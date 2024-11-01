Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana

Ya se conoce cuál de los reservados del restaurante El Ventorro fue el que acogió la comida del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la Dana. El propietario del local ha aportado a la jueza de la Dana dos fotografías que muestran cómo es la sala donde se produjo el encuentro y ha informado de sus medidas. Además, ha entregado la factura de la comida de aquella jornada, que asciende a 165 euros por dos menús.
Mazón no estaba donde tenía que estar. Ya está, los detalles de lo que estuviera haciendo me parecen puro chismorreo que no aportan nada a la investigación.
