Feijóo reconoce ante la jueza de la dana que no fue informado por Mazón “en tiempo real”, como había dicho

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido ante la jueza de la dana que mintió cuandio dijo, apenas dos días después de la catástrofe, que Carlos Mazón le informó “en tiempo real”. “No tengo ningún contacto antes” de los whatsapps de las 19.59 del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. El presidente del PP ha explicado que fue él quien pidió información a Mazón ante la preocupación por la dana.
| etiquetas: feijóo , dana , mazón
"Si miento no solo pido que me echéis del gobierno, os pido que me echéis del partido, por tanto empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles."
Feijóo, ahí tienes la puerta.
PPox es como un reloj roto, de vez en cuando dice una verdad por coincidencia.
Eso si, si sale públicamente a reconocer que mintió a la cara de sus votantes... pues oye el tema estaría en lo a gusto que estén sus votantes con el orín en la cara...
Yo aquí a sus votantes les he escuchado decir que con Pablemos el problema era que había actuado en contra de lo que dijo y que era por eso por lo que se afinaba el listón. Entiendo que, al ser el mismo caso, hay que exigir lo mismo y que estarán de acuerdo con ello porque lo contrario sería, como defendieron, ser un sectario hipócrita y no se cuantas hipérboles más...
Pero en esta cuestión me interesa más ver el comportamiento de los votantes de derecha. Siempre es positivo que las caretas se caigan del todo para que, la próxima vez que nos intenten vender un marco de discurso, se les pueda responder clara y meridianamente "tu único marco de discurso es la ley del embudo".
Que ya es así, pero siempre esta bien tener un ejemplo bien fresquito
Esperemos que nunca llegue a gobernar.
Le suben todos los impuestos, como hizo Rajoy, y se la sopla. Le quitan las ayudas a la dependencia, como hizo Rajoy, y se la sopla. Le roban decenas (¿cientos?) de miles de millones de euros, como hicieron TODOS los ministros de Aznar y algunos de Rajoy, incluidos crímenes evidentes jamás juzgados como Pedro Morenés… » ver todo el comentario
Lo que no saben es que simplemente son tontos útiles utilizados por esos a los que alaban y defienden.
Parece que sabiendo lo que se les venía encima con Feijoo, la mejor estrategia era que todos fueran considerados como tal para diluir los problemas.
#7 Sus votantes les votan porque no quieren que salga la izquierda. No les votan por buenos, les votan porque son el enemigo de los rojos
votantescómplices...
Marcarse un Goebbels o una triple vara de medir y a seguir delinquiendo.
Desconozco cómo son el resto de derechas europeas, pero esta que tenemos es de lo más antidemocrático que uno se pueda echar a la cara. Es raro encontrar en el PP nacional gente que hable como un democristiano clásico.
Encima sacando pecho,que poquita dignidad si supiera lo que es eso.
(luego ya si eso que sus votantes busquen algo de moralidad y honestidad en la banda que tienen como representantes.)
Feijoo hace la declaración a distancia, el perrosanxe, en persona, que sino, no hay foto.