Reino Unido: El dron que atacó una base en Chipre no provenía de Irán (ENG)

El Ministerio de Defensa británico declaró que un avión no tripulado que tuvo como objetivo la base de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido en Akrotiri, Chipre, no fue lanzado desde Irán.

etiquetas: uk , reino unido , chipre , akrotiri , dron
comentarios
aPedirAlMetro

Ejem ejem... Israel ? :roll:
Ejem ejem... Israel ? :roll:
#1 Drevalth
Mensaje del Ministerio de defensa de Reino Unido en X x.com/DefenceHQ/status/2029241425238568984
#5 Drevalth
#1 Para el que no quiera entrar en X:  media
jm22381 #9 jm22381
¿Rusia no seguía manteniendo una base naval en Siria? :roll:
Alakrán_

Hezbolá?
Hezbolá?
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Israel, lo envío su diosito.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
En el artículo hay un hipervínculo a esta noticia
news.az/news/spain-agrees-to-cooperate-with-us-military-attack-on-iran
No sé, Rick... :tinfoil:
johel #7 johel *
¿un ataque de falsa bandera dron-misil? Cuidado con esas afirmaciones que el que mas experiencia tiene en eso es usrael.
aupaatu #8 aupaatu
Igual el que llevaba camino a Turquía tampoco procedía de Irán,y no hace falta implicarse en otra guerra Sionista con sus vecinos.
