Larry C. Johnson – Cómo Irán puede derrotar a Donald Trump [en]

Larry C. Johnson – Cómo Irán puede derrotar a Donald Trump [en]

Larry C. Johnson es exoficial de la CIA y analista de inteligencia, además de planificador y asesor de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EE. UU. Como contratista independiente, ha impartido formación a la comunidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de EE. UU. durante 24 años

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#0 Añade [Eng] al final de titular.
Niessuh #1 Niessuh *
A estas altiras la única cosa viable que Iran podria hacer es detonar una bomba sucia en Nueva York o Tel Aviv, suponiendo que tengan suficiente meterial radioactivo y puedan infiltrarse de alguna manera, que es mucho suponer. Todo lo demás como el intento de cierre del estrecho, las escasas andanadas de misiles balísticos o el puñado de drones lanzados es tan escaso y lamentable que es doloroso de ver.
#2 PerritaPiloto
Irán no va a derrotar a Donald Trump ni siquiera metafóricamente. A menos que lograsen hundir o dejar inutilizable un portaviones, claro.

La política exterior importa un pimiento a los ciudadanos estadounidenses. Irán está muy lejos, lleva décadas siendo parte del eje de mal, y les bombardean periodocamente. Es decir, lo mismo de siempre.

Teniendo en cuenta las deportaciones masivas y la marcha de la economía, lo de Irán es una tema muy menor para los estadounidenses que votan.

Excepto que vuelvan muchos compatriotas en bolsas negras, las guerras en el extranjero importan poco.
wata #5 wata
#2 Importa poco? Pero si ganó las elecciones prometiendo a diestro y siniestro que jamás iniciaría una guerra!
#6 PerritaPiloto
#5 Al ciudadano americano le importa poco lo que pasa fuera. He vivido allí. En general saben muy poco del extranjero y siempre tienen a su ejército en desplegado en alguna parte bombardeando algo.

Efectivamente Trump dijo que no iniciaría una guerra, pero es una mentira más de algo que no se ve en casa ni afecta en casa. Ahora mismo tienes al ICE y a la CBP deteniendo gente y metiéndoles en campos de concentración, la ley SAVE que va a quitar el voto a muchos ciudadanos que posiblemente no…   » ver todo el comentario
AntiTankie #4 AntiTankie
Irán ya perdió ante EE. UU., y lo más sensato sería buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes, priorizando la estabilidad y el diálogo constructivo.
