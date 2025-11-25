Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar

Sin cortapisas ni argumentarios, la congresista de origen hispano María Elvira Salazar explicaba a Fox Business que el principal interés de la administración norteamericana en al ofensiva contra Venezuela es conseguir la explotación de petróleo y gas natural porque Venezuela será "un festín para las petroleras estadounidenses". Sin pestañear añade: "Hay una enorme oportunidad de negocio para las energéticas norteamericanas. Hablamos de más de un billón de dólares de potencial económico
a EEUU le suda la poblacion, quiere sus recursos y dejar el pais como un solar.
Que puto asco de pais, si no se mete en guerras o las crea no saben vivir en paz, se creen los dueños del planeta.
La verdad que me pinchan y no Sangro.