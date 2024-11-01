Zapatero asesino

Mucha gente no lo sabe, pero Zapatero excarceló a un hombre que asesinó a tres personas en Madrid. No lo pongo entre comillas pero es una cita literal de un artículo que publicó ayer OkDiario, el insulto al sentido común y al periodismo que dirige Eduardo Inda. La exclusiva, que además de falsa tiene seis meses, se puede encontrar después de sortear tres artículos en defensa del mentiroso de Feijóo, que tuvo que reconocer ante la jueza de la dana que se inventó que estaba siendo informado en tiempo real por Mazón de la catástrofe. El que paga m
Hablando de Zapatero:
Aprovecho para el clásico cuando se habla de Zapatero:
Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-El canet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y la Ley
Igual la izquierda mediática también necesite un brazo político ejecutor, al igual que el que tiene la derecha con Hazte Oír o Manos limpias que son básicamente los que encubren sospecho que debidamente untados por todos estos medios, el golpe de estado mediático que junto con otros instituciones controladas por la derecha, da razón de ser, titulares y carnaza a toda esa basura de medios subvencionados por la derecha
#0 ¿Has subido la noticia para pegar tu chapa habitual? Porque es más que discutible. Olvidas que era el gobernante que ni vio venir la mayor crisis del siglo, y que cuando la intuyó, nos engañó a todos.
Por no decir que fue el impulsor de que en esa crisis los bancos deberían ser los primeros en cobrar, y no se le cayeron los anillos en modificar la Constitución para hacerlo factible.
Chapa habitual es lo tuyo con Irene.
Es mi deber, exigir dirigentes de izquierda mínimamente formados.
No hay comentario tuyo sin su correspondiente carga de mierda