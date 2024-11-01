El verdadero colapso: cinco menores explotados durante cinco años y un sistema ausente

En Estados Unidos, una pareja blanca adoptó a 5 niños negros para convertirlos en esclavos. No es una hipérbole. No es una metáfora política. Es un hecho judicial. Durante 5 años, esos menores fueron encerrados en un granero. Sin baño. Sin camas. Sin comida suficiente. Obligados a trabajar durante horas. Insultados con comentarios racistas. Castigados físicamente.