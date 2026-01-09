La Audiencia Nacional incoa diligencias previas contra Zapatero por sus vínculos con el régimen de Maduro

El magistrado de la Audiencia Nacional A. Piña ha incoado diligencias previas contra Zapatero a raíz de una querella por sus vínculos con el régimen de Maduro. En un auto, el juez insiste en que las acusaciones de las asociaciones contra el expresidente del Gobierno presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por ello, decide incoar diligencias previas y preguntar al M. Fiscal para que emita un informe sobre su competencia para investigar las relaciones de Zapatero con el Gobierno de Venezuela