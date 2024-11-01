edición general
6 meneos
13 clics

El PP de Extremadura incluye en las listas electorales al dirigente del partido que ofreció un sueldo y un puesto de chófer a cambio de “echar un polvo”

Manuel Naharro, presidente provincial del PP de Badajoz y vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, integrará el número tres de la lista del PP por la provincia pacense a las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre, a pesar del escándalo que supuso el ofrecimiento de un sueldo y trabajo de chófer a otro hombre a cambio de sexo.

| etiquetas: pp , extremadura , manuel naharro
5 1 0 K 65 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad

menéame