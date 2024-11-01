·
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
Relato de un intento real de convertir Menéame en una herramienta de periodismo ciudadano sin ánimo de lucro.
#12
UnDousTres
#9
Y aquí estás tú!
35
K
294
#51
pingON
#12
Chambao - Ahí Estás Tú (Video)
0
K
19
#3
alhambre
Se lo quedaron Daniel Seijo y Remo. ¿Estos no fueron los de "Dejad el boicot AEDE, hacednos caso que tenemos un plan muy bueno" ?
11
K
130
#30
frg
#3
Y lo tienen. En cuando consigan el 100% del sitio, abandonaran a los usuarios vendiéndoselo al grupo planeta o alguno similar.
1
K
18
#1
EISev
No era consciente de esto pero explica por qué el socio que se queda reduciendo su % de participación mientras los otros dos sacan para pagar 101.000€ a Varsavsky no le haya hecho mucha gracia.
Supongo que en el camino habrá perdido peso en las decisiones.
6
K
86
#4
jonolulu
Interesante conocer otra versión de la historia.
Otro día nos cuentas la historia de "Compré un dominio .es y jodí todas las webs de España"
8
K
70
#2
Don_Pixote
Pues yo te admiro por intentar dejarte 200k€ en este esperpento del entretenimiento
8
K
61
#9
CrudaVerdad
#2
¿Comprar Menéame? Pero si es un triste panfleto, obsesionado con Ayuso, Franco, PP, Vox, Israel, Putin y Trump
11
K
10
#13
taSanás
#9
username checks out
0
K
8
#15
Suleiman
#9
#2
No lo entiendo, si considero que es una perdida de tiempo/una mierda, no me molesto en registrarme y escribir. De hecho ya me paso en ForoCoches, por eso no entro.
11
K
105
#22
Meneacer
#15
Es porque, de vez en cuando, alguien les echa de comer.
4
K
34
#29
CerdoJusticiero
#15
Porque
@CrudaVerdad
, como otros muchos, es un paladín que lucha contra los malditos rojos, los medios que no sean de derechas y el lavarse las manos después de cagar, aberraciones insoportables que ofenden a España y a Dios. Por eso sacrifica su precioso tiempo, dejando de lado a su despampanante mujer, a sus maravillosos hijos y a sus numeros amigos, para echar aquí horas llorando porque la portada no está copada por bulos de OkDiario o tuits de ciudadanos razonables que tienen '88' en su nick.
13
K
120
#45
Don_Pixote
#15
se llama procrastinar y también lo uso cuando cago
0
K
8
#24
Nebuchanezzar
#9
Qué os escueza a los de tu calaña no indica otra cosa más que meneame va por buen camino, prueba a largarte a la pocilga de forocoches, seguro que allí te encuentras mucho mas agusto, cierra la puerta al salir
7
K
48
#52
tranki
*
#24
Augusto fue emperador de Roma.
a gusto
se escribe separado.
Ganas de corregir, nada más.
0
K
9
#31
BM75
#2
#9
Y si opináis eso, ¿qué hacéis aquí? ¿Sois masoquistas o es que no tenéis el más mínimo criterio moral?
8
K
69
#46
Don_Pixote
*
#31
igual ambas, si tanto os gusta no veo poner 10 euritos de participación para comprarla
Entre todos llega y sobra para pizzas
1
K
21
#49
MasterChof
#46
¿Y si tanto te gustan los toros, porque no metes un par de toreros en tu casa? ¿Y si estás en contra del aborto, porque no adoptas varios fetos? Dios qué nivel
1
K
14
#44
ObjetivoPeroNo
#9
Cierra la puerta al salir, que se escapa el gato.
0
K
6
#48
MasterChof
#9
son ellos los obsesionados en ser noticia (excepto Franco, que no es que haya mucho de él por aquí)
0
K
11
#47
Raúl63
#2
"Pues yo te admiro por intentar dejarte 200k€ en este esperpento del entretenimiento".
Y aquí estás tú perdiendo el tiempo con cerca de 5000 comentarios .
1
K
9
#6
euacca
Si vuelves a intentar hacer una web alternativa te puedes apoyar en Bluesky tanto como infraestructura como para buscar comunidad.
3
K
48
#7
Duernu
*
#6
Desarrolla eso, por favor.
1
K
20
#17
BuenaPersiana
#7
Supongo que se refiere a qué puede apoyarse en el "AT Protocol" de Bluesky
1
K
17
#23
euacca
#7
Bluesky no es solo una red social. Está formada por distintas piezas, es como un Lego de piezas, y la empresa Bluesky está pagando todas las piezas (o suficientes "ladrillos" de cada tipo) y ejerciendo la moderación de lo que hay en sus servidores y lo que se ve en su web, pero por una parte tú puedes añadir piezas propias como tu propio PDS (el almacenamiento de tus post) o tu propio AppView (tu propia red social sobre el mismo conjunto de post, esto requiere mucha más inversión)…
» ver todo el comentario
4
K
38
#8
BuenaPersiana
*
#6
En el último año se han creado diferentes alternativas a Meneame. Ninguna ha tenido éxito, y creo que nunca lo tendrán. Seguimos aquí por la inercia de todos estos años.
12
K
104
#14
Jakeukalane
#8
hubo una que me interesó pero era con la cosa esa que hay que registrarse trescientas veces porque cada servidor necesita un registro. Y la otra era la del murciano fumao.
1
K
18
#32
frg
#14
¿Y esa te interesó? Me parece la alternativa menos interesante. Que sea la favorita de "un Murciano enrabietao" le quita muchos puntos.
0
K
11
#26
euacca
#8
Tampoco funcionaban las alternativas a X pero Bluesky va por 40 millones de usuarios.
4
K
39
#33
BM75
#26
Frente a los 500 millones de X
0
K
7
#43
ingenierodepalillos
#33
40 millones de usuarios sigue siendo una cifra admirable, me dan igual el resto de niños de la clase.
1
K
14
#5
Moderdonia
Vendo el Opel Corsa de José el finanzas.
Tomarse en serio Menéame si que es gracioso.
4
K
46
#19
yabumethod
#5
Es increíble el impacto que ese evento nos dejó. Aún sale el tema de vez en cuando a pesar de los años.
3
K
33
#42
Cero_Ironia
#5
#19
yo prefiero comprarme un piso desde 5 euros con housing.
Aunque poco se habla de la señora que es puta.
1
K
17
#50
Moixa
#42
las señoras, a mi ahora vuelve a salirme la escort.
0
K
11
#10
taSanás
*
Sin ánimo de lucro?
Ahora en serio, alguien que repite tantas veces “sin ánimo de lucro”… se lucra.
La gente tiene una idea de las entidades sin ánimo de lucro que no es cierta. Yo monto una, me pongo un salario como presidente de X euros, siendo los X euros todo el máximo que pueda exprimirle a la entidad…. y sigue siendo una entidad “sin ánimo de lucro”
5
K
42
#16
taSanás
#10
@lupus
perdona, edité tras tu positivo, igual con el nuevo comentario no estás de acuerdo,
Compénsalo en este
2
K
27
#18
sorrillo
#10
Ahora en serio, alguien que repite tantas veces “sin ánimo de lucro”… se lucra.
Sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro ...
¿Dónde hay que ir a cobrar?
1
K
27
#21
taSanás
#18
tienes una chispa…
(No)
2
K
18
#38
Tanenbaum
#18
Debería ser:
Ahora en serio, alguien que repite tantas veces “sin ánimo de lucro”… se intenta lucrar.
0
K
6
#20
Nitros
Mi idea de internacionalizar Menéame
Pues menos mal que no le salió bien y no se ha convertido esto en un ola k ase.
2
K
24
#11
plutanasio
Y para enviar esto hacía falta crearse un usuario nuevo?
1
K
15
#34
Ferran
#11
Yo soy el autor del blog, pero no del envío. Lo publiqué esta mañana pero estaba esperando al Martes para enviarlo.
Mi sorpresa ha sido entrar a Menéame y verlo en Portada
Pensaba que ya nadie leía blogs, debe ser alguien que todavía usa RSS y me tiene agregado.
Alguien que se crea clones
1
K
16
#35
frg
#11
Con las nuevas reglas igual consideran que te metes con alguien y te banean, o has cogido una IA y has generado todo el contenido.
0
K
11
#28
antesdarle
Los usuarios íbamos en la venta?
quizá por eso se torció
0
K
13
#25
Kleshk
Prffff...
Pagar por meneame cuando es gratis crearte usuario y comentar
0
K
11
#27
Nebuchanezzar
*
Yo me alegro de que esto no se internacionalice, cada dia me enfrento al atraso social de latam en forma de conservaduría, abrirlo a América latina sería, sin duda una malisima idea, ¿una versión alternativa para latam? sin duda, lo otro acabaría con Meneame tal y como lo conocemos
1
K
10
#39
frg
#27
No se que conoces de Latam, pero te veo muy sesgado. Gilipollas hay en todos los continentes, y dudo que el porcentaje sea significativamente diferente.
1
K
15
#53
Vicenteeee
Vale, por lo que puedo entender de la experiencia de
@Ferran
y los socios de menéame es que antes prefieren poner 101.000 euros y seguir igual a que este nido de rojos prospere hacia algo más grande y más fuera de su control, ya que no pueden conseguir que se llene ni con 500 usuarios que contraresten la ideología y el tipo de envios que se hacen en este sitio. Si no pueden controlar el relato pues por lo menos que no evolucione
0
K
8
#36
SantoCisne
Lo que realmente me ha explotado la cabeza es que exista un dominio "com.es"
0
K
6
#37
Ferran
*
#36
El dominio es "www", es un efecto óptico, y un bug de Menéame por obviar "www" como dominio
1
K
16
#40
beldin
quizas no importa quien domine meneame, por su estructura a los de arriba no les sera facil incidir en las noticias, aunque podria ser mejorable, lo del karma y como se plantea no me gusta un carajo, pueden subirlo de forma artificial y crear elites que tumben noticias o tendencias que no interesen. y lo de internacionalizar pak? con abrir mas a meneame, y poner etiquetas por pais o comunidad es suficente, entras en lo que te interesa o tienes curiosidad. portadas personalizadas por ejemplo, meneame les guste o no es de los usarios, si aprietan mucho y no hay usuarios activos que añadan valor a la red, cae.
0
K
6
#41
Ferran
*
#40
La idea era que hubiera una Portada diferente dependiendo del país del usuario, e intentar que fuera más relevante para los usuarios.
A un usuario de Argentina no le interesa lo que haga Ayuso en Madrid, España, y a nosotros tampoco nos interesa tanto lo que pasé en Sosua, República Dominicana. Etc.
Frente a los bajos ingresos de Menéame yo veía 2 posibilidades:
- Aumentar la masa de usuarios para aumentar los ingresos.
- Aumentar los banners para aumentar los ingresos.
Para mi tiene más sentido aumentar los usuarios, y eso se consigue aumentando la relevancia a más países y así aumentar la audiencia y el impacto de la web.
1
K
20
Ver toda la conversación (
53
comentarios)
