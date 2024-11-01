'No necesito el derecho internacional': Trump dice que su poder solo está limitado por 'mi propia moralidad' [EN]

Donald Trump ha dicho que no “necesita el derecho internacional” y que su poder está limitado únicamente por su “propia moralidad”. En una nueva entrevista con el New York Times, Trump dijo que la única restricción a su poder como presidente de Estados Unidos es “mi propia moralidad, mi propia mente”. "Es lo único que puede detenerme", dijo Trump, y añadió: "No busco lastimar a nadie".
trump , eeuu
Ahí está el truco, que no tiene.
Que no cunda el pánico, Trump no va hacer nada que considere inmoral....
¿Cuando sale la primera nave espacial hacia Alfa Centauri, que me da miedo seguir viviendo en este planeta y el nazi de Elon Musk se quiere quedar Marte?