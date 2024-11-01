'No necesito el derecho internacional': Trump dice que su poder solo está limitado por 'mi propia moralidad' [EN]

Donald Trump ha dicho que no “necesita el derecho internacional” y que su poder está limitado únicamente por su “propia moralidad”. En una nueva entrevista con el New York Times, Trump dijo que la única restricción a su poder como presidente de Estados Unidos es “mi propia moralidad, mi propia mente”. "Es lo único que puede detenerme", dijo Trump, y añadió: "No busco lastimar a nadie".