 No va a ser una guerra estándar, se van a limitar a ocupar todas las explotaciones petrolíferas, con todo el descaro del mundo y con todo el "pasotismo" de los medios occidentales.

Están usando el "aquí hay droga" igual que los cazadores de South Park usaban el "que va a atacarnos": www.youtube.com/watch?v=NvtA0rZJH9o
ChatGPT #17 ChatGPT
#16 yo creo que el tema de guerras standard se han acabado, salvo países fuera del foco mediático
karlos_ #18 karlos_
#16 Anda igual que en Libia, Siria e Irak por decir unos pocos. Seguro que hay mas
Deviance #14 Deviance
#12 Completamente de acuerdo.
ChatGPT #1 ChatGPT
bueeno, pues parece que Trump ya va a tener su guerra.... ya tardaba
Tx4 #5 Tx4
#1 Un momentito que terminemos con Europa y ya vamos...

www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/28/trump-to-recognise-occupied-
meroespectador #6 meroespectador
Ya lo dije en su momento este se va a plegar a Rusia y China para quedarse los EEUU con toda suramérica.
Deviance #8 Deviance
Definitivamente el hijolagranputa este hace lo que le sale de los huevos.
Que asco.
salteado3 #9 salteado3
#8 "Legalidad internacional".

A ver cómo lo justifican.
Deviance #10 Deviance
#9 Pero si el tema es que no les hace ni falta justificar nada. Claro ejemplo tenemos con el genocidio en Gaza; vale que hubo un atentado en Israel, pero eso no es motivo (es una excusa) para masacrar a toda una población y ocupar el territorio, cuando todo el mundo sabe que la inteligencia y el ejército de Israel podía haber hecho una operación militar quirúrgica sin tener que asesinar a toda una población.
Da mucha grima con esta gentuza.
salteado3 #12 salteado3
#10 A eso me refiero, a ver con qué jeta piden a Rusia o a cualquier otro país que siga unas reglas básicas que ellos mismos se saltan.

Con razón quieren deshacer la ONU, les deja en evidencia.
Kantinero #13 Kantinero
Europa cordón sanitario a este psicópata YA, ya esta bien de poner la otra mejilla.
#19 mariopg
jaja, hacer la guerra es taaaan monstruoso
MisterReview. #4 MisterReview.
A ver si con un poco de suerte se convierte en un nuevo Vietnam y podamos ver felizmente miles de ataúdes con la banderita del imperio.
#11 Jacusse
#4 algún vietnamita murió también, no?
MisterReview. #15 MisterReview.
#11 Ya, es la parte negativa, pero el imperio ya ha decidido que va a poner sus garras sobre Venezuela así que cuantos más estadounidenses mueran allí, mejor.
