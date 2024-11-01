Quieren condenar a muerte a las mujeres que abortan en Estados Unidos

El 23 de febrero de 2026, legisladores republicanos del estado de Tennessee presentaron la enmienda HB0570, una propuesta para que el aborto sea considerado “homicidio de un no nacido”. La consecuencia penal no es simbólica. La pena contemplada es cadena perpetua o inyección letal. No es un exabrupto en redes sociales. Es un texto registrado oficialmente en el Capitolio estatal.