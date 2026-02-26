edición general
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"

"Yo normalmente cuando voy al fútbol, hago así, hago así, otro día me meto la mano en los huevos, otro día me la meto en el culo. Casualmente, hice así dos veces y ya está. Mi entierro y mi corona ya están encargados. Me está llegando de todo. La verdad es que estoy bastante tranquilo porque mi conciencia la tengo bastante tranquila. Es un gesto que puede pasar, pero de ahí a meterme en el saco de un grupo nazi o afiliarme a un grupo nazi..Tengo dos negros adoptados: el Kalu y el Abdu. No hay un tío que le guste más un maricón que al Toni.

#5 Eukherio
Me dices que la entradilla la escribieron los de elmundotoday y me lo creo. Este realmente le hace honor a la frase de tiene menos luces que un barco pirata.
#9 Unregistered
#5 #7 Veo que no soy el único que quería verificar que el envío era de EMT xD
#11 Eukherio
#9 Es que cuidado, que el tío parece un personaje sacado de Aída o La que se avecina. Compadezco al abogado que tenga que llevar su caso.
#16 mmlv
#5 Ah, pero no es de El mundo Today?
#1 FueraSionistasdeMeneame
Pues ya tiene más negros adoptados que neuronas
#2 tul
#1 espero que sea mentira porque como anden dejando adoptar a semovientes como este...
#17 pirat
#1 Había leído "adobados"...
#3 Tarod
Pues ya sabemos a quien hay que quitar dos adopciones y buscar un padre mínimamente razonable.
#15 chocoleches
De los creadores de "tengo un amigo gay" "como voy a ser machista si tengo una madre" y "no soy de izquierdas ni de derechas"
#7 Tronchador.
El mundotoday me la ha vuelto a... :shit:
#14 comadrejo
Hay adopciones y adopciones. :troll: :troll:

menea.me/2gyxw
#4 Torrezzno
jaja la madre que lo pario
#12 ur_quan_master
" Me está llegando de todo",
¿ Ofertas de empleo en partidos políticos?
#13 Nylo
Más tonto que yo que sé el pobre hombre. Pero me ha convencido. Nazi no es. Con todo, si va por ahí haciendo el saludo nazi sin saber ni lo que es no puede pertenecer a la grada de animación.
#19 Sr.No
ElConfidencial intentándole hacer competencia desleal a ElMundoToday? :shit: xD
#18 mtrazid
Ese cartelito que pusieron ayer fue puro cinismo, de primera división vamos. Están en contra del racismo cuando en su campo no hace mucho lanzaron insultos racistas en contra de Lamine. Si es que para reírse y todo...
#6 CharlesBrowson
Alguien tiene que lavarme la l coche, dijo el caballero
#10 hazardum
También puede ser un menda haciendo el tonto, la verdad, eso tendrán que decirlo quienes le conozcan, eso si, si fue haciendo el imbécil, le va a costar caro, no todos tienen el poder de Elon Musk (que lo haria aposta), y si es de verdad, que apechugue.
