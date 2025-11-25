El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?

Desde hace meses es bastante común que Benjamí Villoslada, dueño de Menéame, se pase las noches y las madrugadas (y de vez en cuando alguna tarde) insultando a los usuarios de la web en el nótame. Pero ayer traspasó todas las líneas rojas metiéndose con las madres de diversos users y llamándoles "hijos de rata" reiteradamente, aparte de acusar a otro de disfrutar con los asesinatos. Veamos los mensajes en las siguientes capturas:
El troleo siempre ha sido una seña de identidad de esta web, pero de ahí al insulto impune, barriobajero, salvaje y desaforado, con ofensa a las madres incluida, hay un paso importante. Un paso que, por muy dueño que sea, ni siquiera Benjami tiene derecho a traspasar.