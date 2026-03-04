edición general
Llevaba 48 días disfrutando de su nuevo piso, la policía la confundió con una okupa y durmió en el calabozo

Cristina, ingeniera de 35 años, compró un piso en Madrid por 265.000€. Llevaba 48 días viviendo allí cuando la policía entró en su casa de madrugada, la esposó y la metió en el calabozo. Bajó en pijama con las escrituras en el móvil. No sirvió de nada: 12 horas detenida, acusada de desobediencia y agresión. La jueza las archivó. Al salir, la cerradura había sido cambiada por la Sareb ("banco malo"). Tardaron 3 días en recuperar las llaves. La Sareb admite su "error" por vender pisos sin luz. La policia mantiene su versión.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
cuando interesa que presteza se dan para evitar okupaciones eh...:popcorn: llega a ser verdad que estaba de okupa y el piso es de nuestra santa madre...otro gallo cantaria
#18 fremen11
#1 Okupaciones?? Creo que no sabes lo que son, tu te refieres a allanamientos y a morosos
vicvic #21 vicvic
#18 Okupacion es genéricamente todo uso de propiedad privada no autorizado por el propietario: okupas delincuentes, ladrones o gente que no paga su contrato.
#24 fremen11
#21 Voy a disentir contigo el movimiento OKUPA, solo okupa edificios vacíos en los que no vive nadie y es un movimiento social reivindicativo y asociacionista, lo otro la mayoría son jetas
KoLoRo #5 KoLoRo
Pero como cojones te confunden con un OKUPA teniendo las escrituras en el movil?

Pero eso es literalmente secuestro por las fuerzas del estado? Como narices entran en TU casa y sin ningun tipo de orden, ni nada te sacan y te mandan al calabozo? Pero que puto pais de mierda donde no se castigara esto vivimos?

Es que luego tienes a gente, con ocupas riendose en su puta cara, con escrituras en la mano y las fuerzas del estado diciendo "ejque no podemos hacer nada", es de puta coña.

En este pais sale rentable ser un delincuente que hacer bien las cosas coño.
nopolar #8 nopolar
#5 ¿y de donde provino la denuncia y la orden de entrar en la casa?
KoLoRo #10 KoLoRo
#8 Supongo que del Sareb no? Digo supongo por que la noticia es de pago y no puedo leer una mierda.

Pero si luego el Sareb cambio la cerradura, entiendo que 1 +1 .

Y aun que fuera el Sareb, si yo tengo las escrituras en la mano justificando legalmente que esa es mi casa y tu denuncia dice que no lo es, no puedes sacarme de mi casa así por las buenas.
#11 Cuchifrito *
#5 #10 No entraron en la casa, ellos salieron confiados en que no habían hecho nada. Ya han aprendido que eso no te garantiza nada según con quién te topes...
Si hubieran sido okupas sabrían que no tenían porqué salir y se hubieran quedado tan tranquilamente...
#15 soberao
#10 Aunque venga del Sared la denuncia tiene que tener a alguien detrás que se haga responsable de esa denuncia aunque sea su trabajo. Cc #5
nopolar #23 nopolar
#10 En todo caso tendría que ser un juez el que ordenara entrar.
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 No hay denuncia ni orden de entrar en la casa.

Lee la noticia
nopolar #22 nopolar
#16 no puedo leerla
#2 Poll
Y nadie pagará por este error ...
Un día malo en la administración pública lo tiene cualquiera.
orangutan #4 orangutan
¿Desde cuando es legal que la policía desaloje a alguien viviendo 48 días en un piso, sea okupa o no?
rmdf #9 rmdf
#4 Detenida, acusada de desobediencia y agresión.
#12 gadish
#9 agresion en su casa. Telita.
rmdf #19 rmdf
#12

Error 1: Vestida con pijama, pantuflas y una bata gris con dibujos de rollos de sushi, salió al instante por la puerta de su piso.

Error 2: “Una agente me gritaba en la cara y le dije que a mí no me hablaba así. Entonces me cogió el móvil y me estampó contra la pared para ponerme las esposas”
MR.T #17 MR.T
#4 No la desalojaron, como indica la noticia fué detenida fuera del domicilio por resistencia y desobediencia grave
nopolar #6 nopolar *
Una nueva pesadilla desbloqueada gracias a todos los "es que bajas a por el pan y te okupan la casa".
Si la gente abriera los ojos y viera como juegan con ella en "las noticias"...
#7 UNX
Aquí lo peor no es el error, es el trato de los maderos. Que por otra parte, no es novedad.
#13 gadish
Luego a los polis les diced que don perros, que no piensan, que son basura, y se lastiman con el bordillo y te acusan de agresión.
JackNorte #20 JackNorte *
Lo veis evolucionan , ahora el nuevo propietario ocupa xD, Cuando venden fantasmas con mentiras y crean una realidad para vender alarmas , pero luego hay que pagar las consecuencias.
Y luego la policia impune.
powernergia #3 powernergia
Tela.
Benzo #14 Benzo *
Informe policial: Tiene un cuadro de eskorbuto, seguro que es okupa.
