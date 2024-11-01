"Durante meses, el Wall Street Journal ha retenido una historia que detalla la corrupción personal de Andrii Yermak, el segundo hombre más poderoso de Ucrania. Yermak ha desviado cientos de millones en dólares de impuestos estadounidenses destinados a la ayuda a Ucrania. Los editores del Journal pueden demostrarlo. Pero no lo hacen. En cambio, están protegiendo a Yermak. ¿Por qué?

Porque Yermak está liderando los esfuerzos de Ucrania para sabotear el plan de paz de Trump para Europa del Este. Los propietarios del Wall Street Journal no quieren la paz con Rusia. Quieren la guerra. Al mismo tiempo, la página editorial del Journal ha atacado a la administración Trump por impulsar un acuerdo de paz.

Esta es la verdadera corrupción. Sin informar a sus lectores, la familia Murdoch está utilizando ambos lados de su periódico para continuar la guerra con Rusia. Eso no es el comportamiento de una organización de noticias. Es la marca de una agencia de inteligencia." x.com/TuckerCarlson/status/1992923706377523531