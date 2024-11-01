Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general

Los comuns, a través de su eurodiputado Jaume Asens, han presentado este jueves una querella contra el presidente de la sala del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz. La formación catalana considera que Andrés Martínez Arrieta ha podido cometer un delito de revelación de secretos previsto y penado en el artículo 417 del Código Penal
Hay que reformar este sistema de Juan Palomos yo me lo giso yo me lo como ...
El CGPJ está demostrado que es un fracaso como elemento controlador.
Pues menudo secreto.