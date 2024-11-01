El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles

Desde Alberto Núñez Feijóo en la Xunta hasta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del PP han repartido al menos 172 contratos a dedo a Eda Tv, el periódico digital de extrema derecha de Javier Negre para el que trabaja Quiles.
| etiquetas: vito quiles , pp , dinero público
Silvia Intxaurrondo denuncia la connivencia del PP y la derecha mediática para difundir bulos contra ella
Es así, ¿no?
Lo que de verdad importa al derechuzo medio son cosas como que "Intxaurrondo se compró un iPhone" o que "Broncano tiene pisos en alquiler".
¿Tienes un periódico? Genial. Los organismos públicos tienen que publicitar convocatorias de ayudas, campañas y demás cosas. Deja un espacio en blanco para ello y, si no te gusta, te jodes.
Todo un robo que nadie persigue.
los medios van a denunciarlo? también se benefician...
eso sí, cuando hablan de pagar más impuestos, siempre son para educación, pensiones y sanidad... oye, que a todos se les olvidan estas mamandurrias....
Que el PP paga a sus medios de desinformación y envenenamiento es algo sabido, pero meter al extranjero que oculta su apellido aquí no lo veo, porque perfectamente podría decir que "catapulta a Negre" y tendría más sentido.
Se está marcando un tour por España (Canarias incluida) con una cuadrilla, que entre desplazamientos, dietas, alojamientos, y lo que cobre su cuerpo de seguridad, pues debe costar un dinero, y la gente ya se está preguntando quién financia eso.
Pues es lógico rascar de dódne se financia Vito Quiles o los medios en los que trabaja, por si, de casualidad, hubiera alguna conexión.
Vamos, lo mismito que con Alvise.
Todo muy correcto.
Debería estar completamente prohibida
Por ejemplo, que cualquier medio que reciba financiación pública tenga que hacer públicos sus ingresos, y que se establezca un máximo % de ingresos de fuentes públicas.
Lo que no puede ser es la opacidad en la financiación de estos medios y, además, que algunos de ellos se financien casi exclusivamente mediantes fondos públicos gestionados por partidos afines.
Si creemos que es imprescindible que los medios publiquen cosas públicas (yo no, pero podría ser...), se hace ley, como las TV con los espacios electorales. Gratis. x% del espacio a disposición de las administraciones y listo. Meter dinero es un riesgo demasiado grande, el cuarto poder debe ser lo más independiente posible
Ni a Negre ni a OK diario ni a eldiario.es ni a elplural. A todos se les subvenciona para que hagan editoriales. Aquí solo se mira para un lado pero si miras para el otro (ejemplo abajo) estamos igual .
En 2023, la cabecera fundada por Ignacio Escolar llegó a los 13,8 millones de euros de ingresos, un 8% más. La mayor parte de esa cifra procede de la publicidad –7,1 millones de euros-, que ha aumentado un 4%. La publicidad… » ver todo el comentario
A ver si te crees que el PP o VOX van a pagarlos de sus bolsillos. La publicidad institucional es lo primero que quitaría si fuese el actual gobierno, porque están financiando pseudomedios sin criterio ninguno, con un par de miles de seguidores, para que luego publiquen bulos que luego van a parar a jueces fachas que aunque segun su doctrina no se puede admitir a trámite... los admiten.
Esas leyes las hacen para si luego se lo echan a partidos por el PP, lo tumben rápidamente, ahora bien, si el afectado es un partido que no interesa, palante.
"No queremos adoctrinamiento en las aulas ni en las televisiones públicas".
Prohibir la publicidad institucional (que manden un mail, un sms o una revista a casa de cada persona, o que usen RTVE), las subvenciones a medios de comunicación y cualquier via creativa para hacerles llegar dinero.
Prohibirlo para todos y en todo el estado a cualquier nivel.