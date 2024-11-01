edición general
Irán afirma que la fragata Dena, «invitada por la Armada india», fue atacada sin previo aviso por Estados Unidos en aguas internacionales (EN)

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi formuló una grave acusación contra el Estados Unidos de América, afirmando que Fragata Dena, 'un invitado de la Armada de la India que transportaba casi 130 marineros, fue alcanzado en aguas internacionales 'sin previo aviso'.

Tkachenko #1 Tkachenko
Hasta los nazis rescataban a los tripulantes de los barcos que hundían :ffu:
kevers #6 kevers *
#1 hasta que empezaron a ametrallarlos desde el aire en medio del rescate.
Dene #5 Dene
Los yankis son unos piratas sin escrúpulos .... y dicho esto, con el pais en situación de guerra "de facto", ese navío seguramente iría con todas las precauciones y siendo consciente de que era un objetivo.. lo de "sin aviso previo" es un poco estúpido..
karakol #9 karakol
#5 Aunque su defensa en superficie y en ataque a tierra son decentes, las capacidades antisubmarinas (ASW) de las fragatas de la clase Moudge son muy limitadas y básicas. Aunque anduvieran con mil ojos no podían detectar fácilmente a un submarino moderno, era un blanco fácil y los estadounidenses lo saben perfectamente.

www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/u-s-sinks-9-iranian-warshi

www.militaryfactory.com/ships/detail.php?ship_id=IRIN-Jamaran-76
asola33 #10 asola33
#5 Debió quedarse en el puerto. Pero, ¿para que quieres un barco de guerra si no lo usas en la guerra? Parecido a la flota española en la guerra de Cuba.
Tkachenko #3 Tkachenko
El cerdo de Modi se ha cubierto de gloria
x.com/ElhamParvini/status/2029446695411486860?s=20
security_incident #2 security_incident *
Que no afirme tanto y que empiece a bombardear portaviones americanos , plantas desalinizadoras, centrales nucleares y guarderías Israelíes con misiles balísticos cluster. No sé qué coño hacen que no aplican simetría, proporcionalidad y equidad.
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Básicamente porque los dirigentes de Irán, al contrario de lo que nos han contado los fachas occidentales en sus medios, son bastante más humanos que los USraelitas y evitan apuntar a objetivos civiles, limitándose únicamente a los militares: bases militares, portaaviones, cuarteles y la oficina de Netanyahu.

Eso dice absolutamente todo de quién es quién en esta guerra. Por si algún "despistado" no se había dado cuenta ya con el Genocidio Palestino o con todas las demás atrocidades perpetradas por éstos dos en Irak, Libia, Siria, etcétera.
ipanies #4 ipanies
Los terroristas son así...
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#_! si Tkachenko si.. los wolfpacks de u-boats rescataban a todos los marineros
En tu mundo de la piruleta donde todos son nazis menos tu
