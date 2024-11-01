edición general
Zapatero asesino

Mucha gente no lo sabe, pero Zapatero excarceló a un hombre que asesinó a tres personas en Madrid. No lo pongo entre comillas pero es una cita literal de un artículo que publicó ayer OkDiario, el insulto al sentido común y al periodismo que dirige Eduardo Inda. La exclusiva, que además de falsa tiene seis meses, se puede encontrar después de sortear tres artículos en defensa del mentiroso de Feijóo, que tuvo que reconocer ante la jueza de la dana que se inventó que estaba siendo informado en tiempo real por Mazón de la catástrofe. El que paga m

porcorosso #4 porcorosso
La exclusiva de OkDiario, que en realidad es un refrito de la inventada que se pegó Nacho Abad en El Debate hace unos meses, olvida un curioso dato que, por lo que sea, tampoco llamó la atención del televisivo Abad (estaría despistado persiguiendo okupas, qué se yo). El asesino consiguió huir de España gracias al juez Peinado, que se sacó de la manga que el crimen era cosa del narco mexicano y retrasó varios meses la investigación. Cuando, al final, dictó la orden de busca y captura, Handi Ortiz ya no se acordaba ni de que se había fugado.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
El bulo es tan enorme que daría la risa si no fuera porque los votantes del PP están dispuestos a tragar cualquier boñiga que les sirvan por escrito.


Hablando de Zapatero:

Aprovecho para el clásico cuando se habla de Zapatero:

Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-La UME.?
-La Ley Antitabaco?

Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-El canet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?

Si, pero además de la UME y la Ley…   » ver todo el comentario
Kantinero #7 Kantinero *
No acabo de entender como gente que practica el terrorismo informativo no esten en la cárcel.
Igual la izquierda mediática también necesite un brazo político ejecutor, al igual que el que tiene la derecha con Hazte Oír o Manos limpias que son básicamente los que encubren sospecho que debidamente untados por todos estos medios, el golpe de estado mediático que junto con otros instituciones controladas por la derecha, da razón de ser, titulares y carnaza a toda esa basura de medios subvencionados por la derecha
hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera
Después si se pide legislar contra los bulos viene el cínico tragabolas con el "y quien dice lo que es mentira y lo que no". Como si no lo supiera bien y no se pudiera demostrar. Que harto de Fachapobres e insolventes intelectuales, joder.
Pertinax #2 Pertinax *
Tonto sí, pero asesino...

#0 ¿Has subido la noticia para pegar tu chapa habitual? Porque es más que discutible. Olvidas que era el gobernante que ni vio venir la mayor crisis del siglo, y que cuando la intuyó, nos engañó a todos.

Por no decir que fue el impulsor de que en esa crisis los bancos deberían ser los primeros en cobrar, y no se le cayeron los anillos en modificar la Constitución para hacerlo factible.
porcorosso #5 porcorosso
#2 ¡Manda huevos!
Chapa habitual es lo tuyo con Irene.
www.meneame.net/search?u=Pertinax&w=comments&q=irene
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Como es normal con esa lerda. Y como también lo es con el mermao de Zapa.

Es mi deber, exigir dirigentes de izquierda mínimamente formados.
Kantinero #8 Kantinero
#2 No la vio venir ni él ni nadie, ni todos los expertos economistas a través del mundo mundial.
No hay comentario tuyo sin su correspondiente carga de mierda
