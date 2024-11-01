edición general
Feijóo reconoce ante la jueza de la dana que no fue informado por Mazón “en tiempo real”, como había dicho

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido ante la jueza de la dana que mintió cuandio dijo, apenas dos días después de la catástrofe, que Carlos Mazón le informó “en tiempo real”. “No tengo ningún contacto antes” de los whatsapps de las 19.59 del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. El presidente del PP ha explicado que fue él quien pidió información a Mazón ante la preocupación por la dana.

#8 detectordefalacias
www.youtube.com/shorts/CSaXqpVCZto

"Si miento no solo pido que me echéis del gobierno, os pido que me echéis del partido, por tanto empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles."

Feijóo, ahí tienes la puerta.
johel #24 johel *
#8 No lo has entendido, cuando dijo esa frase tambien estaba mintiendo.
PPox es como un reloj roto, de vez en cuando dice una verdad por coincidencia.  media
#28 detectordefalacias
#24 Salvo que ahora salga y diga, "No mira, es que cuando dije eso estaba mintiendo" me mantengo en su declaración.

Eso si, si sale públicamente a reconocer que mintió a la cara de sus votantes... pues oye el tema estaría en lo a gusto que estén sus votantes con el orín en la cara...

Yo aquí a sus votantes les he escuchado decir que con Pablemos el problema era que había actuado en contra de lo que dijo y que era por eso por lo que se afinaba el listón. Entiendo que, al ser el mismo caso, hay que exigir lo mismo y que estarán de acuerdo con ello porque lo contrario sería, como defendieron, ser un sectario hipócrita y no se cuantas hipérboles más...
johel #31 johel *
#28 El mayor delito del coletas es ser un bocarrana, no un mentiroso. Hay que ser muy torpe para creer que tener familia no te cambiara la vida y un bocachancla total para decirlo en voz alta. Por lo que sea a los de izquierdas no les gustan los bocarranas y los de derechas adoran a los mentirosos, pero nadie soy para juzgar a los clubs de fans...
#34 detectordefalacias
#31 Estamos completamente de acuerdo en eso.

Pero en esta cuestión me interesa más ver el comportamiento de los votantes de derecha. Siempre es positivo que las caretas se caigan del todo para que, la próxima vez que nos intenten vender un marco de discurso, se les pueda responder clara y meridianamente "tu único marco de discurso es la ley del embudo".

Que ya es así, pero siempre esta bien tener un ejemplo bien fresquito
devilinside #29 devilinside
#24 Todos los cretenses son mentirosos
Chinchorro #2 Chinchorro
Otra mentira más del amigo del narco. Pero no pasa nada. Mentir no es delito.
#4 soberao *
#2 Una mentira antes y ahora, porque para Feijoo mentir es tan natural como respirar.
#40 Gurripander
#4 Lo peligroso de este tipo es su facilidad para encubrir a narcos, corruptos y criminales que no son capaces de asumir las consecuencias de sus actos, tipo Mazón...
Esperemos que nunca llegue a gobernar.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#2 Lo increíble es que a sus votantes les importe una soberana mierda, qué puta gente.
Chinchorro #9 Chinchorro
#7 Yo estoy empezando a pensar que les gusta que les mientan, se rían de ellos y les maltraten. Otra explicación no le veo.
4 K 69
Supercinexin #32 Supercinexin
#7 El votante de la derecha sólo quiere "ver joderse a la izquierda". No puedes hacer nada contra el voto del odio. El que vota sólo por odio no atiende a razones.

Le suben todos los impuestos, como hizo Rajoy, y se la sopla. Le quitan las ayudas a la dependencia, como hizo Rajoy, y se la sopla. Le roban decenas (¿cientos?) de miles de millones de euros, como hicieron TODOS los ministros de Aznar y algunos de Rajoy, incluidos crímenes evidentes jamás juzgados como Pedro Morenés…   » ver todo el comentario
#35 decker
#32 Es el problema de la necesidad de pertenencia a grupo, que se creen que son "los suyos" y que "los suyos" les van a aceptar en su grupo.
Lo que no saben es que simplemente son tontos útiles utilizados por esos a los que alaban y defienden.
Supercinexin #44 Supercinexin
#35 Lo que crean o dejen de creer es irrelevante. Son gente que se mueve por el simple odio. Lo que "piensen" por dentro nos debería traer sin cuidado a la gente normal. Analizar su comportamiento es perder el tiempo, porque su manera de funcionar ya la explicó la Psicología hace mucho.
#38 Salmonete *
#2 Me sorprendió cuando el PP comenzó a etiquetar masivamente de mentiroso a Pedro Sanchez.
Parece que sabiendo lo que se les venía encima con Feijoo, la mejor estrategia era que todos fueran considerados como tal para diluir los problemas.

#7 Sus votantes les votan porque no quieren que salga la izquierda. No les votan por buenos, les votan porque son el enemigo de los rojos
#45 wonsterboy
#38 Si es el modus operandus de la derecha de toda la vida, el "todos son iguales" para mantener fieles a sus votantes cómplices...

Marcarse un Goebbels o una triple vara de medir y a seguir delinquiendo.
jonolulu #3 jonolulu
Los mejores guionistas, en el PP. Te sacan 36 versiones del mismo hecho
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 "Elige tu propia aventura". xD
#37 omega7767
#5 "Elige tu propia corrupción"
#47 wonsterboy
#5 Elige como seguir confiando en la mafia, porque los rojos / se rompe Españita.
pitercio #12 pitercio
No estaba sólo mintiendo, estaba proporcionando coartada a un delincuente de la banda.
Kantinero #6 Kantinero
Pasará sin pena ni gloria por la actualidad política de los grandes medios, no es una mentira de Sanchez ni Begoña robando un lápiz de Ikea, eso si que sería un escándalo de verdad.
9 K 95
#39 omega7767
#6 menos mal que no se cambió de barrio. Ahí sí que lo hubieran dejado de votar
#1 soberao
Mazón estaba "ocupado" en el Ventorro...
#13 Leon_Bocanegra
Esto es lo que la derecha llama "hacer autocrítica"?
johel #25 johel *
#13 Autocritica es la prima de la Esperanza, esa puta que va vestida de verde. Dimitrir un nombre Ruso.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Este tío sale todos los días en los telediarios llamando mentiriosos a otros y se postula como alternativa.
#43 ANTONIO22
#11 Cada cosa que dice Feijoo o el PP es una proyección. Cuando hablan de corrupción, de mentiras, de control de instituciones, de dictadura, etc.

Desconozco cómo son el resto de derechas europeas, pero esta que tenemos es de lo más antidemocrático que uno se pueda echar a la cara. Es raro encontrar en el PP nacional gente que hable como un democristiano clásico.
#14 laruladelnorte
“otras personas que sí tienen competencias” que hablaron con Mazon el día de la catástrofe “no han sido llamadas como testigos”. “Yo aquí estoy y he remitido los whatsapp”, ha afirmado Núñez Feijóo.

Encima sacando pecho,que poquita dignidad si supiera lo que es eso.
#17 Leon_Bocanegra
#14 no está sacando pecho, está metiendo mierda porque la jueza no ha llamado como testigo al perro sanxe.
Olarcos #21 Olarcos *
#17 La diferencia es que Pedro Sanchez no salió diciendo que estaba al tanto minuto a minuto de lo que pasaba porque Mazón le había informado, cosa que este sinvergüenza si hizo y lo hizo para cubrirle las espaldas. Lo hizo mintiendo y mintiendo el otro que estaba de juerga con una tía repartíendo televisiones a saber de qué manera y por qué. ¿Y viene intentando meter mierda sobre otros? Anda que se vaya a tomar por culo.
#27 Leon_Bocanegra
#21 acaso alguien esperaba otra cosa de este sinvergüenza? Tenía dos opciones o hacer autocrítica o enmierdar. Y sabía que nadie le va a echar en cara la falta de autocrítica. Ni que fuera zurdo!!
autonomator #15 autonomator
Miguel Ángel Rodríguez ante el juez: “Mentir no es ilegal”

(luego ya si eso que sus votantes busquen algo de moralidad y honestidad en la banda que tienen como representantes.)
SMaSeR #19 SMaSeR
Imagina lo mongolo que tienes que ser para votar a este tío. Obviamente tienes que ser más mongolo que el y este señor va servido.
devilinside #16 devilinside
Cómo sois los zurdos. La culpa era del Coletas
Olarcos #22 Olarcos
#16 Pues porque no estaba en el gobierno, si no... seguro que alguna culpa le hubieran echado, como cuando lo de las residencias.
devilinside #26 devilinside
#22 A eso iba
YSiguesLeyendo #36 YSiguesLeyendo
si el que hace tonterías es tonto, el que dice mentiras es...
#10 pirat
Miente tú con 200 muertos a la espalda y verás lo que te pasa.
MiguelDeUnamano #30 MiguelDeUnamano
#10 Su única intención era "asegurar el relato" para señalar como responsable al gobierno central, algo que sus votantes valoran positivamente aunque sea una evidente mentira. Sólo hay que ver las reacciones de la escoria habitual en RRSS para comprobar cómo actúan estos despojos.
io1976 #33 io1976
La mentira, el robo, la violencia, el genocidio, la pederastia, etc. no son execrables para el votante de derechas, cuando son los suyos quienes los cometen.
zogo #42 zogo
Lo q me llama la atención es la diferencia entre una buena jueza, que intenta esclarecer responsabilidades y un mal juez que lo único que busca son titulares y fotos.

Feijoo hace la declaración a distancia, el perrosanxe, en persona, que sino, no hay foto.
Mathrim #46 Mathrim
Lo que es increíble, es que se le de más importancia a un caso de corrupción en el gobierno, que a un caso de negligencia con muchas muertes implicadas. Y que esto encima se note en la intención de voto...
#18 nadapasista *
Aparte de que sea cierto, no entiendo mucho que pinta fakejoo en todo esto. Este tipo no tiene ningun cargo que requiera en ningun momento nadie le informara de nada
#20 Leon_Bocanegra
#18 no se le está acusando de nada, es un testigo. El mismo aseguró haber estado informado a tiempo real de todo lo que pasaba, hay algún testigo mejor que el jefe del acusado si además ese jefe estuvo informado en todo momento?
Olarcos #23 Olarcos
#18 Pinta por él dice que fue testigo activo del arduo trabajo que hizo Mazón ese día en pro de la gente y evitanto las 250 muertes.
#41 jmav
Ante la jueza una cosa y ante los informativos otra. Cómo juega con las personas.
