Antonio Piña, el juez que escondió información sobre Kitchen, abre diligencias por la querella de Hazte Oír contra Zapatero

El magistrado admite a trámite las acusaciones de la asociación en la que señalan al expresidente de España como supuesto miembro de una "estructura criminal".

ur_quan_master #3 ur_quan_master
Hay que poner sobre la mesa la increíble labor que está haciendo Hazte Oir para poner de relieve la insoportable corrupción judicial que existe en España.
makinavaja #13 makinavaja
#3 ...y para mostrar a todos los españoles cuales son los jueces que tienen en nómina y que tragan con todo... :troll:
autonomator #15 autonomator
#3 corrupción practicada con total impunidad por cierto.
sleep_timer #2 sleep_timer
Lo de diligencias es por la velocidad a la que se tramitan las cosas en la justicia, no?
millanin #8 millanin
Hasta que el opus y otras organizaciones criminales no sean expulsadas de la judicatura y otras instituciones públicas no podrá haber democracia en España.
ansiet #7 ansiet
De esta manera, aunque el Departamento de Justicia haya quitado el importante peso que otorgaba al Cartel de los Soles en sus acusaciones a Nicolás Maduro, Piña considera que deben abrirse diligencias y continuar en los juzgados la denuncia presentada por Hazte Oír en la que cual se apunta a que Zapatero habría podido cometer delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Pues eso "hazte oir".
#5 candonga1
Ahora sí que sí:

El que pueda hacer, que haga.
ansiet #1 ansiet
Haztelo... mirar
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Para detectar un juez corrupto, sólo hay que buscar a los que admiten a trámite las mierdas de los Hazte Oir.
#6 Icelandpeople
#4 Esa es sobre las diligencias. No dice nada del juez. Esta sí informa del Juez.
2 K 44
#10 PerritaPiloto
Menuda velocidad.
#14 mam23
Tiene una cara de Opus que no puede con ella.
Glidingdemon #12 Glidingdemon
Hazte orín. Estoy seguro que es opusino el juez patriota.
