edición general
174 meneos
413 clics
Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones

Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones

Sibal, que ha sido embajador de la India en Turquía, Egipto, Francia y Rusia, escribió en X: «El barco iraní no estaría donde estaba si no lo hubiéramos invitado a participar en nuestro ejercicio de Milán. Nosotros éramos los anfitriones. Me han dicho que, según el protocolo de este ejercicio, los barcos no pueden llevar munición. Estaba indefenso. El personal naval iraní había desfilado ante nuestro presidente. El ataque del submarino estadounidense fue premeditado, ya que Estados Unidos era consciente de la presencia del barco iraní en el eje

| etiquetas: usa , iran , fragata , desarmada , sin minicion , submarino
97 77 1 K 456 actualidad
33 comentarios
97 77 1 K 456 actualidad
Comentarios destacados:          
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Y llevaba una banda de música de 30 personas que tocó en el desfile en la India... y EEUU también había participado, sabía exactamente las condiciones de ese buque.

Además estaba fuera de la zona de guerra atrapado sin poder volver, se podría haber capturado pero ni se le comunicó la posibilidad, dicho por los supervivientes, y no me refiero al submarino por no romper el secreto de que estaba ahí, por cualquier barco de EEUU del entorno que había unos cuantos

No me cansaré de decirlo, EEUU junto con Israel son estados terroristas, punto. Después andan acusando a otros de serlo :palm:
51 K 456
Cantro #5 Cantro
#4 lo eran. Ahora esa definición ya suena a eufemismo
1 K 22
Fernando_x #13 Fernando_x
#4 Parece que estén buscando la 3.ª guerra mundial, en un todos contra ellos.
0 K 11
rojelio #24 rojelio
#19 Como ha comentado #4, lo capturas, haces prisioneros a la tripulación, y te quedas el barco o lo hundes vacío. Hacer lo que han hecho es una barbaridad inhumana.
1 K 28
kumo #29 kumo *
#24 Lo siento, pero no. Es una acción de guerra submarina y no funciona así. Que es una putada y todo, pero es lo que hay. No es una peli.

1) Es un submarino moderno, no tiene armas de superficie y sólo tiene su sigilo y los torpedos para sobrevivir.
2) No tiene espacio ni recursos para casi 200 prisioneros, ni para 100, ni para unos pocos. Prisioneros que son militares profesionales que dudo que cooperasen voluntariamente.
3) Si sale a la superficie se expone y pone en riesgo a su…   » ver todo el comentario
0 K 10
#31 Maldito
#29 ¿Pero de que hablas? no hace falta sacar a los tripulantes del barco, este ya te hace de celda.
0 K 9
celyo #30 celyo
#4 un crimen de guerra más a sumar a la lista.
0 K 18
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
El meollo del asunto: la fragata estaba desarmada y sin munición, en un acto de valor, los OTANazis atacan a un barco que no se puede defender en aguas de otro país fuera de la zona de conflicto.


Relacionada: www.meneame.net/story/iran-afirma-fragata-dena-invitada-armada-india-f

En seguida todo el comando OTANazis saltará a taparlo.
43 K 410
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Sin matan a más de 200 niñas sin ruborizarse....putos americanos.
20 K 179
#32 Gurripander *
#2 Arpías, sin corazón alguno, hundiendo barcos desarmados, con tripulación indefensa...lo mismo hicieron, bombardeando, sin cesar, tiendas de refugiados, hospitales y escuelas infantiles.

Se han especializado en lo peor, en asuntos considerados intocables, en la mayoría de guerras...su perversión parece que no conoce límites...
0 K 7
#6 MADMax2
#1 Negativo por lo de OTANazis
Ha sido EEUU unilateralmente, no bajo el mando de la OTAN.

Si quieres puedes llamarte nazi a ti mismo, porque el país donde resides es miembro de la OTAN
6 K -65
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Gracias por la confirmación.
11 K 135
#10 MADMax2
#8 No, si se ve tu sesgo a la legua. Da igual lo que te digan, que seguirás por la linde aunque se acabe
0 K 9
#12 guuilesmiz *
#10 #8 OTANazis.
3 K 26
#17 MADMax2 *
#12 España es OTANazi? Tú eres OTANazi?

El ataque ha sido dirigido por la OTAN? No , solo por EEUU e Israel (aunque ha tenido apoyos, pero no bajo el auspicio de la OTAN)

Dejad de decir s*nd*c*s
0 K 9
#20 guuilesmiz
#17 la OTAN es nazi, España no es la OTAN pues le interesa salir, la OTAN es un grupo terrorista que trabaja para los intereses de EEUU.
No confundas al personal, no lo vas a lograr.
OTAN = EEUU = NAZIS
0 K 11
#21 MADMax2 *
#20 España es miembro de la OTAN, si lo que hace un país miembro de la OTAN fuera de esta institución hace que la institución sea nazi, España lo sería también, y tú también.

Si la OTAN fuese nazi ya habría mandado a España y al resto de miembros a que atacase Irán.

EEUU tampoco es nazi. Hay cretinos, desalmados, gente normal. Ahora tienen un gobierno que espero que dure poco. Pero eso no convierte a los ciudadanos de ese país en nazis, como tampoco nos convierte a nosotros por ser miembros…   » ver todo el comentario
0 K 9
#22 JanSolo
#17 Yo no soy nazi porque voto OTAN NO. Solo lo serían los que estén a favor.
0 K 14
#23 MADMax2
#22 ¿dónde votas OTAN no? porque yo solo recuerdo un referendum, y realmente no había voto de "OTAN no"
0 K 9
#11 guuilesmiz *
#6 compensó tu negativo a #1 con negativo a ti.
No, los españoles no somos responsables de la OTAN. Eso es manipulación. De hecho muchos estamos en contra.
OTANazis.
4 K 49
#18 MADMax2 *
#11 Trump parece que también está en contra de la OTAN, de hecho , si se desmantela, la causa probable sería él xD xD

Ahora te tendría que llamar "Trumpista"? xD
0 K 9
eltxoa #25 eltxoa
#6 Adios otanazi! Al ignore!

Estimada basura humana que defiende bombardear colegios de niños, haceros evidentes para que pueda poneros en el ignore que es donde debéis estar.
0 K 11
#9 pushakk
Puta basura cobarde e indigna. Y que haya gentuza que los apoye fuera de sus países de mierda.
4 K 37
#14 carcamal
el submarino usano además se negó a salvar a los supervivientes, Sri Lanka fue a rescatarlos..... en fin....que mal pinta todo. Pero el gran Israel va cogiendo forma.....en algún lado tendrán que poner a los desplazados de Dubai (modo ironico on).
1 K 28
ipanies #27 ipanies
Lo del torpedazo ha sido pornografía terrorista sin más. No era necesario hacer lo que hicieron, solo lo hicieron para demostrar que hacen lo que les sale de la polla sin que nadie pueda ni toserles.
A esta gente defienden nuestras derechas fachas y delictivas.
0 K 13
Noeschachi #3 Noeschachi
Visto que andaban a calzon con magnicidios y crimenes de guerra casi que tendrian que haberse quedado en puerto y tener paciencia
0 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Gran victoria para los valientes risquetistas. Que hagan la película.
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial
Podrian haber esperado a que regresara a Iran y hundirla alli
0 K 11
kumo #33 kumo
#26 Tienes un envío en portada explicando el porqué ya no se declaran las guerras (desde hace un siglo, casi) y que en realidad eso no importa a la hora de aplicar la convención de Ginebra, por ejemplo (Se habla de "conflicto armado").
0 K 10
kumo #19 kumo
Es un buque de guerra de un país en una guerra. Buque que luego se podría haber vuelto contra ti. Lamentablemente para ellos, llevasen o no algo, eran un objetivo legítimo.

BTW, un buque de guerra no está desarmado, a no ser que efectivamente retires las armas, algo que no tiene sentido alguno.
0 K 10
ehizabai #26 ehizabai
#19 ¿Cuándo ha declarado formalmente la guerra EEUU a Iran, para que se aplique la legislación de guerra?
0 K 10
#15 darkogol
Com si todo eso le importase algo a EEUU y a Israel. Hay que recordar que el primer dia ya bombardearon un colegio...
0 K 6

menéame