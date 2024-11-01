Apuestas y polémica: sospechan que Barron Trump ganó USD 400.000 tras la captura de Maduro

Una apuesta millonaria que se hizo horas antes de la intervención de Estados Unidos a Venezuela puso bajo la lupa a Barron Trump. Este suceso reabrió el debate sobre el marco regulatorio de estos sitios. Ante la sospecha de operaciones con rentabilidades atípicas, en Estados Unidos ya propusieron iniciativas para criminalizar el "insider trading" en los mercados de predicción. Por eso, los inversores especializados priorizan el análisis del mecanismo de resolución -quién decide y bajo qué criterios- por encima del evento en sí.