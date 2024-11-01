edición general
10 meneos
283 clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana

Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana

Ya se conoce cuál de los reservados del restaurante El Ventorro fue el que acogió la comida del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la Dana. El propietario del local ha aportado a la jueza de la Dana dos fotografías que muestran cómo es la sala donde se produjo el encuentro y ha informado de sus medidas. Además, ha entregado la factura de la comida de aquella jornada, que asciende a 165 euros por dos menús.

| etiquetas: carlos mazón , maribel vilaplana , juicio dana
8 2 0 K 98 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:    
Graffin #9 Graffin
Bien ocultos esos copazos bajo el genérico "menú". Buen trabajo Ventorroman
2 K 33
#14 ikzuge
#9 Eso mismo he pensado yo.
0 K 6
angelitoMagno #6 angelitoMagno
¿A donde se quiere llegar con toda esta investigación sobre el Ventorro?
Mazón no estaba donde tenía que estar. Ya está, los detalles de lo que estuviera haciendo me parecen puro chismorreo que no aportan nada a la investigación.
2 K 30
Pablosky #10 Pablosky
#6 siendo cierto lo que dices, a mi si les imputan por falso testimonio no me va a molestar. Y para eso mejor que esté todo bien investigado.
1 K 19
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Ah, pues no parece el lugar más cómodo del mundo para echar un casquete.
1 K 28
skaworld #3 skaworld
#1 #2 Admitid que esperabais otra clase de mobiliario  media
8 K 106
valandildeandunie #11 valandildeandunie
#3 No cantes victoria tan pronto xD  media
2 K 25
#12 concentrado
#3 Y de iluminación :troll:
1 K 30
keiko_san #5 keiko_san
#1 En peores plazas hemos toreao
3 K 47
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#1

En peores garitas hemos hecho guardia. xD xD xD

Aunque ya, a según que edades, da pereza.
1 K 28
Feindesland #4 Feindesland
Follaban o no..
Se daban besitos.
Jugaban a las cartas.
Jugaban al triviasl.
Follaban.
rezaban el rosario.
Todo eso queremos saber.
Todo eso relevante.
Más,... Más... Más....

No es morbo.
Es la verdad
queremos la verdad.
Más.. Más... Máaaaaaaaaaassssss.....
0 K 18
#13 gershwin
Factura mono-concepto para no poner el bebercio
0 K 13
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
No van a parar hasta que encuentren el condón con el nudo hecho...
1 K 13
#8 roldan
Pocas películas porno habéis visto. Mazón debía estar emulando a Jordi el Niño P...
0 K 6

menéame