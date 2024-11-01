·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14369
clics
Ayuda, por favor
8462
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
6504
clics
Los "fachatroll"
5953
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
4720
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
más votadas
477
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
393
Josu Jon Imaz (Repsol) se postra ante Donald Trump
261
Las autoridades federales prohíben a Minnesota investigar el tiroteo de ICE en Minneapolis (Eng)
425
La querella de Hazte Oír contra Zapatero sigue el 'modelo Peinado': noticias en medios ultras e insinuaciones sin contrastar
337
Un video muestra a hombres enmascarados y armados golpeando a un palestino en la Cisjordania ocupada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
131
clics
Compra Europeo. Una iniciativa por la soberanía europea
Esta iniciativa permite buscar alternativas europeas para multitud de productos y servicios.
|
etiquetas
:
soberanía
,
europea
,
boicot
,
buscador
25
5
0
K
321
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
5
0
K
321
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pixmac
Esas empresas serán europeas pero en muchos casos los componentes o el producto terminado vendrá de China u otro lugar, por lo que la soberanía europea es limitada.
0
K
20
#5
azathothruna
*
Ya sabemos que carros europedos no.
A estas alturas son carretas de chatarra.
www.youtube.com/shorts/cUiXwu4St3Q
www.youtube.com/shorts/u1W8mz5v9mI
0
K
18
#8
cosmonauta
#5
Estarás contento ahora que con el Mercosur podrás disfrutar de tecnología y servicios europeos.
0
K
13
#6
jonolulu
Para fotografía Leica y Zeiss. La verdad es que la recomendación no está mal... Si puedes pagarlo
0
K
16
#3
carademalo
Entro, veo Cecotec (que fabrican todo en China) y me digo: "pues vaya mentira de comprar europeo".
0
K
15
#7
cocococo
Yo compro donde mejor sea la relación calidad precio, esté en Europa o a tomar por culo de lejos.
0
K
7
#9
XcUl10
#7
donde mejor sale es en la casa de la mamá o abuela. Cada vez esa costumbre se alarga más en el tiempo. Es más tu habitación de la infancia cada vez progresa más hacia la adultez aunque hay mucha gente que dice que como hace 60 años se hacía pues es lo más normal y lógico.
0
K
6
#1
AlaarLowe
Una estupidez.
Cualquier producto terminado tiene productos que vienen de decenas de países
0
K
6
#4
XcUl10
*
Compra europeo ( etiqueta y marca europea) que te estafare felizmente!!! El otro día fui a Zara y un jersey de lana 100 euros!!! 100 euros señor@s y ponía made in china!!! Si si esa ropa que te dicen luego en muchos medios que se tiñe y se trata con productos cancerígenos!!! Venga hombre, pues mira lo compro en temu por 15 euros. Es más, subo las imagen para buscarla en la app. Lo mismo con las chupas northface, las tiene todo dios y valen en el corte inglés desde 240 hasta casi 500 . Todo el…
» ver todo el comentario
1
K
0
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A estas alturas son carretas de chatarra.
www.youtube.com/shorts/cUiXwu4St3Q
www.youtube.com/shorts/u1W8mz5v9mI
Cualquier producto terminado tiene productos que vienen de decenas de países