Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea

Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea

Esta iniciativa permite buscar alternativas europeas para multitud de productos y servicios.

#2 Pixmac
Esas empresas serán europeas pero en muchos casos los componentes o el producto terminado vendrá de China u otro lugar, por lo que la soberanía europea es limitada.
#5 azathothruna
Ya sabemos que carros europedos no.
A estas alturas son carretas de chatarra.

www.youtube.com/shorts/cUiXwu4St3Q

www.youtube.com/shorts/u1W8mz5v9mI
#8 cosmonauta
#5 Estarás contento ahora que con el Mercosur podrás disfrutar de tecnología y servicios europeos.
#6 jonolulu
Para fotografía Leica y Zeiss. La verdad es que la recomendación no está mal... Si puedes pagarlo
#3 carademalo
Entro, veo Cecotec (que fabrican todo en China) y me digo: "pues vaya mentira de comprar europeo".
#7 cocococo
Yo compro donde mejor sea la relación calidad precio, esté en Europa o a tomar por culo de lejos.
#9 XcUl10
#7 donde mejor sale es en la casa de la mamá o abuela. Cada vez esa costumbre se alarga más en el tiempo. Es más tu habitación de la infancia cada vez progresa más hacia la adultez aunque hay mucha gente que dice que como hace 60 años se hacía pues es lo más normal y lógico.
#1 AlaarLowe
Una estupidez.

Cualquier producto terminado tiene productos que vienen de decenas de países
#4 XcUl10
Compra europeo ( etiqueta y marca europea) que te estafare felizmente!!! El otro día fui a Zara y un jersey de lana 100 euros!!! 100 euros señor@s y ponía made in china!!! Si si esa ropa que te dicen luego en muchos medios que se tiñe y se trata con productos cancerígenos!!! Venga hombre, pues mira lo compro en temu por 15 euros. Es más, subo las imagen para buscarla en la app. Lo mismo con las chupas northface, las tiene todo dios y valen en el corte inglés desde 240 hasta casi 500 . Todo el…   » ver todo el comentario
