La Audiencia Nacional incoa diligencias previas contra Zapatero por sus vínculos con el régimen de Maduro

La Audiencia Nacional incoa diligencias previas contra Zapatero por sus vínculos con el régimen de Maduro

El magistrado de la Audiencia Nacional A. Piña ha incoado diligencias previas contra Zapatero a raíz de una querella por sus vínculos con el régimen de Maduro. En un auto, el juez insiste en que las acusaciones de las asociaciones contra el expresidente del Gobierno presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por ello, decide incoar diligencias previas y preguntar al M. Fiscal para que emita un informe sobre su competencia para investigar las relaciones de Zapatero con el Gobierno de Venezuela

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Van a perseguir a todos los políticos españoles con lazos con dictaduras, tiranos, genocidas y sátrapas?
Vamos
10 K 132
Elanarkadeloshuevos #3 Elanarkadeloshuevos
#1 Y luego te caes de la cama :troll:
1 K 16
txillo #23 txillo
#3 Todo esto mientras la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí.
0 K 11
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#1 No, a los de Vox y PP no. A esos les pondrán medallitas.
1 K 16
#6 Almirantecaraculo
#1 depende de si esos dictadores, tiranos, genocidas y/o sátrapas son nuestros hijos de puta o no.
3 K 49
#8 nadapasista
#1 Pero si le están haciendo un favor... mientras tenga causa abierta aquí no se puede conceder la extradición para ir a Guantanamo a hacer turismo.
4 K 7
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#8

Hombre, el astroturfero que nos han traido los reyes.
3 K 44
#16 nadapasista
#15 pero si lo hago por su bien joder. Nadie le ha avisado que era el helicóptero de la DGT y que salga del sotano ya, así no se puede vivir
1 K 15
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#16

Pues nada, al pozo de la mierda, con el resto de clones.
2 K 36
#9 vantablack
#1 al que tiene una foto con un narco en su barco (con su familia) no
4 K 55
#11 candonga1
#1 #9 Y al que vive en una dictadura de estas, con su séquito y a gastos pagados por todos los españoles, tampoco.
1 K 34
lonnegan #19 lonnegan
#1 Prevarica, prevaricaciónnnn
0 K 10
DORO.C #20 DORO.C
#1 pues sería un buen comienzo, la verdad.
0 K 10
johel #22 johel *
#1 De los que estan vivos tendrian que empezar por felipe el jeque satrapa y seguir por aznar al gadafi, en el ambito autonomico tambien tendrian que seguir hasta llegar a una tal tal isavel chavez ayuso, no se por que no acabo de verlo.
0 K 10
HeilHynkel #13 HeilHynkel
Es el mismo juez que eliminó pruebas contra Cospedal en Kitchen

www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-entierra-anos-informe-poli

Durante la misma, el inspector jefe Gonzalo Fraga explicó cómo Asuntos Internos incorporó a su informe los tres archivos “por si pudieran tener relación y para que los valorara una autoridad judicial y fiscal”. “Esos archivos de audio se escucharon por mi equipo y se incorporaron en el anexo

…   » ver todo el comentario
6 K 90
A.more #2 A.more
Quién pueda hacer, que levante el brazo y grite viva paco
6 K 83
#4 egon_ *
La derecha está desatada, y lo peor de todo es que su brazo armado (jueces) cumplirá órdenes aunque tengan que prevaricar para hacerlo.
5 K 65
A.more #7 A.more
Pero luego un general pide fusilar a millones y no pasa na da
3 K 53
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#7 Es lo que la derecha considera "normalidad democrática", como el hecho de que sólo sean ellos quien gobierna. Cada vez que pierden el gobierno hablan de "golpe de estado", "gobierno ilegítimo" y ponen a trabajar a todos sus sicarios, mediáticos y en las instituciones, para que no vuelva a pasar.
1 K 25
cocolisto #12 cocolisto
Para la mafia judicial su teoría jurídica favorita es el acoso y la intimidación. .
1 K 35
Chinchorro #10 Chinchorro
Aznar, calienta que sales. El que pueda hacer, que haga.  media
1 K 21
#14 Leon_Bocanegra
El que pueda hacer, que haga.
1 K 20

menéame