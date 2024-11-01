·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7729
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
9314
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3564
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
2798
clics
Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3
3085
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
746
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
509
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
529
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
602
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo
414
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
54
meneos
1145
clics
Los intocables
Los Intocables. Viñeta de Ferran Martín para Diario-Red
|
etiquetas
:
intocables
,
ayuso
,
amador
,
viñeta
30
24
0
K
383
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
30
24
0
K
383
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Torrezzno
*
Las babuchas con los colores de la bandera me ha matado
1
K
26
#7
Marcus78
#3
ostras ese detalle se me había escapado
0
K
6
#4
laruladelnorte
Me reiría si no fuera verdad,cuando ves lo que está pasando con ciertos jueces en nuestro país es imposible que no cunda el desánimo...
1
K
20
#2
Antipalancas21
Vaya pinta que tienen los intocables, algún día caerán con todo el equipo.
0
K
20
#6
Marcus78
#2
caerán políticamente dices? porque forrados seguirán y libres en sus áticos.
0
K
6
#5
sieteymedio
No. No creo.
0
K
10
#1
Troylanas
*
Reír por no llorar
0
K
9
#8
jmav
Pues nada. Ellos pueden comisionar o hacer lo que quieran. Nada es ilegal para ellos.
Muy grave, sentenciar sin delito para salvarlos. Muy grave hacer delincuente al que no lo es.
0
K
6
#9
Rydra
*
Yo me pregunto como es posible que una señora como Ayuso, que no era más que una aprendiz de Aguirre, tenga tantísimo poder e influencia. Cómo se ha llegado hasta aquí? Qué la hace especial?
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Muy grave, sentenciar sin delito para salvarlos. Muy grave hacer delincuente al que no lo es.