Llevaba 48 días disfrutando de su nuevo piso, la policía la confundió con una okupa y durmió en el calabozo

Cristina, ingeniera de 35 años, compró un piso en Madrid por 265.000€. Llevaba 48 días viviendo allí cuando la policía entró en su casa de madrugada, la esposó y la metió en el calabozo. Bajó en pijama con las escrituras en el móvil. No sirvió de nada: 12 horas detenida, acusada de desobediencia y agresión. La jueza las archivó. Al salir, la cerradura había sido cambiada por la Sareb ("banco malo"). Tardaron 3 días en recuperar las llaves. La Sareb admite su "error" por vender pisos sin luz. La policia mantiene su versión.
| etiquetas: okupa , sareb , policía , calabozo
Pero eso es literalmente secuestro por las fuerzas del estado? Como narices entran en TU casa y sin ningun tipo de orden, ni nada te sacan y te mandan al calabozo? Pero que puto pais de mierda donde no se castigara esto vivimos?
Es que luego tienes a gente, con ocupas riendose en su puta cara, con escrituras en la mano y las fuerzas del estado diciendo "ejque no podemos hacer nada", es de puta coña.
En este pais sale rentable ser un delincuente que hacer bien las cosas coño.
Pero si luego el Sareb cambio la cerradura, entiendo que 1 +1 .
Y aun que fuera el Sareb, si yo tengo las escrituras en la mano justificando legalmente que esa es mi casa y tu denuncia dice que no lo es, no puedes sacarme de mi casa así por las buenas.
Si hubieran sido okupas sabrían que no tenían porqué salir y se hubieran quedado tan tranquilamente...
Lee la noticia
Un día malo en la administración pública lo tiene cualquiera.
Error 1: Vestida con pijama, pantuflas y una bata gris con dibujos de rollos de sushi, salió al instante por la puerta de su piso.
Error 2: “Una agente me gritaba en la cara y le dije que a mí no me hablaba así. Entonces me cogió el móvil y me estampó contra la pared para ponerme las esposas”
Si la gente abriera los ojos y viera como juegan con ella en "las noticias"...
Y luego la policia impune.