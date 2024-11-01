EE.UU. enfurece al mundo árabe: «Israel podría reclamar la mayor parte de Oriente Próximo»

Según el embajador de EE.UU. en Jerusalén, la Biblia le concede el derecho moral a apropiarse de territorio en Jordania, Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudí. Sería moralmente correcto que Israel se apropiara de mucho más territorio de Oriente Próximo, pero eso no es ahora lo que pide». La declaración ultrasionista del embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Mike Huckabee, durante una entrevista emitida el pasado fin de semana, ha levantado ampollas en todo el mundo árabe.