2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)

El portal Fight Chat Control informa que únicamente cuatro Estados miembro están en contra del reglamento (República Checa, Italia, Polonia y Países Bajos); el resto de países, incluido España, está a favor, a pesar de que los expertos advierten del riesgo de que se generen "capacidades sin precedentes de vigilancia, control y censura", así como de "abuso por parte de regímenes menos democráticos"...

7 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Ninguna persona decente puede estar en contra de luchar contra el abuso infantil; sin embargo, no todo vale para lograr este propósito. ¿Se imaginan que Correos abriera todas las cartas y paquetes que se envían para comprobar que no haya en ellos nada ilegal? Sería un escándalo. ¿Por qué, entonces, a gobiernos como el de España no les parece una barbaridad acabar con la privacidad de las comunicaciones electrónicas? Lo es y la masa social no debe consentir este retroceso en nuestras libertades civiles. Si lo hacemos, lo pagaremos muy caro y será casi imposible revertirlo.
#4 Zerjillo
#1 Es que es de cajón. Se han buscado una excusa contra la cual nadie puede estar en contra para tener carta blanca al espiar al ciudadano. Es una vergüenza.
jonolulu #5 jonolulu
Y sin cambiar la Constitución...

Constitución Española de 1978
Artículo 18
...
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial
Gry #6 Gry
#5 Habrá que preguntar a los jueces del Constitucional si les parece bien que el Gobierno almacene una copia de todas sus comunicaciones, incluidas las de sus teléfonos privados. :troll:
#2 Mandri20
Vaya puta vergüenza como esto salga. Yo abandono Wasap, me suda los cojones.
OdaAl #7 OdaAl
#2 Tienes que abandonar también el correo electrónico, la navegación por páginas web, etc...
#3 soberao *
Y que pongan al juez Peinado y a gente de su confianza al frente del organismo que revisa los mensajes para que así haya "garantías" de que son jueces los que hacen este trabajo abriendo las cartas y leyendo whatsapps...
