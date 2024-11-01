edición general
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general

Los comuns, a través de su eurodiputado Jaume Asens, han presentado este jueves una querella contra el presidente de la sala del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz. La formación catalana considera que Andrés Martínez Arrieta ha podido cometer un delito de revelación de secretos previsto y penado en el artículo 417 del Código Penal

oceanon3d #1 oceanon3d *
No admitida a tramite ... circulen.

Hay que reformar este sistema de Juan Palomos yo me lo giso yo me lo como ...

El CGPJ está demostrado que es un fracaso como elemento controlador.
Top_Banana #4 Top_Banana
Con el chascarrillo, reveló que él iba a ser el ponente de la sentencia. Que cosas... A ver cómo le intentan dar la vuelta los "Neutrales" a esto. :popcorn:
thorpedo #2 thorpedo
Circulen ...con facha pass no le va pasar nada. Entre bomberos no se pisan la manguera
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Que secreto reveló? Que iba a ser ponente de una sentencia.

Pues menudo secreto.
smilo #6 smilo
Ojalá vengan más demandas. Estaría dispuesto a colaborar, los 10€ que puse para la demanda de Rato son de las mejores inversiones que he hecho.
#3 PerritaPiloto
No creo que llegue a nada, pero si llega a algo sería un salto con triple tirabuzón. ¡Vaya pirueta! Quien condena a alguien de revelación de secretos inculpado a su vez por revelación de secretos por algo relacionado por el asunto de revelación de secretos.
