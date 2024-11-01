Las seis mayores potencias militares de Europa se unen contra las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia

Ningún europeo menor de 85 años vivió otro mundo que no fuera en el que Washington era el primo mayor de los europeos, su garantía última de seguridad. Ese mundo está cayendo a pedazos ante los ojos de una generación de dirigentes europeos que deberá demostrar de qué madera están hechos.
| etiquetas: trump , groenlandia , europa , alianza , otan
Lo malo, es que hasta ahora, en esas guerras, los megalómanos habían perdido, ahora ya no está tan claro, e igual el mundo de algún Hitler, se hará realidad
Porque eso tenía sentido antes de la desintegración de la URSS, pero desde entonces, no existe el Pacto de Varsovia y casi todos sus miembros se han unido al bloque occidental.
Todas las guerras, ataques o invasiones que hemos conocido desde entonces hasta la invasión rusa de Ucrania han tenido como protagonistas a EE.UU. e Israel.