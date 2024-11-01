edición general
Quieren condenar a muerte a las mujeres que abortan en Estados Unidos

Quieren condenar a muerte a las mujeres que abortan en Estados Unidos

El 23 de febrero de 2026, legisladores republicanos del estado de Tennessee presentaron la enmienda HB0570, una propuesta para que el aborto sea considerado “homicidio de un no nacido”. La consecuencia penal no es simbólica. La pena contemplada es cadena perpetua o inyección letal. No es un exabrupto en redes sociales. Es un texto registrado oficialmente en el Capitolio estatal.

#3 Pepis
Es increíble lo que les preocupa a esta gente las personas antes de nacer y lo poco que les importan cuando ya han nacido.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Un futuro gobierno de coalición PP Vox acabará con muchos derechos, pero el del aborto será uno de los primeros que sufrirá el ataque.
Nylo #7 Nylo
#1 lo dudo.
elGude #5 elGude
lo que demuestra que no son pro vida, sino pro control.
aupaatu #4 aupaatu
Pero lo hacen por el bienestar y la libertad de los norteamericanas nacidas.
#8 pirat
No se quien ha hecho más para perjudicar la legítima causa y reivindicación feminista,
si la chupipandi obtusa y puritana de montero, belarra y pam
o las idiotas que apoyan a la ultraderecha sabiendo que si llegan al poder, los primeros en caer serán los derechos de las mujeres.
#9 lamonjamellada
#8 yo diría que los señoros que nunca han apoyado el feminismo, porque igualdá, y se sienten muy agredidos por no ser niños sol, y se dedican a deslegitimar la causa siempre que pueden con cualquier estupidez que en su cabeza suena brillante pero es una mamonada digna de patio de colegio. Esos serían los que más han jodido al feminismo en general y a las mujeres en particular. Las mosquitas muertas, los suavitos. Cómo voy a ser yo machista, que tengo madre.
#6 Martillo_de_Herejes
Putos animales
