163
meneos
977
clics
Reino Unido confirma que dron contra base en Chipre no provino de Irán
El Ministerio de Defensa del Reino Unido aseguró este miércoles que el dron que tuvo como objetivo la base de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri, en Chipre, no fue lanzado desde Irán,
|
etiquetas
:
chipre
,
irán
,
dron
,
guerra
,
reino unido
,
akrotiri
84
79
1
K
601
actualidad
56 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Es que ya es casualidad que hayan ido a atacar a una base británica en territorio de la UE, es como si quisieran, no sé, que entrara toda Europa en la guerra contra Irán.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tierramar
Hay que tener siempre presente que muchas guerras empiezan con ataques de falsa bandera, y el Mosssad y la CIA son expertos
43
K
461
#17
Duke00
*
#1
#2
Las primeras investigaciones apuntan a que el aparato era un dron de fabricación iraní, pero
habría sido lanzado desde el Líbano
por milicias vinculadas a Hezbolá, uno de los principales aliados regionales de Teherán.
www.google.com/amp/s/www.elplural.com/politica/internacional/ministeri
16
K
145
#18
Ka1900
#17
Sí ya lo he visto. En 2024 ya les advirtieron desde el Líbano
www.biobiochile.cl/noticias/internacional/mediooriente/2024/06/19/hezb
2
K
30
#52
Beltenebros
*
#1
Y el misil que ha caído en Turquía dice Irán que no es suyo.
Al mismo tiempo hay un vídeo de un gringo de un "think tank" diciendo en público que sería una buena idea algún atentado de falsa bandera para justificar la guerra en Irán.
Pero siempre vas a leer algún trolentario negando lo evidente. Todo muy visto y muy previsible.
CC
#17
#18
#23
#24
.
3
K
54
#23
Tkachenko
#17
algún clon más te podría votar el comentario, que todavía no canta lo suficiente
4
K
75
#30
Ka1900
#23
Que yo no soy un clon...pero entiendo que tiene algo de lógica. Posibilidades hay muchas, incluida esta opción. Los de Hezbolá también están un poco giraos
1
K
21
#39
Tkachenko
*
#30
estrategicamente es cumpletamente estúpido. La máxima interesada es la coalición del USIS (US+ISRAEL), también conocido como Régimen Epstein
2
K
51
#46
Ka1900
#39
Lo es, pero no olvidemos que desde Europa los hemos ignorado e incluso hemos ayudado a sus agresores desde hace muchos años. Yo creo que ahora ya pasan de todo...para ellos es a vida o muerte y el resto se la pela. Pero yo también he lanzado la duda contra Israel e incluso Rusia.
0
K
10
#51
Tkachenko
#46
que relato? se trata de estrategia, y es completamente estúpido atacar a países que de momento se han desmarcado de apoyar la agresión, no te parece?
0
K
20
#56
luckyy
#30
Lo que no es lógico es que Hezbolá desée que la OTAN entre en el conflicto contra Iran y ellos mismos. Se parece más a aquellos de los cascos blancos, las armas químicas de Bashar Háfez al-Ásad y las amenazas del nobel de la paz Obama y viendo qcómo se las gastan los judios que están descontrolados...pues blanco y en botella
0
K
11
#24
euacca
#17
¿Este mismo Líbano que tiene tropas israelíes dentro?
www.descifrandolaguerra.es/israel-invade-libano-guerra-regional-orient
9
K
115
#32
Ka1900
#24
Exacto.
0
K
10
#45
euacca
#32
Lo digo porque si están allí entonces el origen físico no indica quién ha sido.
0
K
10
#29
Eibi6
#17
lugar invadido por Israel hoy en día puedes tener tu razón y fue Hezbola o
#1
ya que las tropas israelíes campan por el sur del Líbano. Será difícil de determinar quien lo lanzo
1
K
19
#55
alpoza
#29
lo hizo quien te digan (en el medio occidental que prefieras) que ha sido.
0
K
9
#22
Artillero
#1
claro claro, pero los hombres de verde no eran rusos, eran independentistas ucranianos...
3
K
42
#50
Mathrim
#1
No hay guerra que haya empezado EEUU después de la IIWW, que no haya empezado con falsa bandera o argumentos falsos.
0
K
7
#3
RedKanan
Es que ya es casualidad que hayan ido a atacar a una base británica en territorio de la UE, es como si quisieran, no sé, que entrara toda Europa en la guerra contra Irán.
40
K
451
#7
Dav3n
#3
Ratas haciendo cosas de ratas...
No se puede esperar más de quienes hacen bombardeos de alfombra contra población civil pero que ponen el grito en el cielo cuando muere un ucraniano.
5
K
81
#9
A.more
*
#3
eso pasa por poner la paz mundial en manos de estos genocidas. Y de su tonto in (útil)
2
K
25
#19
mstk
#3
"base británica en territorio de la UE"
¿si atacan las Malvinas seria un ataque a Argentina?
0
K
8
#42
Supercinexin
#19
Las Malvinas no son argentinas. Chipre no es británico, pero tiene una base militar británica. Como España tiene bases militares USA.
0
K
20
#53
mstk
*
#42
Las bases no están en Chipre (República de Chipre) al igual que Chipre del norte no es Chipre (República de Chipre), pero los tres países están en la isla de Chipre, que porque se llame así no significa que pertenezca a Chipre (República de Chipre).
Solo Chipre (República de Chipre) pertenece a la UE.
0
K
8
#54
inigoalonso
#53
Exacto, las bases británicas en Chipre son territorio soberano del Reino Unido (un territorio de ultramar), mientras que las bases americanas en España son territorio español de uso compartido bajo un convenio de defensa. No son lo mismo.
0
K
8
#21
JanSolo
#3
Ayer cuando desde Israel se dijo que los misiles de Irán podían llegar a España, pensé que porque no podían ser los mismos Israelíes los que lo lanzasen para forzar la entrada en el conflicto o el cambio de gobierno en España y que quizá el que se lanzó contra Chipre tampoco fuera Iraní y se buscase el mismo fin.
5
K
82
#6
ipanies
*
Y si se demuestra que esto es obra de los socios genocidas que va a hacer la UE e Inglaterra?!?!?! Lo mismo que lo que hemos hecho con el sabotaje energético del Nord Stream???
España tiene que confirmar este hecho y si hay dudas no debe mandar barcos con nuestra bandera. Si van a hacer un ataque de falsa bandera somos los principales candidatos a poner los muertos.
18
K
186
#11
A.more
#6
entonces bombardearemos Israel. No,, tonto. Los genocidas son los amos del mundo
0
K
10
#27
tropezon
#6
Eso no se demostraría nunca.
Aunque fuera cierto, ya es encargarían de esconder esas pruebas.
Y si no se investiga, tampoco se pueden conseguir esas pruebas.
0
K
17
#34
ipanies
#27
Entonces como es que UK está afirmando esto??
Está noticia se puede confirmar en algún otro medio??
0
K
13
#37
DenisseJoel
#27
> Y si no se investiga, tampoco se pueden conseguir esas pruebas.
Un
#EstoNoExiste
de manual.
0
K
11
#36
DenisseJoel
#6
Inglaterra ha reculado un poco, igual no es casualidad. Tampoco harían más, siempre pueden hacerse los locos y decir que el origen del ataque es incierto.
0
K
11
#49
ochoceros
#6
No tan rápido, que la Leonor ya tiene su uniforme y experiencia en navegar en barquitos de guerra. Podría ser la primera en ir para allá con su papí, la máxima autoridad de los ejércitos como Capitán General. Y el resto de la familia puede ir a mirar y a dar soporte, que les pagamos el viaje de ida
0
K
12
#4
reithor
¿Habrán sido unos
ucranianos
expertos en sabotear gasoductos submarinos?
6
K
84
#5
Dav3n
#4
Con
ucranianos
quieres decir la
OTAN
?
Entonces, si, muy probablemente.
2
K
40
#8
reithor
#5
yo veo más plausible el olfato de Seymour Hersh para lo que emfue la voladura del nordstream, pero bueno, como eufemismo se ha quedado
ucranianos
.
0
K
11
#15
Dav3n
#8
Bueno, es que OTAN es EEUU, no?
Que es a lo que siempre apuntó Hersh
1
K
32
#26
cocolisto
Pues los medios europeos siguen dando la tabarra conque ha sido Irán.No saben como meternos en el berenjenal pero son persistentes en su deseo de apuntarse a bombardear escuelas y asesinar a ciudadanos de ese país .
4
K
72
#28
Andreham
¿Qué se le ha perdido a Hezbolá con una base random de UK en Chipre?
¿Quién gana más si UK o Grecia o la UE deciden entrar en el conflicto?
Preguntas básicas que ciertos usuarios prefieren ignorar y hacer malabares mentales y saltarse 10 puntos de unión entre dos conceptos para seguir señalando a los malos.
4
K
62
#40
Lenari
#28
La base de Chipre está a unos 1100 km de la frontera de Irán, y la mayor parte de los Shahed no llegan.
Teniendo en cuenta que Irán fue descabezada y que están atacando a lo loco, sin dirección (que es por lo que se está atacando a todos los que están alrededor), Hezbollah pudo lanzarlo en plan "a nosotros nos queda a tiro de piedra, así que nos encargamos nosotros", y no había nadie al mando para decirles que no.
1
K
20
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
Hezbolá?
6
K
45
#13
Dene
#10
IsraHell??
1
K
32
#16
Ka1900
*
#10
También lo había pensado. Ocurrió el mismo día en el que se apuntaron a la guerra....
Ya en el 2024 les lanzaron un msg
www.biobiochile.cl/noticias/internacional/mediooriente/2024/06/19/hezb
3
K
50
#48
cdya
¿Y España manda una fragata? ¿Así de idiotas somos?
2
K
42
#14
Suleiman
La pregunta del millón, es de donde vino. Si no lo dicen... miau....
2
K
40
#20
angelitoMagno
#14
Parece que desde Líbano.
4
K
28
#43
ur_quan_master
#35
Te recuerdo que es una
infraestructura energética europea estratégica
.
1
K
31
#47
kumo
#43
*Era
Y el NS2 ni siquiera llegó a entrar nunca en servicio. Además de tener la oposición de diferentes paises europeos
Mira como el que pasa por Ukrania sigue dando servicio. Y más fácil de volar que ese...
0
K
10
#2
Ka1900
*
Andanda....a ver si fueron los israelitas para meternos en todo el mondongo....
O los rusos para desestabilizar más a Europa, en un divide y vencerás de libro.
2
K
28
#31
ur_quan_master
#2
es lo que pasa cuando te dejas volar un gasoducto y no haces nada. Que luego todo el mundo se mofa de ti.
3
K
55
#35
kumo
*
Los proxies iraníes atacan una base en Europa como ya habían avisado previamente. MNM en corto: "Ha sido el mossad!"
...gensanta que cruz de peña
#31
Te recuerdo que la mayor parte de la pasta del NS la puso Rusia. Que era la que quería vender el gas.
2
K
9
#33
lestat
Vaya vaya parece que les ha salido mal la jugada está vez a los terroristas mundiales . Pueden hacer algo peor ya para arrastrar a los demás a sus movidas repugnantes ?
1
K
26
#44
Hoypuedeserungrandia
No será la primera vez que un atentado hace que comience una guerra o una mentira repetida muchas veces implica un conflicto, en caso de dudas,preguntar a Aznar.
1
K
19
#38
Nasser
*
Pues ya sabemos los mierdas que van buscando guerra unos en la cabeza llevan kipá y otros pelo zanahorico.
0
K
19
#41
Nasser
Me recuerda cuando EEUU en Cuba dinamitaron su barco y le echaron la culpa a España, cositas de panocho-sionistas.
0
K
19
#12
Dene
baia baia......
0
K
12
#25
benkenube
Pues ya hemos mandado un barquito...
0
K
9
Ver toda la conversación (
56
comentarios)
