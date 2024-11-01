EE.UU. enfurece al mundo árabe: «Israel podría reclamar la mayor parte de Oriente Próximo»

Según el embajador de EE.UU. en Jerusalén, la Biblia le concede el derecho moral a apropiarse de territorio en Jordania, Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudí. Sería moralmente correcto que Israel se apropiara de mucho más territorio de Oriente Próximo, pero eso no es ahora lo que pide». La declaración ultrasionista del embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Mike Huckabee, durante una entrevista emitida el pasado fin de semana, ha levantado ampollas en todo el mundo árabe.
y siendo yo mujer....no me voy a quejar si el mundo árabe es invadido, que son un rato machistas. Si les ocupan, aquí una mujer que no va a salir a manifestarse en su apoyo. Por idiotas.
El que tenga que morir gente para ello ya lo dejamos para otro día.
Los Talibanes son una minoría de los 2000 millones de musulmanes que hay en el
mundo.
Por otra parte Israel está llevando un genocidio en Gaza, matando en su mayoría mujeres y niños. Israel lleva guerras interminables y continuos, atentados terrorista, y si se extendiera más, mataría más gente, proclvocaria más genocidios , establecería más apartheid, porque los israelíes son supremacistas.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates
En otros sitios habla de norte y sur. Además también se contradice en fronteras concretas, pero evidentemente van a tirar de máximos
De hecho, geograficamente se podría considerar que Palestina pertenece a la península Arábiga... a ver como les explica el soberbio anaranjado a sus soberbios amigachos saudíes y golfos que les van a tratar y genocidar como a los palestinos.
Lo de occidente y su hipocresía es de infarto.
por lo menos en MNM se aplaude cada ataque contra Israel