Por qué el presidente del Gobierno de España ha roto filas en Europa — y se ha atrevido a enfrentarse a Trump

Por qué el presidente del Gobierno de España ha roto filas en Europa — y se ha atrevido a enfrentarse a Trump

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rara vez pronuncia las palabras "Donald Trump" en público. Desde que el presidente estadounidense asumió el cargo, Sánchez suele referirse a la administración estadounidense y a su presidente sin nombrarle explícitamente. Esto se interpretó como un cálculo diseñado para evitar confrontaciones personales, pero incluso sin usar el nombre de Trump, Sánchez ha logrado lanzar críticas más duras a la agresión del presidente estadounidense que cualquiera de sus compañeros líderes europeos.

#2 Breaking the ranks no significa romper los rangos, significa romper la fila, en el sentido de romper la unidad o de iniciar un movimiento.
Breaking the ranks no significa romper los rangos, significa romper la fila, en el sentido de romper la unidad o de iniciar un movimiento.
#2 Arreglado el titular.
Pues porque el resto de Europa y la UE está lleno de pusilánimes y cipayos lamebotas.

Y alguien tiene que empezar a llamar las cosas por lo que son.
#3 "Sánchez ha logrado lanzar críticas más duras a la agresión del presidente estadounidense que cualquiera de sus compañeros líderes europeos"

Que poco informada esta la gente cuya labor es informar...
Palabras del presidente de Alemania:

- "Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, está contribuyendo a la destrucción del orden mundial"
- "Se trata de evitar que el mundo se convierta en una cueva de ladrones, donde los más inescrupulosos se lleven lo que quieran"

orusmedia.com.mx/presidente-aleman-acusa-a-ee-uu-de-destruir-el-orden-
#10 Frase que han dicho esta semana. Dime otra de semanas anteriores.. _Venga, espero.. .
#12 Esta noticia de theGuardian, es de hoy.
Las palabras del presidente de Alemania son de antes de ayer.

Hasta la fecha, las críticas más duras, y con más pelotas, hacia USA, son las de Alemania, de modo que esto es falso:
"Sánchez ha logrado lanzar críticas más duras a la agresión del presidente estadounidense que cualquiera de sus compañeros líderes europeos"

Me da igual cómo fueran las cosas hace una semana o hace un mes.
Afirmar lo que han afirmado en este artículo, a día de hoy, es falso Creo que es fácil de entender
#26 no, no da igual el cuando. Si todo el mundo condena algo no es lo mismo ser el primero que el último. El último lo puede hacer hasta por vergüenza no por convicción.
#31 Si te chupa un huevo el rigor informativo... allá tú
La realidad es que las críticas más duras contra USA han sido las de Alemania.
Y os podéis poner como querais, pero la realidad es tozuda.

Eso no quita que Sanchez venga criticando a USA desde antes, pero no es eso lo que afirma la noticia.
A ver si asi lo entiendes mejor: Anterioridad de la critica ≠ Dureza de la critica
#33 Los pro genocidas alemanes son mejores entonces?
#38 Ya empezamos con las chorradas de niño de 5 años.... :shit: :shit: :shit:
Alemania se ha comportado, y se sigue comportando como un autentico hijo de puta con el genocidio palestino.
#40 No que ahora parece según unas declaraciones que has recogido que Alemania es dura con usa, y me dices chorradas de cinco años ¿Explosión del ns?, ¿Chupapollismo a usa con ursulita para poder seguir vendiendo coches falsificados?, ¿El pais con más bases y soldados americanos de europa? ¿Arropamiento total al primo judío genocida de naranjito? A ver si es que todo esto no está conectado ahora xD
Ya empezamos con decir que el argumento de los demás es absurdo para desautorizar
#52 El "de los demás" no, el tuyo sí.
"¿Lis pri ginicidis iliminis sin mijiris intincis?"
Esa ha sido tu gran contribución, absurda y ridícula.

¿En qué momento he dicho yo que los alemanes sean mejores? :shit:
No hace falta que me respondas, no me apetece perder el tiempo.
#33 ya, el problema es que cuando los hechos son recientes hay mucha incertidumbre, y hay que ser mucho más valiente que cuando las críticas ya han ido apareciendo.

Y entonces para hacerte notar hay que subir el tono más que el anterior porque sino sólo es una crítica más que pasa desapercibida.

Resumen, el cuando importa, y mucho.
#44 Ahí ya cada uno en su balanza puede evaluar si es más valiente lanzar una crítica suave, pero temprana, o lanzar una crítica agresiva pero tardia.

Pero es que el artículo no habla sobre qué críticas fueron las más valientes...
Pero sigamos moviendo la portería, a ver con que me sales ahora... xD

Y para que quede claro: Las criticas de Pedro Sanchez a USA son algo admirable y algo de lo que sentirse orgulloso.
Joder con el fanatismo, ya esta bien...
#48 fanatismo ninguno, simplemente objetividad.

No es lo mismo abrir camino que caminar por un camino ya abierto, la certidumbre no es ni parecida. Y mucho menos con las justificaciones que se han ido dando. Con lo que una crítica tardía puede llegar a ser por más hechos que una pronta crítica (como es el caso... ¡oh sorpresa!).
#64 Totalmente de acuerdo.
Y eso nada cambia la validez de mi afirmación inicial: la crítica más dura ha venido de Alemania.

Ha llamado a USA
- Ladrones
- Inescrupulosos
- Destructor del orden mundial

Joder, no me hagas sacar los muñequitos para epxlciartelo.
#26 No es verdad. Lleva muchas semanas encarándose a nuestro enemigo EEUU. Alemania hasta ahora ha sido un siervo fiel igual que Francia. Países que han perdido todo su orgullo histórico .
Alemania decir que rompe elnorden mundial no encararse a USA. De hecho no les hecha nada en cara.
Que no te guste Pedro Sanchez no significa que tengas que mentir y no darle el valor de lo que ha hecho.
Oara mi incluso poco.
Respecto a Palestina fue de los primeros en posicionarse en contra de Israel y fue valorado por el mundo árabe y muy criticado por Israel.
Dime a quien a criticado más USA e Israel. Pues eso.
Ni una crítica aAlemania jina Francia ji a Italia, ni a UK.
Más claro, agua.
#34 "Que no te guste Pedro Sanchez no significa que tengas que mentir y no darle el valor de lo que ha hecho."
Me gusta más Pedro Sánchez que el presidente de Alemania (o que la amplia mayoria de presidentes de la UE).

Mentir dice... pero si he proporcionado un enlace con sus palabras...

Mira mi consejo es que dejes las drogas, no te sientan bien.
Y si no vas a hacerlo, por lo menos comparte! porque esa mierda parece buena
#26 Me da igual como eran las cosas hace un mes. jajajajaja .Porque no encaja en tu discurso y entonces, el resto se obvia.

Creo que estas equivocado. Las palabras que dirijió a USA e Israel Sanchez, cuando estaba solo, es mucho más enfrentamiento y crítica que LA DE ANTES DE AYER que hace en un contexto favorable. Manteniendo genocidios y hablando un poquito solo
#72 Dios... deja de dar la turra.
Ya te lo he explicado todo en el otro hilo, muy pacientemente, y con educacion.

Que no lo entiendes aun ? Pues es tu problema.
Que te lo explique otro con muñequitos.
#73 jajjajjjja

Que deje de dar la turra dice!!! El que lleva una media de 120 comentarios al día TODOS LOS DIAS DE SU VIDA. FESTIVOS, LABORABLES, NOCHES... TODOOSSS.
maaaaadsre que graciosoososos... Ains, dile al amo que hoy te dé 2 cuencos de arroz, que
#75 Lamentablemente la amplia mayoria de esos comentarios son vacios, como consecuencia del interactuar con gente como tu.
Ala si te aburres vete al circo, al igual te dan hasta trabajo.
Yo ya paso de lo que sea que estes jugando
#26 no confundas presidente de Alemania con canciller de Alemania.
El presidente de Alemania es como el rey de españa
#77 Cierto, gracias por la correccion
#10 El mismo presidente que aplaude con las orejas la carnicería de Israel en Gaza...
#65 Qué original, un argumento que no ha usado nadie aún... :roll:
Sí, efectivamente, es un blanqueador de genocidas (cuando no algo peor).

Hasta donde yo se, no estamos hablando de Gaza.
#10 Ademas, al presidente alemán no lo conoce ni su familia a la hora de comer. El que pincha y corta es el BlackRocker Merz, y si por el fuera reabría ciertos campos.
www.deutschland.de/es/news/merz-la-intervencion-de-ee-uu-es-compleja
www.dw.com/es/merz-trump-y-venezuela-lo-principal-es-no-echar-leña-al
#3 Es Sánchez brillante, no. Le ha tocado estar en una época de mediocres, tanto en España como Europa, y a poco que haga algo bien destaca enormemente. El mero hecho de expresarse con soltura Matute, Aitor Esteban, Rufián, Silvia Orriols,...
#15 Algo parecido he pensado, que Sánchez sea de lo mejor que tiene Europa, dice mucho de ella.
#15 Exacto, le falta mucho, pero es que los demás líderes no se han bajado los pantalones, se los han quitado directamente.
Sanchez se los ha bajado un poco.
#15 Sánchez es pésimo, pero ya se sabe que en el país de los ciegos.....

Y bueno, mira que me parece un presidente infame, pero en éstas últimas declaraciones está demostrando tener cierta dignidad
#3 porque es un charlatán bocazas
#3. Y porque parece ser que Marruecos ha establecido alianzas militares, con los gringos y con su "portaaviones insumergible" y "única democracia" en Oriente medio, poniendo en riesgo la soberanía española de Ceuta y Melilla. Las Islas Canarias también las tienen el punto de mira. Lo explicó un experto en geopolítica anoche en RTVE24h.

Pedro Sánchez lo tiene claro, primero fueron a por Groenlandia... y el Partido Socialista parece ser el único partido político mayoritario que no pretende regalar o poner territorios en venta.
#3 Traidores.
#3 Sánchez

1- No se sale de la OTAN
2- No explulsa a los soldados de las bases de EEUU en España
3- Le ofrece tropas de España para que Trump pueda expoliar Ucrania a su antojo con un abolusto servilismo yu vasallaje
4- Le da apoyo con un barco para reponer combustible en el acto de piratería de captura de un petrolero Ruso haciéndonos cómplices de dicho acto contra toda ley internacional del mar.
5- Sigue manteniendo el acuerdo con Trump de aumentar el gasto militar al 5% para 2035 con una subida efectiva y real del 2,1% en este pasado 2025
6- No rompe relaciones tras ver como secuestran a un jefe de estado y asesinan a 100 personas entrando ilegalmente en un país si estar en guerra

Esoi es llamar las cosas por lo que son.
Por cosas como estas a pesar de pertenecer al infame PSOE Pedro Sánchez está a años luz de los líderes de PP o VOX. Líderes en miseria moral que no dudan un segundo de subyugar los intereses de los españoles a los del amo americano.
#6 por esto la vieja guardia lo quiere sacar de la secretaría del PSOE.
#9 Están por pedirle al Señor X que vuelva a mover lo de la cal.
#6 PP-VOX son unos vende patrias y vende españoles y encima van de muy mucho españoles
Después de todo Sánchez está asumiendo un papel digno tanto en el caso de Palestina como de Venezuela. Ucrania ya tal con el servilismo a EEUU
#1 ¿Por qué servilismo en Ucrania? ¿Es una invasión buena o como está el asunto?
#16 Porque SE ha asumido la estrategia de EEUU de sacudir el avispero. Una vez sacudido toca apechugar
#16 Es un golpe de estado gestado por EEUU para crear una guerra eterna en el corazón de Eurasia y sangrar a Rusia.
7 K 59
#22 Rusia, entre otras cosas financiando a la extrema derecha y nacionalismos, pretende lo mismo con Europa.
#46 O sea, que Rusia ha creado a Trump.
Pues no lo descarto.
#49 No lo he dicho, y crear no lo ha creado. ¿Alimentado? Probablemente, no lo sé.
#51 Evidentemente, por crear no me refiero a hacerlo literalmente.
#56 Entonces descartamos del todo lo del "agente Krasnov"? :troll:
#51 En Daily Show entrevistaron a un politico gañan republicano que era super fan de rusia.
#49 a veces me pongo en modo conspiranoia y me cuadra que Trump sea el plan definitivo de Rusia y China para destruir USA
#83 Los que mueven los hilos son el goblin stephen miller, y steve bannon, creo yo.
#22 A Rusia...y a Europa.
#1 La diferencia en Ucrania no es Sánchez, eres tú el que está de lado del fascismo en ese caso.
#19 Claro, claro. A estas alturas lo del Nordstream ya debería de estar bien clarito, por muy nancy que sea Putin, el servilismo a EEUU es de aúpa.
#24 Ya me se las excusas para estar de lado del fascismo ruso de memoria. Gracias. :-D
#1 Pfff jajajaja:

1- No se sale de la OTAN
2- No explulsa a los soldados de las bases de EEUU en España
3- Le ofrece tropas de España para que Trump pueda expoliar Ucrania a su antojo con un abolusto servilismo yu vasallaje
4- Le da apoyo con un barco para reponer combustible en el acto de piratería de captura de un petrolero Ruso haciéndonos cómplices de dicho acto contra toda ley internacional del mar.
5- Sigue manteniendo el acuerdo con Trump de aumentar el gasto militar al 5% para 2035 con…   » ver todo el comentario
#67 y con todo eso, aun lo hace mejor que el resto de los líderes europeos... Así está el nivel :palm:
"Algunas voces de línea dura del PP, en particular la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suelen invocar el chavismo para atacar al gobierno de Sánchez, sugiriendo que tiene vínculos con el régimen venezolano, a pesar de que este se negó a reconocer a Maduro como presidente legítimo tras las elecciones de 2024 y de que los funcionarios han descrito a Venezuela como una dictadura "

Tener que leer las cosas claras en un medio extranjero. Los periódicos de Madrid solo están pendientes de las subvenciones de la CAM
#7 Tener que leer las cosas claras en un medio extranjero.

Fdo. por María Ramírez, periodista de el Diario.es
#7 A esa tía no hay que hacerle caso ni cuando habla de si hace sol o llueve.
#7 seguir el hilo de las tontadas del PP es simplemente perder el tiempo. Y la inmensa mayoría de medios españoles no hacen otra cosa.
Porque puede, España depende menos del comercio con los EEUU que otros países europeos así que las pataletas de Trump no nos afectan tanto, y al enfrentarnos a los EEUU nos situamos en una buena posición para negociar acuerdos con otros países.
#5 Exacto, como por ejemplo el puerto de Valencia, en el que tenemos inversión China.
#53 Puertos, fábricas de coches, de baterías, plantas de producción de hidrógeno, energía solar y eólica, un montón de embalses que se pueden adaptar para almacenar energía...

España tiene muy buenas cartas y cada vez que Trump abre la boca nos da más peso en la UE.
Siendo el líder del PSOE no puede ser una opción para mí pero, con este tipo de cosas, se gana el respeto.
me sorprende la hipocresia de Europa, tapandose los ojos en Gaza ahora en Venezuela........
Porque zanahorio no tiene datos comprometedores sobre el perro sanxe y al no poder extorsionarlo se conforma con los insultos.
Porque tiene que manear la perdiz y que se hable de otros asuntos a los nacionales. Me pregunto a dónde irá cuando acabe su presidencia. Lo tiene complicado dentro y fuera con todo lo sembrado.
#28 ¿Que lo tiene complicado? Sánchez de la presidencia irá a un puesto gordo en Europa, donde es cada vez más respetado, evidentemente.
#60 xD
Es servilismo de la derecha europea solo va a servir para aupar a la extrema derecha, pero vamos, que tanto unos como otros tienen el mismo amo, los de la pasta, que es lo que representa la UE.
Porque las lanza en castellano... ahora que hace un artículo theguardian chivándose, es cuando llegará a oídos de Trump. :popcorn:
La politica es un teatro y estos son los actores en españa:
Sanchez, el maestro del culebreo, el que sabe que cuando te arrimas a un supremacista gana el supremacista. Frijolito en el papel de tonto util que aun no ha lo ha entendido y por ultimo tenemos al quintacolumnista vendepatrias de abascal.
Para que no se hable de los marrones que tiene en casa
Ni siquiera Trump defiende que haga las cosas por la democracia, o por la legalidad o la libertad o algún valor que valga la pena. Él mismo reconoce que lo hace por dinero, petróleo y porque él puede hacer lo que quiere.
#17 Es que ese es el tema, no es solo por el dinero o el petróleo, es que quiere cambiar el paradigma político global, quiere que el mundo deje de estar basado en una aparente paz y diplomacia y volver a la política global de la violencia, la agresión y la ley de la jungla, porque tiene el ejército más poderoso del mundo y lo quiere usar para invadir otros países. Se han quitado la careta y ya ni disimulan, y eso es una noticia horrible
supongo que intentáis engañar a la mayoría ignorante que vive en el mundo de la prensa española, en el mundo real, no existe en españa gobierno alguno que pueda hacer nada contra el capital, es más, todo poder en españa es siervo del capital, qué mierdas decís, buen panfleto
"Sin embargo, como en su gestión de Gaza y Ucrania, el gobierno español a menudo es mejor con palabras y gestos que con acciones significativas, y muy a menudo tiende a pensar en las crisis internacionales en términos de rédito político interno."

A Pedrito y a su PSOE lo tienen más que calado en el resto del mundo, solo aquí le aplauden con las orejas sus acólitos.
#37 Sabes que ese artículo lo ha escrito una periodista española ¿No?
En Bruseleas tienen que estar de mierda hasta el cuello, no se entiende tanto servilismo a los nazis pedofilos de Yuesei/Sion.
#41 Están bien sobornados, es tan fácil como eso.
Porque le encantan los charcos.
Porque guste o no, es el único que tiene cojones, hablando mal y pronto, de hacer lo correcto aunque lleves las de perder.
Porque sabe que está acabado
#4 (me refiero al de color naranja no al perro)
#4 sí sí, lleva acabándose desde que empezó hace 8 años...
#4 EEUU sí que están acabados. Y Europa ya ni te cuento. Sánchez es la honrosísima excepción a un continente lleno de Ruttes, Orbanes y hombrecillos patéticos como Macrón o el actual y anterior gobierno alemán en pleno.
#47 Tío, si hace 10 años me dicen que me voy a alegrar de tener un presidente del PSOE y que me voy a sentir representado en una crisis de éste calibre te juro que no me lo creo, pero últimamente cuando habla Sánchez en temas internacionales suelo estar de acuerdo con lo que dice (a pesar de ser un vendido al capital, un corrupto, etc, como todo dirigente del PSOE, por supuesto)
1 K 20

