edición general
21 meneos
31 clics
EE.UU. enfurece al mundo árabe: «Israel podría reclamar la mayor parte de Oriente Próximo»

EE.UU. enfurece al mundo árabe: «Israel podría reclamar la mayor parte de Oriente Próximo»

Según el embajador de EE.UU. en Jerusalén, la Biblia le concede el derecho moral a apropiarse de territorio en Jordania, Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudí. Sería moralmente correcto que Israel se apropiara de mucho más territorio de Oriente Próximo, pero eso no es ahora lo que pide». La declaración ultrasionista del embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Mike Huckabee, durante una entrevista emitida el pasado fin de semana, ha levantado ampollas en todo el mundo árabe.

| etiquetas: e.uu. , israel , mundo árabe , embajador ee.uu
17 4 0 K 257 actualidad
27 comentarios
17 4 0 K 257 actualidad
Comentarios destacados:    
Veelicus #8 Veelicus
Vaya sorpresa, algunos llevamos diciendo que objetivo de Israel es el Gran Israel y muchos se reian... pues, es la puta realidad.
1 K 24
#7 concentrado
¿Derecho bíblico o petrolífero? Las religiones esconden detrás grandes negocios.
0 K 20
josde #17 josde
#16 Si se hubieran unido contra Israel otro gallo cantaria, pero cada pais Arabe fue de lameculos de EEUU nada mas.
0 K 20
#23 eipoc
#17 si Europa le come el culo a EEUU y tienen muchos más recursos ya me dirás qué pueden hacer ellos si no quieren que haya guerra.
0 K 10
tul #27 tul
#26 mienten como en todo lo demas
0 K 13
#19 Suleiman
Se enfurece, pero no paran de poner miles de millones en inversiones en EEUU. Sin contar la compra de armas.
0 K 13
starwars_attacks #3 starwars_attacks *
leyendo noticias como esta

www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-codigo-penal-afganistan-legaliza-vi

y siendo yo mujer....no me voy a quejar si el mundo árabe es invadido, que son un rato machistas. Si les ocupan, aquí una mujer que no va a salir a manifestarse en su apoyo. Por idiotas.
0 K 13
ehizabai #9 ehizabai
#3 ¿Tú sabes que los afganos no son árabes?
1 K 23
#21 omega7767
#9 se referirá a islam
0 K 11
LeDYoM #15 LeDYoM
#3 Que guay, los judíos son super feministas.
El que tenga que morir gente para ello ya lo dejamos para otro día.
1 K 17
Mauro_Nacho #25 Mauro_Nacho
#3 Los talibanes son un grupo islamista sunita rigorista que promovió EE.UU. cuando la URSS tomo parte en la guerra civil de Afganistán 1978-89.
Los Talibanes son una minoría de los 2000 millones de musulmanes que hay en el
mundo.
Por otra parte Israel está llevando un genocidio en Gaza, matando en su mayoría mujeres y niños. Israel lleva guerras interminables y continuos, atentados terrorista, y si se extendiera más, mataría más gente, proclvocaria más genocidios , establecería más apartheid, porque los israelíes son supremacistas.
0 K 11
ombresaco #10 ombresaco
#5 Añado: Semitas son "hijos/descendientes de Sem" (Sem, hijo de Noé, anterior a Abraham), así que tan "descendientes de Abraham" son los judíos como los árabes. Los judíos supuestamente son descendientes de Isaac (hijo de Abraham) y los árbaes ismaelitas (Ismael, otro hijo de Abraham).
0 K 11
ombresaco #2 ombresaco
Si el criterio para fundar el estado de Israel en Palestina, e ir creciendo poco a poco es bíblico, no hay motivo para que no paren como mínimo hasta el Éufrates, hasta el río de Egipto (posiblemente el Nilo), parte de la península arábiga y hacia el norte.
0 K 11
starwars_attacks #4 starwars_attacks *
#2 ¿bíblico? la interpretación que a ellos les conviene y que se han sacado de la manga. Lo que ellos reclaman no aparece en la biblia como derecho concedido por Dios ni mucho menos. ¿porqué os tragais todos los bulos que se hablan sobre la biblia?
0 K 13
ombresaco #5 ombresaco
#4 qué bulos?
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates
www.biblegateway.com/passage/?search=Génesis 15:18-21&version=RVR

En otros sitios habla de norte y sur. Además también se contradice en fronteras concretas, pero evidentemente van a tirar de máximos
0 K 11
ombresaco #14 ombresaco
#12 mira mi respuesta en #5
0 K 11
tul #12 tul *
#2 no es biblico, ni en la biblia o ni en el talmud no dice nada de eso, lo que dice es que su dios les guiara a la tierra prometida pero en ningun momento precisa que sea palestina ni israel.
1 K 25
Asimismov #26 Asimismov *
#12 basta con leer la lengua de símbolos, lo gritan en su bandera:  media
0 K 12
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
"La Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que entre sus 57 estados de población mayoritaria musulmana –que incluyen a la Liga Árabe– emitió un duro comunicado de condena de «los comentarios peligrosos e irresponsables» del embajador norteamericano en Israel. La Liga, que comprende 22 países árabes, estimó por su parte que Huckabee «violó todos los principios básicos y normas de la diplomacia, además de que desafió la lógica y la razón»."
0 K 11
josde #6 josde
#1 Que se jodan, no han sabido ni querido defender a los suyos, haciendo la vista gorda con esos asesinos de Israel.
5 K 54
#13 pirat *
#6 Cuando no actuas como toca, al final siempre acabas llorando. Sejodan.
De hecho, geograficamente se podría considerar que Palestina pertenece a la península Arábiga... a ver como les explica el soberbio anaranjado a sus soberbios amigachos saudíes y golfos que les van a tratar y genocidar como a los palestinos.
1 K 28
#16 eipoc
#6 claro y si llegan a atacar a Israel, hay que ver qué malos son, son agresores, invasores, tiranos, dictadores.

Lo de occidente y su hipocresía es de infarto.
0 K 10
#20 omega7767
#16 que dices ...
por lo menos en MNM se aplaude cada ataque contra Israel
0 K 11
#22 eipoc
#20 aquí se habla de ataque preventivo, no defensivo.
0 K 10
#18 omega7767
#6 pues como Europa dejando a EEUU hacer genocidios y colonizar y haciéndose los ofendidos con Groelandia
0 K 11
toshiro #24 toshiro
De todo lo que hoy tiene Israel, en 30/50 años no le quedará nada. Todo lo ganado a base de robo y asesinato, le será arrebatado. La gente sionista volverá a ser el pueblo de gente errante, denostada, odiada y sin nada que siempre han sido, porque no aprenden ni aprenderán nada, nunca, de su propia historia.
0 K 10
MIrahigos #11 MIrahigos
Pues me encantaría un Guerra Arabia Saudí Vs Israel.
0 K 10

menéame