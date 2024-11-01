·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3882
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
3678
clics
Pantomima full: hombre performativo
4580
clics
Inquiokupas
4439
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
4731
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
más votadas
414
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
378
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
368
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
451
La mala suerte persigue a Ayuso
584
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
32
clics
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
Solo en 2024, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el grupo Libertad Digital recibió 1,02 millones de euros.
|
etiquetas
:
losantos
,
bulo
,
libertad digital
,
enfermedad
,
pedro sánchez
25
5
0
K
206
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
5
0
K
206
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Dene
Para eso le pagan, para difundir bulos y mierda
9
K
137
#9
josde
#3
Federrico, el rey del bulo bien pagado.
0
K
20
#5
pitercio
*
El churrinano se inventa que el Perro está moribundo, con inmediata redifusión del Del váter, propaganda digital, Mondongo, etc.
Maripescuezo va con el bulo al parlamento para amplificarlo y distraer sobre los golpistas que fundaron su organización.
Terradillos, Amarrosa, Griso, el hormiguero y la internacional fascista en general, lo sacan mucho para saturar al personal de algo inventado, innecesario e intrascendente.
Y esto es lo mejor que se puede esperar de ellos, propaganda burda y chabacanería.
Lo siguiente que espero es que todo es una maniobra del perro, que les tendió una trampa para que parezcan subnormales
3
K
57
#6
laruladelnorte
Ante el bulo y la utilización del mismo por diputados del PP, como Cayetana Álvarez de Toledo, han obligado al presidente del Gobierno a abordar el asunto y atizar por ello a la derecha. “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, ha expresado Sánchez en un post en X.
Menuda mierda de oposición que su única arma es soltar bulos contra el gobierno.
3
K
52
#7
Ludovicio
Pero ese es su trabajo. Difundir bulos.
Como si alguien no lo supiese.
2
K
47
#4
Ratoncolorao
Losantos ha dicho que es más fuerte, porque decir que es más alto hubiera sido el descojone
0
K
20
#1
DatosOMientes
¿Qué enfermedad? No puedo entrar a la noticia (es cosa mía, me niego a aceptar cookies).
0
K
12
#2
reithor
#1
el bulo es que tiene algo cardiovascular.
0
K
12
#8
Grahml
*
#1
Aquí lo resume el perro:
«La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.
La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública.
No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan.
Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien.
Queda Gobierno para rato.»
x.com/i/status/2026964225281732754
2
K
42
#10
Supercinexin
#8
Como siempre, excelente y educada respuesta de Pedro Sánchez ante los patéticos hombrecillos fascistas como el despojo de Losantos. Un personaje que en cualquier país digno de llamarse Estado de Derecho ya habría sido puesto entre rejas por todos sus delitos, injurias y calumnias contra españoles decentes y por sus múltiples llamadas al terrorismo y a la violencia.
0
K
19
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Maripescuezo va con el bulo al parlamento para amplificarlo y distraer sobre los golpistas que fundaron su organización.
Terradillos, Amarrosa, Griso, el hormiguero y la internacional fascista en general, lo sacan mucho para saturar al personal de algo inventado, innecesario e intrascendente.
Y esto es lo mejor que se puede esperar de ellos, propaganda burda y chabacanería.
Lo siguiente que espero es que todo es una maniobra del perro, que les tendió una trampa para que parezcan subnormales
Menuda mierda de oposición que su única arma es soltar bulos contra el gobierno.
Como si alguien no lo supiese.
«La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.
La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública.
No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan.
Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien.
Queda Gobierno para rato.»
x.com/i/status/2026964225281732754