edición general
30 meneos
31 clics
Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app

Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app

Cloudflare quiere que uses esta app cuando LaLiga te bloquee internet: ¿Tu sitio web ha sufrido problemas de acceso inesperado en España? Ayúdanos a descubrir por qué. Descarga la app gratuita OONI Probe, introduce la URL y pulsa «Ejecutar». Tus resultados son anónimos y nos ayudan a medir el bloqueo de sitios web en tu región.

| etiquetas: cloudflare , la liga , tebas , bloqueos
25 5 0 K 337 tecnología
2 comentarios
25 5 0 K 337 tecnología
#1 Grahml *
No entiendo por qué tengo que estar yo descargándome aplicaciones, haciendo a esta gente el trabajo si La LigaTM me bloquea internet.

¿No sería lo propio denunciar a La LigaTM , por acudir a la ilegalidad?
0 K 19
#2 rbrn
#1 www.xataka.com/empresas-y-economia/duro-reves-para-cloudflare-justicia

Duro revés para Cloudflare: la Justicia rechaza su demanda contra LaLiga por el bloqueo masivo de webs
2 K 27

menéame