Larry C. Johnson – Cómo Irán puede derrotar a Donald Trump [en]

Larry C. Johnson es exoficial de la CIA y analista de inteligencia, además de planificador y asesor de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EE. UU. Como contratista independiente, ha impartido formación a la comunidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de EE. UU. durante 24 años
La política exterior importa un pimiento a los ciudadanos estadounidenses. Irán está muy lejos, lleva décadas siendo parte del eje de mal, y les bombardean periodocamente. Es decir, lo mismo de siempre.
Teniendo en cuenta las deportaciones masivas y la marcha de la economía, lo de Irán es una tema muy menor para los estadounidenses que votan.
Excepto que vuelvan muchos compatriotas en bolsas negras, las guerras en el extranjero importan poco.
Efectivamente Trump dijo que no iniciaría una guerra, pero es una mentira más de algo que no se ve en casa ni afecta en casa. Ahora mismo tienes al ICE y a la CBP deteniendo gente y metiéndoles en campos de concentración, la ley SAVE que va a quitar el voto a muchos ciudadanos que posiblemente no… » ver todo el comentario