2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)

El portal Fight Chat Control informa que únicamente cuatro Estados miembro están en contra del reglamento (República Checa, Italia, Polonia y Países Bajos); el resto de países, incluido España, está a favor, a pesar de que los expertos advierten del riesgo de que se generen "capacidades sin precedentes de vigilancia, control y censura", así como de "abuso por parte de regímenes menos democráticos"...
| etiquetas: tecnologia , privacidad
Constitución Española de 1978
Artículo 18
...
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial