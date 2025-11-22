·
El grupo de narcos que precipitó la investigación del caso mascarillas en Almería tenía guardias civiles a sueldo
La UCO descubrió que un guardia civil del Puerto de Barcelona recibió pagos de 20.000 euros por ayudarles a colar la droga.
|
etiquetas
:
narcos
,
investigación
,
mascarillas
,
almería
,
guardias
,
civiles
,
sueldo
compartir
actualidad
#3
tierramar
*
Relacionado:
www.meneame.net/m/actualidad/jueza-aparta-caso-mascarillas-audiencia-p
Tras pedir su incorporación después de una baja, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción,Lopez Moya, ha pedido su abstención del Caso Mascarillas. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha solicitado abstenerse,
lo que supone la suspensión temporal de la causa.
En el 2022 cuando el juzgado de instrucción de Almería aceptaba la causa…
» ver todo el comentario
2
K
35
#4
Sinfonico
*
Y políticos comprados sin duda, porque si quisieran acabar con el narcotráfico sólo tendrían que legalizar y regularizar las drogas, es un win win, acabas con las mafias y el estado consigue una gran fuente de ingresos.Casualmente, ésto ni se contempla.
0
K
13
#1
ewok
Pues menos mal que no pasó como con Naseiro.
es.wikipedia.org/wiki/Caso_Naseiro
0
K
12
#2
tierramar
*
Policias a sueldo, jueces a sueldo o amenazados, y politicos comprados. Por eso no se mueve nada en las narco-regiones
0
K
12
es.wikipedia.org/wiki/Caso_Naseiro