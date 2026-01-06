·
Todos los medios españoles que reprodujeron la mentira del 'Cartel de los Soles' venezolano inventado por Trump
Muchos medios españoles han sido cómplices de la difusión de esta mentira. El Mundo, OK Diario, VoxPopuli, El debate, La razón, ..
medios
cartel
soles
venezuela
trump
actualidad
Comentarios destacados:
#8
imagosg
NO existe el Cártel de los Soles
SI existen los archivos de Epstein
#1
Jointhouse_Blues
"medios"
#27
Indiana.Collons
*
#1
así es, hay quien considera a panfletos para discapacitados intelectuales como diario-red un "medio de comunicación".
Este además por ración doble, ya que son el medio oficial del Kremlin en España.
De hecho la mitad de los meneos al envío son de los nazis proputin reconocidos de menéame
#13
Antipalancas21
Toda la basura de panfletos, pagados por el PP.
#5
Kmisetas
Menudo Panfleto diariored.
Curioso cómo para esta izquierda todo lo que no encaje en su relato es “una mentira de Trump”, aunque hablemos de narcos generales venezolanos sancionados por medio planeta. El problema no es que lo publicaran El Mundo o La Razón, el problema es que el chavismo es intocable porque es de los suyos. Cuando la realidad molesta, se dispara al mensajero y se blanquea a Maduro con entusiasmo militante. Luego se preguntan por qué nadie les cree fuera de su burbuja.
#11
j3j3j3j3
#5
y un cojon de pato , se ha usado de escusa un cartel que ahora ya no existe , y que los
mierdas
"medios" de aqui han hecho correr rios de tinta con el invent
#12
SeñorPresunciones
#5
¿Puedes explicar por qué quienes no apoyan una mentira propagandística son un panfleto? A día de hoy está más que claro y dicho por boca de los representantes estadounidenses que lo que quieren es el petróleo, el resto les importa entre nada y cero. Ahí sigue Delcy Rodríguez gobernando y Corina Machado ninguneada por los trumpos.
#32
Pablosky
#12
Ya te lo digo yo, la única función de este troll (¿astroturfer?) es decir "Menudo panfleto
*****
", cambia los puntos suspensivos por El Plural, Público, Diario Red o El Diario y listo. Ya tienes el 50% de sus comentarios escritos.
#14
Bhuvaya
#5
algo que decir del bulo del cártel?? Porque seguro que si miro tu historial habrás difundido la mentira, te has retractado??
#16
powernergia
*
#5
"Curioso cómo para esta izquierda todo lo que no encaje en su relato es “una mentira de Trump”,
Pero si ha sido el gobierno de Trump el que ha reconocido que lo de que era una organización terrorista dirigida por Maduro era una invención¡
#19
cutty
#5
Sostenella y no enmendalla.
#21
frankiegth
*
#5
. A mi lo que no me encaja es de donde sacais los positivos en vuestros comentarios ensalzando a la extrema derecha. En mi humilde opinión el verdadero delito de Maduro no es que haya podido manipular unas elecciones para continuar protegiendo a su país de intromisiones extranjeras, su verdadero delito para la extrema derecha radical es que Maduro nunca estuvo en venta. Y el verdadero delito de los mass media es no saber o no querer leer nunca entre lineas limitándose a leer lo que les pasan por el teleprónter.
#25
ewok
#5
El cártel de los soles no existe ni existió nunca.
www.meneame.net/story/eeuu-admite-cartel-soles-no-existe-tras-detener-
www.meneame.net/m/actualidad/departamento-justicia-retira-acusacion-ca
#26
detectordefalacias
#5
La única realidad que molesta es que EEUU esté invadiendo países, secuestrando a sus líderes, amenazando con anexionarse territorios y que aquí haya gente comprando su marco de
discurso
excusa incluso cuando ellos lo abandonan.
Pregúntale a tu amado Trump porqué, si los narcos son tan terribles, indulta a uno y deja a esos peligrosos generales dirigiendo el país.
Lo único que entendéis es la ley del embudo.
#29
Gurripander
*
#5
Claro, para blanqueador de la fascista oposición venezolana, grandes amigos de Trump y Netanyahu, ya te tenemos a tí...
Ya nos dirás dónde se encuentran esos '
narcos generales venezolanos, sancionados por medio planeta
', triste imitador de Ayuso... aquí, lo que se está comentando, es la completa falsedad de tales argumentos...
La verdad, no sé quién es capaz, en este foro, de votar tan chapuceras arengas infantiloides...
Yo diría que son, solamente, tus amigotes, o gente muy distraída...
#9
Kantinero
Interesante recorrido por parte de la basura mediática española,
Son todos los que están, no están todos los que son
#18
cocolisto
Menudos sinvergüenzas manipuladores.
#2
carakola
¿No lo difundieron medios de "izquierdas?
#3
aPedirAlMetro
*
#2
No aparece ninguno en la lista.
Solo aparecen los panfletos-estercolero de la derecha y mas allá.
Mis respetos a la persona que haya tenido que abrir esas páginas del submundo, para investigar.
Seguramente ahora está en tratamiento psicológico.
#10
carakola
#3
Ya me extrañaba a mi. O igual es una declaración en concreto de Trump lo que mira, no lo he mirado bien:
elpais.com/internacional/2025-09-07/el-cartel-de-los-soles-la-red-crim
#31
Pablosky
#10
El Pais hace tiempo que dejó de ser de izquierdas, en el mejor de los casos es del PSOE, que ni de lejos es lo mismo.
#6
estemenda
#2
Eso depende de la consideración que tengas de 20 minutos, pero el resto de los medios citados son la flor y nata de la derecha más rancia, mentirosa y chapucera. Es sintomático que ABC no esté entre ellos.
#15
Jakeukalane
#6
20minutos es derecha sensacionalista. Hace muchos años que dejó de ser confiable. Si lo fue alguna vez.
#23
Gurripander
*
#15
Es un bodrio carente de estilo, regido por becarios, que se usa para información general, y que hiede a caspa derechista, en todos sus artículos, gracias a esa dirección que lleva, en la actualidad. Comenzaron bien, pero han caído absolutamente en el mismo saco, que los medios citados...
#33
Razorworks
#6
El ABC es facha a reventar, pero por lo visto se cuidan bastante de no meter la pata tanto hasta el fondo. Igual pasó con el 11M: no le dieron bola a la versión oficial de que fue ETA, y siguen presumiendo de ello a día de hoy.
#20
lameiro
#2
¿Medios de Izquierdas?
#4
Marisadoro
Siempre nos quedará "El correo gallego"
www.elcorreogallego.es/mundo/2026/01/06/eeuu-corrige-designacion-carte
#22
ewok
#4
Ya, pero a posteriori hay muchos más.
#24
Álvaro_Díaz
Una vez más EEUU se sale con la suya mediante una mentira
#30
j0seant
#24
Los usanos deben de ver al resto como muy tontos, porque siempre caen en sus engaños, inventos, manipulaciones, ataques de falsa bandera con una facilidad pasmosa.. a pesar de llevar la tira de décadas usando el mismo truco siempre les funciona.
#7
Malinke
Espero que nadie del PP salga diciendo que con esto es suficuente.
Según The New York Times, la vinculación del heredero de Chávez a este supuesto cártel se remonta a 2020, cuando esta afirmación fue incorporada a la acusación presentada contra Maduro en un tribunal federal de Manhattan durante la primera presidencia de Trump.
The New York Times explica que la fiscalía ha abandonado la afirmación de que el “Cartel de los Soles” es una organización real. En su lugar, el escrito de acusación revisado afirma que se refiere a un “sistema clientelar” y a una “cultura de la corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico.
#17
pozz
Buleame en estado puro.
Y encima esta mierda ha llegado a la portada. jajajajajajajaja
#28
fluty84
Medios regados al igual que los partidos de derechas por la familias ricas que salieron de Venezuela por miedo a que los nuevos expoliadores bolivarianos les quitasen lo expoliado... Un cáncer lobbista en nuestra sociedad como lo fue el lobby cubano en EEUU
