Por qué el presidente del Gobierno de España ha roto filas en Europa — y se ha atrevido a enfrentarse a Trump

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rara vez pronuncia las palabras "Donald Trump" en público. Desde que el presidente estadounidense asumió el cargo, Sánchez suele referirse a la administración estadounidense y a su presidente sin nombrarle explícitamente. Esto se interpretó como un cálculo diseñado para evitar confrontaciones personales, pero incluso sin usar el nombre de Trump, Sánchez ha logrado lanzar críticas más duras a la agresión del presidente estadounidense que cualquiera de sus compañeros líderes europeos.