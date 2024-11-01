edición general
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez

Solo en 2024, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el grupo Libertad Digital recibió 1,02 millones de euros.

Dene #3 Dene
Para eso le pagan, para difundir bulos y mierda
josde #9 josde
#3 Federrico, el rey del bulo bien pagado.
pitercio #5 pitercio *
El churrinano se inventa que el Perro está moribundo, con inmediata redifusión del Del váter, propaganda digital, Mondongo, etc.
Maripescuezo va con el bulo al parlamento para amplificarlo y distraer sobre los golpistas que fundaron su organización.
Terradillos, Amarrosa, Griso, el hormiguero y la internacional fascista en general, lo sacan mucho para saturar al personal de algo inventado, innecesario e intrascendente.
Y esto es lo mejor que se puede esperar de ellos, propaganda burda y chabacanería.
Lo siguiente que espero es que todo es una maniobra del perro, que les tendió una trampa para que parezcan subnormales :troll:
#6 laruladelnorte
Ante el bulo y la utilización del mismo por diputados del PP, como Cayetana Álvarez de Toledo, han obligado al presidente del Gobierno a abordar el asunto y atizar por ello a la derecha. “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, ha expresado Sánchez en un post en X.

Menuda mierda de oposición que su única arma es soltar bulos contra el gobierno.
Ludovicio #7 Ludovicio
Pero ese es su trabajo. Difundir bulos.

Como si alguien no lo supiese.
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
Losantos ha dicho que es más fuerte, porque decir que es más alto hubiera sido el descojone  media
#1 DatosOMientes
¿Qué enfermedad? No puedo entrar a la noticia (es cosa mía, me niego a aceptar cookies).
reithor #2 reithor
#1 el bulo es que tiene algo cardiovascular.
#8 Grahml *
#1 Aquí lo resume el perro:


«La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.

La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública.

No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan.

Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien.

Queda Gobierno para rato.»


x.com/i/status/2026964225281732754
Supercinexin #10 Supercinexin
#8 Como siempre, excelente y educada respuesta de Pedro Sánchez ante los patéticos hombrecillos fascistas como el despojo de Losantos. Un personaje que en cualquier país digno de llamarse Estado de Derecho ya habría sido puesto entre rejas por todos sus delitos, injurias y calumnias contra españoles decentes y por sus múltiples llamadas al terrorismo y a la violencia.
