Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos

El medio francés señala que, semana tras semana, algunas preguntas dirigidas a representantes políticos se convierten en provocaciones realizadas por personas que cuentan con acreditación periodística y que colaboran con plataformas mediáticas de extrema derecha que practican un activismo político descarnado.

#4 Leon_Bocanegra *
#_1 hay que tener los huevazos muy gordos para comparar RTVE con Federico o Vito Quiles.
Mis dieses , compañero camarada!


Veo que es de esos que no admite réplicas.
19 K 239
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#4 Pero da lecciones de pluralidad: es el vivo ejemplo de lo que defiende y da risa.
4 K 69
devilinside #11 devilinside
#4 Los demócratas son así
1 K 21
elGude #15 elGude
#4 Es que para la libertad de expresión es eso. La suya.
0 K 10
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao *
A strike5000 , que bloquea a todos los que pueden discutirle algo y viene a dar lecciones de pluralidad.
Ya quisiera en toda la puta vida del PP que su televisión pública se pareciera a esta del Psoe. Y ya de Telemadrid ni hablamos, pero tú no pierdas la oportunidad de hacer el ridiculo siempre.
16 K 220
Anfiarao #2 Anfiarao
Pasando por el mundo.es, abc, el debater y theobjective... No nos olvidemos.

Basura
7 K 123
Sinfonico #6 Sinfonico *
El argumentito, podrías señalar un solo bulo demostrado que haya lanzado RTVE?
No vas a poder, porque no hay,los bulos sólo son sobre gente de izquierdas, por eso queda claro quién los crea y propaga.
Te reto a que pongas uno solo.
2 K 47
SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones *
Como son unos intolerantes bloquea a todos para no tolerarlos. Y el tipejo no ve inconsistencia en su discurso :shit:


Así son los ultraderechuzos. Solo les valen las opiniones que están alineadas con la suya.
3 K 43
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
#_1 tu sabes quien ha nombrado al consejo de rtve?
2 K 37
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo *
#9 El consejo de RTVE lo nombra actualmente el Congreso (once miembros) y el Senado (cuatro miembros).
www.eldiario.es/vertele/noticias/rtve-consejeros-consejo-administracio
0 K 11
#12 Barriales *
no digas gilipolleces.
Para #_1.
2 K 32
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo *
"practican un activismo político descarnado" no como Angélica Rubio o José María Garrido :-D
1 K 31
#19 Leon_Bocanegra *
#_17 espera que te corrijo el comentario

Soy de los que mandan al ignore a los que me votan negativo, pero leo sus comentarios en una pestaña sin loguear.


Lo que significa más o menos esto:

"quiero leer todo lo que se escribe , pero no quiero que me citen porque no me gusta que den réplica a mis comentarios de mierda"


Y por cierto, puedes citarme ,si yo he leído tu comentario #_1 es porque no te tengo en el ignore. Yo no hago la gilipollez esa que haces tú de ignorar y no ignorar.

Ah, y está vez te doy un negativo, para que me ignores con razón.
2 K 29
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Algún día tendremos que sentarnos y traer de las orejas al colegio de periodistas, medios, y reporteros para leerles la cartilla y meterles en cintura
1 K 19
Rogue #13 Rogue
Y pagados con dinero público
0 K 16
strike5000 #20 strike5000 *
¿Ves? Como acabo de hacer con #_18.

Vamos, que el karma me la pela. Lo que pasa es que los considero unos intolerantes y prefiero ni leerlos siquiera.
1 K 10
JuanCarVen #23 JuanCarVen
#20 Deja de dar vergüenza ajena por favor, y airea la cámara de eco en la que vives.
0 K 12
#14 ldoes
Pseudoperiodistas pseudoespañoles
0 K 8
strike5000 #17 strike5000
#_4 Soy de los que mandan al ignore a los que me votan negativo.
3 K -7
Tito_Keith #18 Tito_Keith
#17 mapunto!
2 K 29
mis_cojones_en_bata #22 mis_cojones_en_bata *
#17 pues ale, me vas a tener que mandar muchas veces a ignore, y como has podido comprobar, de poco te sirve xD xD xD xD xD

Corre a leerme en ventana privada :peineta:
1 K 22
Edheo #8 Edheo
#1 Bueno, lineas editoriales, todos los medios tienen... digo yo, que si españa se está desviando a la derecha, y los informativos de rtve suben.... un tanto imparcial, puede que sea.
No son las audiencias un baremo siempre validado como garante de pluralidad?
1 K 27

