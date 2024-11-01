·
Una misión de la ONU declara su "horror" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques "selectivos" de EEUU
"Las privaciones extrajudiciales de la vida no son un medio aceptable para hacer justicia bajo el Derecho Internacional", advierte
actualidad
laruladelnorte
"Es fundamental que ataques militares como los de la prisión de Evin en Teherán por parte del Ejército israelí el 23 de junio de 2025 no se repitan, ya que tienen riesgos evidentes para los manifestantes detenidos y otros civiles", ha señalado.
El criminal Netanyahu y su compadre Trump ya están tomando nota.
