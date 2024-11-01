edición general
Los intocables

Los Intocables. Viñeta de Ferran Martín para Diario-Red

Torrezzno #3 Torrezzno *
Las babuchas con los colores de la bandera me ha matado xD xD xD
#7 Marcus78
#3 ostras ese detalle se me había escapado
#4 laruladelnorte
Me reiría si no fuera verdad,cuando ves lo que está pasando con ciertos jueces en nuestro país es imposible que no cunda el desánimo...
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Vaya pinta que tienen los intocables, algún día caerán con todo el equipo.
#6 Marcus78
#2 caerán políticamente dices? porque forrados seguirán y libres en sus áticos.
sieteymedio #5 sieteymedio
No. No creo.
#1 Troylanas *
Reír por no llorar
#8 jmav
Pues nada. Ellos pueden comisionar o hacer lo que quieran. Nada es ilegal para ellos.

Muy grave, sentenciar sin delito para salvarlos. Muy grave hacer delincuente al que no lo es.
#9 Rydra *
Yo me pregunto como es posible que una señora como Ayuso, que no era más que una aprendiz de Aguirre, tenga tantísimo poder e influencia. Cómo se ha llegado hasta aquí? Qué la hace especial?
