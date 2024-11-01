Feijóo reconoce ante la jueza de la dana que no fue informado por Mazón “en tiempo real”, como había dicho

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido ante la jueza de la dana que mintió cuandio dijo, apenas dos días después de la catástrofe, que Carlos Mazón le informó “en tiempo real”. “No tengo ningún contacto antes” de los whatsapps de las 19.59 del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. El presidente del PP ha explicado que fue él quien pidió información a Mazón ante la preocupación por la dana.