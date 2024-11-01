Por qué el presidente del Gobierno de España ha roto filas en Europa — y se ha atrevido a enfrentarse a Trump

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rara vez pronuncia las palabras "Donald Trump" en público. Desde que el presidente estadounidense asumió el cargo, Sánchez suele referirse a la administración estadounidense y a su presidente sin nombrarle explícitamente. Esto se interpretó como un cálculo diseñado para evitar confrontaciones personales, pero incluso sin usar el nombre de Trump, Sánchez ha logrado lanzar críticas más duras a la agresión del presidente estadounidense que cualquiera de sus compañeros líderes europeos.
Y alguien tiene que empezar a llamar las cosas por lo que son.
Que poco informada esta la gente cuya labor es informar...
Palabras del presidente de Alemania:
- "Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, está contribuyendo a la destrucción del orden mundial"
- "Se trata de evitar que el mundo se convierta en una cueva de ladrones, donde los más inescrupulosos se lleven lo que quieran"
orusmedia.com.mx/presidente-aleman-acusa-a-ee-uu-de-destruir-el-orden-
Las palabras del presidente de Alemania son de antes de ayer.
Hasta la fecha, las críticas más duras, y con más pelotas, hacia USA, son las de Alemania, de modo que esto es falso:
"Sánchez ha logrado lanzar críticas más duras a la agresión del presidente estadounidense que cualquiera de sus compañeros líderes europeos"
Me da igual cómo fueran las cosas hace una semana o hace un mes.
Afirmar lo que han afirmado en este artículo, a día de hoy, es falso Creo que es fácil de entender
La realidad es que las críticas más duras contra USA han sido las de Alemania.
Y os podéis poner como querais, pero la realidad es tozuda.
Eso no quita que Sanchez venga criticando a USA desde antes, pero no es eso lo que afirma la noticia.
A ver si asi lo entiendes mejor: Anterioridad de la critica ≠ Dureza de la critica
Alemania se ha comportado, y se sigue comportando como un autentico hijo de puta con el genocidio palestino.
Ya empezamos con decir que el argumento de los demás es absurdo para desautorizar
"¿Lis pri ginicidis iliminis sin mijiris intincis?"
Esa ha sido tu gran contribución, absurda y ridícula.
¿En qué momento he dicho yo que los alemanes sean mejores?
No hace falta que me respondas, no me apetece perder el tiempo.
Y entonces para hacerte notar hay que subir el tono más que el anterior porque sino sólo es una crítica más que pasa desapercibida.
Resumen, el cuando importa, y mucho.
Pero es que el artículo no habla sobre qué críticas fueron las más valientes...
Pero sigamos moviendo la portería, a ver con que me sales ahora...
Y para que quede claro: Las criticas de Pedro Sanchez a USA son algo admirable y algo de lo que sentirse orgulloso.
Joder con el fanatismo, ya esta bien...
No es lo mismo abrir camino que caminar por un camino ya abierto, la certidumbre no es ni parecida. Y mucho menos con las justificaciones que se han ido dando. Con lo que una crítica tardía puede llegar a ser por más hechos que una pronta crítica (como es el caso... ¡oh sorpresa!).
Y eso nada cambia la validez de mi afirmación inicial: la crítica más dura ha venido de Alemania.
Ha llamado a USA
- Ladrones
- Inescrupulosos
- Destructor del orden mundial
Joder, no me hagas sacar los muñequitos para epxlciartelo.
Alemania decir que rompe elnorden mundial no encararse a USA. De hecho no les hecha nada en cara.
Que no te guste Pedro Sanchez no significa que tengas que mentir y no darle el valor de lo que ha hecho.
Oara mi incluso poco.
Respecto a Palestina fue de los primeros en posicionarse en contra de Israel y fue valorado por el mundo árabe y muy criticado por Israel.
Dime a quien a criticado más USA e Israel. Pues eso.
Ni una crítica aAlemania jina Francia ji a Italia, ni a UK.
Más claro, agua.
Me gusta más Pedro Sánchez que el presidente de Alemania (o que la amplia mayoria de presidentes de la UE).
Mentir dice... pero si he proporcionado un enlace con sus palabras...
Mira mi consejo es que dejes las drogas, no te sientan bien.
Y si no vas a hacerlo, por lo menos comparte! porque esa mierda parece buena
Creo que estas equivocado. Las palabras que dirijió a USA e Israel Sanchez, cuando estaba solo, es mucho más enfrentamiento y crítica que LA DE ANTES DE AYER que hace en un contexto favorable. Manteniendo genocidios y hablando un poquito solo
Ya te lo he explicado todo en el otro hilo, muy pacientemente, y con educacion.
Que no lo entiendes aun ? Pues es tu problema.
Que te lo explique otro con muñequitos.
Que deje de dar la turra dice!!! El que lleva una media de 120 comentarios al día TODOS LOS DIAS DE SU VIDA. FESTIVOS, LABORABLES, NOCHES... TODOOSSS.
maaaaadsre que graciosoososos... Ains, dile al amo que hoy te dé 2 cuencos de arroz, que
Ala si te aburres vete al circo, al igual te dan hasta trabajo.
Yo ya paso de lo que sea que estes jugando
El presidente de Alemania es como el rey de españa
Sí, efectivamente, es un blanqueador de genocidas (cuando no algo peor).
Hasta donde yo se, no estamos hablando de Gaza.
www.deutschland.de/es/news/merz-la-intervencion-de-ee-uu-es-compleja
www.dw.com/es/merz-trump-y-venezuela-lo-principal-es-no-echar-leña-al
Sanchez se los ha bajado un poco.
Y bueno, mira que me parece un presidente infame, pero en éstas últimas declaraciones está demostrando tener cierta dignidad
Pedro Sánchez lo tiene claro, primero fueron a por Groenlandia... y el Partido Socialista parece ser el único partido político mayoritario que no pretende regalar o poner territorios en venta.
1- No se sale de la OTAN
2- No explulsa a los soldados de las bases de EEUU en España
3- Le ofrece tropas de España para que Trump pueda expoliar Ucrania a su antojo con un abolusto servilismo yu vasallaje
4- Le da apoyo con un barco para reponer combustible en el acto de piratería de captura de un petrolero Ruso haciéndonos cómplices de dicho acto contra toda ley internacional del mar.
5- Sigue manteniendo el acuerdo con Trump de aumentar el gasto militar al 5% para 2035 con una subida efectiva y real del 2,1% en este pasado 2025
6- No rompe relaciones tras ver como secuestran a un jefe de estado y asesinan a 100 personas entrando ilegalmente en un país si estar en guerra
Esoi es llamar las cosas por lo que son.
Pues no lo descarto.
Tener que leer las cosas claras en un medio extranjero. Los periódicos de Madrid solo están pendientes de las subvenciones de la CAM
Fdo. por María Ramírez, periodista de el Diario.es
España tiene muy buenas cartas y cada vez que Trump abre la boca nos da más peso en la UE.
Sanchez, el maestro del culebreo, el que sabe que cuando te arrimas a un supremacista gana el supremacista. Frijolito en el papel de tonto util que aun no ha lo ha entendido y por ultimo tenemos al quintacolumnista vendepatrias de abascal.
A Pedrito y a su PSOE lo tienen más que calado en el resto del mundo, solo aquí le aplauden con las orejas sus acólitos.