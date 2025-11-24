Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo

Norberto Uzal, ex alto cargo en el Gobierno de Feijóo, acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional a 19 años y medio de prisión por sus manejos en una trama empresarial que operaba en el sector de los hidrocarburos al margen de las ordenanzas fiscales. El tribunal condena a Uzal por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación a sus actividades privadas tras abandonar la Xunta.
Aunque sea para comprarlos más baratos: El catedrático Centeno amplía su denuncia: el rey Juan Carlos se llevaba “1 ó 2 dólares por barril de petróleo”.
Y sin el sensacionalismo de eldiario ya que no tiene nada que ver con su etapa como director general
