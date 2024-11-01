Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones

Sibal, que ha sido embajador de la India en Turquía, Egipto, Francia y Rusia, escribió en X: «El barco iraní no estaría donde estaba si no lo hubiéramos invitado a participar en nuestro ejercicio de Milán. Nosotros éramos los anfitriones. Me han dicho que, según el protocolo de este ejercicio, los barcos no pueden llevar munición. Estaba indefenso. El personal naval iraní había desfilado ante nuestro presidente. El ataque del submarino estadounidense fue premeditado, ya que Estados Unidos era consciente de la presencia del barco iraní en el eje
Además estaba fuera de la zona de guerra atrapado sin poder volver, se podría haber capturado pero ni se le comunicó la posibilidad, dicho por los supervivientes, y no me refiero al submarino por no romper el secreto de que estaba ahí, por cualquier barco de EEUU del entorno que había unos cuantos
No me cansaré de decirlo, EEUU junto con Israel son estados terroristas, punto. Después andan acusando a otros de serlo
1) Es un submarino moderno, no tiene armas de superficie y sólo tiene su sigilo y los torpedos para sobrevivir.
2) No tiene espacio ni recursos para casi 200 prisioneros, ni para 100, ni para unos pocos. Prisioneros que son militares profesionales que dudo que cooperasen voluntariamente.
3) Si sale a la superficie se expone y pone en riesgo a su… » ver todo el comentario
En seguida todo el comando OTANazis saltará a taparlo.
Se han especializado en lo peor, en asuntos considerados intocables, en la mayoría de guerras...su perversión parece que no conoce límites...
Ha sido EEUU unilateralmente, no bajo el mando de la OTAN.
Si quieres puedes llamarte nazi a ti mismo, porque el país donde resides es miembro de la OTAN
Gracias por la confirmación.
El ataque ha sido dirigido por la OTAN? No , solo por EEUU e Israel (aunque ha tenido apoyos, pero no bajo el auspicio de la OTAN)
Dejad de decir s*nd*c*s
No confundas al personal, no lo vas a lograr.
OTAN = EEUU = NAZIS
Si la OTAN fuese nazi ya habría mandado a España y al resto de miembros a que atacase Irán.
EEUU tampoco es nazi. Hay cretinos, desalmados, gente normal. Ahora tienen un gobierno que espero que dure poco. Pero eso no convierte a los ciudadanos de ese país en nazis, como tampoco nos convierte a nosotros por ser miembros… » ver todo el comentario
No, los españoles no somos responsables de la OTAN. Eso es manipulación. De hecho muchos estamos en contra.
OTANazis.
Ahora te tendría que llamar "Trumpista"?
Estimada basura humana que defiende bombardear colegios de niños, haceros evidentes para que pueda poneros en el ignore que es donde debéis estar.
A esta gente defienden nuestras derechas fachas y delictivas.
BTW, un buque de guerra no está desarmado, a no ser que efectivamente retires las armas, algo que no tiene sentido alguno.