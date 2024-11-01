Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones

Sibal, que ha sido embajador de la India en Turquía, Egipto, Francia y Rusia, escribió en X: «El barco iraní no estaría donde estaba si no lo hubiéramos invitado a participar en nuestro ejercicio de Milán. Nosotros éramos los anfitriones. Me han dicho que, según el protocolo de este ejercicio, los barcos no pueden llevar munición. Estaba indefenso. El personal naval iraní había desfilado ante nuestro presidente. El ataque del submarino estadounidense fue premeditado, ya que Estados Unidos era consciente de la presencia del barco iraní en el eje