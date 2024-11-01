edición general
215 meneos
214 clics
El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles

El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles

Desde Alberto Núñez Feijóo en la Xunta hasta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del PP han repartido al menos 172 contratos a dedo a Eda Tv, el periódico digital de extrema derecha de Javier Negre para el que trabaja Quiles.

| etiquetas: vito quiles , pp , dinero público
100 115 1 K 366 politica
30 comentarios
100 115 1 K 366 politica
Comentarios destacados:          
#1 Leon_Bocanegra
Rápido, que alguien saque una noticia de Intxaurrondo, Fortés o Broncano.
28 K 264
#11 Leon_Bocanegra
#9 no hombre, noticias que dejen mal a RTVE.
0 K 9
Cuñado #12 Cuñado
#9 No, hombre, eso es sólo dar contexto al comentario de #1

Lo que de verdad importa al derechuzo medio son cosas como que "Intxaurrondo se compró un iPhone" o que "Broncano tiene pisos en alquiler".
1 K 19
JuanCarVen #5 JuanCarVen
Un detalle sin importancia, no paga el PP, pagan las administraciones controladas por el PP, aquí tenemos a muchos que quieren ese tipo de trabajo.
10 K 98
#2 Hoypuedeserungrandia
No hace tantos días que se le pidió a Negre que declarar de donde venían las aportaciones económicas a su panfleto, se negó diciendo que no tenia obligación de darlo a conocer, todo muy transparente.
11 K 93
Sandman #29 Sandman *
#2 #6 Publirreportaje de EDATV pagado por la Diputación de Almería, subido a Youtube hace año y medio: 250 visitas  media
0 K 11
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero *
#_6 No debería estar prohibida, lo que debería es ser un obligación de los medios de comunicación.

¿Tienes un periódico? Genial. Los organismos públicos tienen que publicitar convocatorias de ayudas, campañas y demás cosas. Deja un espacio en blanco para ello y, si no te gusta, te jodes.
8 K 73
RamonMercader #16 RamonMercader
#10 será por medios. Con lo que gastan en publicidad podrían hasta mandar una revista mensual a casa de cada español. Tienen RTVE, internet, pueden enviar SMSs, contratar a parados de larga duración para que vayan anunciandolo a voces, ....
1 K 18
autonomator #4 autonomator *
Y eso que se sepa, porque desde hace tiempo los ayuntamientos y las comunidades autónomas contratan agencias de comunicación y son estas las que reparten el dinero publicitario. Así evitan la fiscalización y transparencia de los destinatarios de los fondos. (Por no hablar del tema fundaciones).
Todo un robo que nadie persigue.
1 K 25
ChatGPT #7 ChatGPT *
#4 quién va a perseguirlo si todo se benefician?
los medios van a denunciarlo? también se benefician...

eso sí, cuando hablan de pagar más impuestos, siempre son para educación, pensiones y sanidad... oye, que a todos se les olvidan estas mamandurrias....
1 K 24
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
Nada nuevo, circulen, el PP puede hacer todo los ámanos y mamandurrias que quiera.
0 K 20
Andreham #3 Andreham
Vaya salto ha pegado este medio con la noticia.

Que el PP paga a sus medios de desinformación y envenenamiento es algo sabido, pero meter al extranjero que oculta su apellido aquí no lo veo, porque perfectamente podría decir que "catapulta a Negre" y tendría más sentido.
1 K 20
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#3 Bueno, Negre ya era conocido por trabajar en El Mundo, Vito Quiles se dio a conocer trabajando en la bazofia de Negre.
2 K 28
thalonius #19 thalonius
#3 Vito Quiles era un don nadie y ahora lo están catapultando como el agitador alt-right de la juventud española.
Se está marcando un tour por España (Canarias incluida) con una cuadrilla, que entre desplazamientos, dietas, alojamientos, y lo que cobre su cuerpo de seguridad, pues debe costar un dinero, y la gente ya se está preguntando quién financia eso.

Pues es lógico rascar de dódne se financia Vito Quiles o los medios en los que trabaja, por si, de casualidad, hubiera alguna conexión.

Vamos, lo mismito que con Alvise.
3 K 31
ChatGPT #26 ChatGPT
#25 lo negativos no me preocupan, de hecho creo que se por qué son. "la publicidad institucional para los malos es mala, para los buenos es buena" (y los míos son los buenos)
1 K 14
calde #8 calde
La derecha se aprovecha de las herramientas del estado para robar y manipular, y luego le echa la culpa al sistema o a la izquierda.

Todo muy correcto.
0 K 12
ChatGPT #6 ChatGPT
la publicidad institucional es una de las mayores lacras que tenemos, es una hoguera de dinero público para dárselo a medios para que ejerzan su función de "creadores de opinión" y nos manipulen.

Debería estar completamente prohibida
6 K 12
Ainhoa_96 #17 Ainhoa_96
#6 Prohibida no, pero sí bien regulada.

Por ejemplo, que cualquier medio que reciba financiación pública tenga que hacer públicos sus ingresos, y que se establezca un máximo % de ingresos de fuentes públicas.

Lo que no puede ser es la opacidad en la financiación de estos medios y, además, que algunos de ellos se financien casi exclusivamente mediantes fondos públicos gestionados por partidos afines.
3 K 35
ChatGPT #18 ChatGPT *
#17 nah, prohibida. no hay necesidad de pagar a medios, un medio que recibe dinero de una administración siempre va a tener un sesgo positivo hacia ella.

Si creemos que es imprescindible que los medios publiquen cosas públicas (yo no, pero podría ser...), se hace ley, como las TV con los espacios electorales. Gratis. x% del espacio a disposición de las administraciones y listo. Meter dinero es un riesgo demasiado grande, el cuarto poder debe ser lo más independiente posible
3 K 40
#25 llegaelinvierno
#6 Tienes muchos negativos, compenso con mi positivo por si sirve.

Ni a Negre ni a OK diario ni a eldiario.es ni a elplural. A todos se les subvenciona para que hagan editoriales. Aquí solo se mira para un lado pero si miras para el otro (ejemplo abajo) estamos igual .

En 2023, la cabecera fundada por Ignacio Escolar llegó a los 13,8 millones de euros de ingresos, un 8% más. La mayor parte de esa cifra procede de la publicidad –7,1 millones de euros-, que ha aumentado un 4%. La publicidad…   » ver todo el comentario
0 K 6
vviccio #13 vviccio
Circulen ahí no hay nada que investigar será un misterio como el triángulo de las Bermudas o M.Rajoy.
0 K 11
camvalf #23 camvalf
Pero lo importante es que el hijo de no se quien hace las practicas de la carrera donde trabaja el padre...
0 K 11
#28 Eukherio
#23 Esa ha sido siempre la trampa de los medios privados. En el momento en que te cargas los públicos se convierten en los únicos receptores de publicidad institucional, con lo que cobran más ayudas y de paso pueden mantener la línea editorial que les apetezca y fichar a quien quieran. Empiezas desconfiando por un chaval que hace las prácticas en RTVE y después terminas aceptando que hagan lo que quieran en una privada porque claro, solo reciben dinero público, pero no están obligados a nada y ahí no se oposita ni se valoran méritos.
0 K 8
#30 Cincocuatrotres
El PP riega su jardín como hace el PSOE, imagino que el PSOE riega más abundantemente porque gobierna y tiene más dineritos para regar su jardin
0 K 8
#21 La_fruta_de_ayuso
y no pasa nada señores
0 K 7
Moreno81 #22 Moreno81
Estos son los que luego van promulgando que hay que quitar las pagas y las ayudas del estado y ellos viven, literalmente del dinero de todos.
A ver si te crees que el PP o VOX van a pagarlos de sus bolsillos. La publicidad institucional es lo primero que quitaría si fuese el actual gobierno, porque están financiando pseudomedios sin criterio ninguno, con un par de miles de seguidores, para que luego publiquen bulos que luego van a parar a jueces fachas que aunque segun su doctrina no se puede admitir a trámite... los admiten.

Esas leyes las hacen para si luego se lo echan a partidos por el PP, lo tumben rápidamente, ahora bien, si el afectado es un partido que no interesa, palante.
0 K 7
DarthMatter #24 DarthMatter *
De los mismos creadores de:

"No queremos adoctrinamiento en las aulas ni en las televisiones públicas". :palm:
0 K 7
RamonMercader #15 RamonMercader *
Habría que quitar la pauta, como dice Milei.
Prohibir la publicidad institucional (que manden un mail, un sms o una revista a casa de cada persona, o que usen RTVE), las subvenciones a medios de comunicación y cualquier via creativa para hacerles llegar dinero.

Prohibirlo para todos y en todo el estado a cualquier nivel.
0 K 7
#27 Fookinhellboy
El Vito Bulos. Otro analfabeto subvencionado por los facharras ppbocs
0 K 6

menéame