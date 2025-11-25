edición general
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar

Sin cortapisas ni argumentarios, la congresista de origen hispano María Elvira Salazar explicaba a Fox Business que el principal interés de la administración norteamericana en al ofensiva contra Venezuela es conseguir la explotación de petróleo y gas natural porque Venezuela será "un festín para las petroleras estadounidenses". Sin pestañear añade: "Hay una enorme oportunidad de negocio para las energéticas norteamericanas. Hablamos de más de un billón de dólares de potencial económico

obmultimedia
Me compadezco de los Venezolanos, van a ser un pais del tercer mundo a la que saquen a la fuerza a Maduro del poder.
a EEUU le suda la poblacion, quiere sus recursos y dejar el pais como un solar.
5
cabrerenc
#3 Eh, eh, como un solar, pero con parque de atracciones, casinos y furcias.
1
HartzBaltz
Otra vez los piratas terroristas estadounidenses entran a robar aun pais americano. Pero esta vez igual no les sale del todo bien.
2
JackNorte
Ponemos sanciones para no comprar petroleo a Rusia por invadir Ucrania, para acabar comprando a USA mas caro que va a invadir Venezuela y que acabaremos comprando petroleo venezolano producto de una invasion. Sancionaremos tambien a USA. Si sancionamos a todos eso nos permite comprar petroleo barato o no? xD
1
ixo
Vamos, que ni Maduro, ni la libertazzz, ni la droga, ni cristo que lo fundó. Rapiña y petróleo, puro y duro. ¬¬
1
obmultimedia
#4 EEUU no tiene yacimientos de petroleo considerables, depende mucho del fracking y eso esta destruyendo todo el ecosistema a su alrededor de donde lo extraen.
Que puto asco de pais, si no se mete en guerras o las crea no saben vivir en paz, se creen los dueños del planeta.
1
FatherKarras
Pues a mí los vecinos me dicen que el malo es el gobierno de Maduro porque dictador. Vivimos en un mundo extraño de cojones.
0
Un_señor_de_Cuenca
No seré yo quien defienda a Maduro y su camarilla, pero esto es una ignominia más. Otra invasión, muertos, destrucción y robos de recursos para que el trumpista medio tenga la gasolina más barata.
0
Kantinero
A los seguidores de Trump, de cualquier derecha, les da igual, como si se cepillan a todo Venezuela, para ellos el fin justifica los medios
0
charangada
A por el Nobel de la paz!
0
Pyrefox
Ahi lo dice la muchacha con too su coño! si señor, esto ha traido la posverdad, el descaro absoluto.
0
pozz
Maburro se puede dar por jodido... que vaya pillando avion para Moscú, seguro que Putin le pone un pisito cerca del pringado de Al Assad :troll:
0
Raskin
Es algo que no se podía saber
0
pazentrelosmundos
#1 iba a hacer el mismo comentario...
La verdad que me pinchan y no Sangro.
0
Raskin
#11 no es exactamente el meme que lo define pero también me vale  media
1

