47
57
clics
57
clics
Antonio Piña, el juez que escondió información sobre Kitchen, abre diligencias por la querella de Hazte Oír contra Zapatero
El magistrado admite a trámite las acusaciones de la asociación en la que señalan al expresidente de España como supuesto miembro de una "estructura criminal".
zapatero
,
kitchen
,
juzgados
299
actualidad
15 comentarios
#3
ur_quan_master
Hay que poner sobre la mesa la increíble labor que está haciendo Hazte Oir para poner de relieve la insoportable corrupción judicial que existe en España.
18
K
204
#13
makinavaja
#3
...y para mostrar a todos los españoles cuales son los jueces que tienen en nómina y que tragan con todo...
1
K
22
#15
autonomator
#3
corrupción practicada con total impunidad por cierto.
0
K
17
#2
sleep_timer
Lo de diligencias es por la velocidad a la que se tramitan las cosas en la justicia, no?
7
K
96
#8
millanin
Hasta que el opus y otras organizaciones criminales no sean expulsadas de la judicatura y otras instituciones públicas no podrá haber democracia en España.
6
K
81
#7
ansiet
De esta manera, aunque el Departamento de Justicia haya quitado el importante peso que otorgaba al Cartel de los Soles en sus acusaciones a Nicolás Maduro, Piña considera que deben abrirse diligencias y continuar en los juzgados la denuncia presentada por Hazte Oír en la que cual se apunta a que Zapatero habría podido cometer delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Pues eso "hazte oir".
3
K
50
#5
candonga1
Ahora sí que sí:
El que pueda hacer, que haga.
2
K
43
#1
ansiet
Haztelo... mirar
2
K
30
#11
XtrMnIO
Para detectar un juez corrupto, sólo hay que buscar a los que admiten a trámite las mierdas de los Hazte Oir.
1
K
17
#9
CharlesBrowson
1
K
15
#4
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/audiencia-nacional-incoa-diligencias-previas-con
0
K
9
#6
Icelandpeople
#4
Esa es sobre las diligencias. No dice nada del juez. Esta sí informa del Juez.
2
K
44
#10
PerritaPiloto
Menuda velocidad.
0
K
8
#14
mam23
Tiene una cara de Opus que no puede con ella.
0
K
7
#12
Glidingdemon
Hazte orín. Estoy seguro que es opusino el juez patriota.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
