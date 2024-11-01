edición general
El verdadero colapso: cinco menores explotados durante cinco años y un sistema ausente

En Estados Unidos, una pareja blanca adoptó a 5 niños negros para convertirlos en esclavos. No es una hipérbole. No es una metáfora política. Es un hecho judicial. Durante 5 años, esos menores fueron encerrados en un granero. Sin baño. Sin camas. Sin comida suficiente. Obligados a trabajar durante horas. Insultados con comentarios racistas. Castigados físicamente.

| etiquetas: pareja , adopción , menores , esclavos , estados unidos
Supercinexin
Si ese país nunca hubiera existido,.el Mundo hoy en día sería un lugar muchísimo mejor.
K
cocococo
#2 Ese país está formado por gente llegada de todos los países del mundo. Si la gente nunca hubiera existido el mundo hoy en día sería un lugar muchísimo mejor.
K
EldelaPepi
#5
Los primeros colonos eran en su mayoría fundamentalistas cristianos y delincuentes. Lo mejor de cada casa.
No creo que deban estar muy orgullosos de ello.
K
capitan__nemo
Como estan los trumpistas.
K
rar
Antes se compraban, ahora se adoptan.
K
Esfingo
El articulo es una basura pero me ha recordado al episodio Three Slaps de Atlanta que se inspira en un caso real.

en.wikipedia.org/wiki/Three_Slaps

en.wikipedia.org/wiki/Hart_family_murders
K

