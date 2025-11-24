edición general
39 meneos
37 clics
Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo

Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo

Norberto Uzal, ex alto cargo en el Gobierno de Feijóo, acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional a 19 años y medio de prisión por sus manejos en una trama empresarial que operaba en el sector de los hidrocarburos al margen de las ordenanzas fiscales. El tribunal condena a Uzal por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación a sus actividades privadas tras abandonar la Xunta.

| etiquetas: feijóo , rueda , xunta , uzal , blanqueo
33 6 2 K 111 actualidad
14 comentarios
33 6 2 K 111 actualidad
Comentarios destacados:      
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Muy claro lo tiene que haber visto y con muchas pruebas, para condenar tan fuerte a uno del PP la Audiencia Nacional.
7 K 91
ochoceros #11 ochoceros
#1 Cuando te pasas con los hidrocarburos, enseguida sale alguien por encima de ti a pisarte la cabeza. Que en España se consumen 1 millón de barriles diarios y hay mucha cuchara alrededor.

Aunque sea para comprarlos más baratos: El catedrático Centeno amplía su denuncia: el rey Juan Carlos se llevaba “1 ó 2 dólares por barril de petróleo”.
0 K 11
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Rey no, ex rey y comisionista, prófugo, putero y sinverguenza
0 K 20
ochoceros #14 ochoceros
#13 Eso lo hizo siendo rey, y actualmente también sigue siendo el rey, aunque sólo sea para disfrutar de la inviolabilidad constitucional.
0 K 11
Kantinero #2 Kantinero *
Mañana en portada en Razón, A3, OK, ABC y demás basura, justo debajo de; una compañera de uni declara que Begoña le robo su Bic cristal, bueno sospecho que fue ella
5 K 64
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 No hay que esperar a mañana, ya lo publican hoy
www.elmundo.es/pais-vasco/2025/11/24/69245707e85ece8c598b4595.html
www.eldebate.com/economia/20251124/condenan-hafesa-14-directivos-blanq

Y sin el sensacionalismo de eldiario ya que no tiene nada que ver con su etapa como director general
0 K 12
Kantinero #12 Kantinero *
#10 El mundo , edición digital, país vasco :-D

Y sin el sensacionalismo de eldiario ya que no tiene nada que ver con su etapa como director general
xD xD xD xD No tienes nada mejor?
Por cierto, gracias por recordarme que se me ha olvidado nombrar a El Mundo entre la basura periodística, el Debate no tiene ni debate,
0 K 11
#3 sliana
El que le vendía el gasoil para el Peugeot al perro, obvio.
5 K 62
neo1999 #4 neo1999
Otro amigo aislado.
3 K 41
#6 chavi
Este Perro Xanxe persiguiendo PP...
2 K 37
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 No hay que perseguir mucho, solo oler a corrupción y seguro que hay alguno del PP allí.
0 K 20
Kantinero #7 Kantinero
En 1994 fue candidato de Falange a las elecciones europeas.
0 K 11
Veelicus #9 Veelicus
Aplicando la doctrina de UCO, esa que habla del "dominio de la situacion" Feijoo tendria que acompañarle a chirona no?
0 K 11
#5 pozz
Estos casos graves de corrupcion deberian castigarse con la pena de muerte... El corrupto debe sentir terror!
0 K 6

menéame