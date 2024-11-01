Irán afirma que la fragata Dena, «invitada por la Armada india», fue atacada sin previo aviso por Estados Unidos en aguas internacionales (EN)

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi formuló una grave acusación contra el Estados Unidos de América, afirmando que Fragata Dena, 'un invitado de la Armada de la India que transportaba casi 130 marineros, fue alcanzado en aguas internacionales 'sin previo aviso'.
| etiquetas: dena , irán , india , maniobras , eeuu , submarino
www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/u-s-sinks-9-iranian-warshi
www.militaryfactory.com/ships/detail.php?ship_id=IRIN-Jamaran-76
x.com/ElhamParvini/status/2029446695411486860?s=20
Eso dice absolutamente todo de quién es quién en esta guerra. Por si algún "despistado" no se había dado cuenta ya con el Genocidio Palestino o con todas las demás atrocidades perpetradas por éstos dos en Irak, Libia, Siria, etcétera.
En tu mundo de la piruleta donde todos son nazis menos tu