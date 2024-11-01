Un vídeo muestra la lujosa reforma realizada por el hijo de una concejala del PP en una VPO de Alicante que se ha quedado

El diseñador publicó en sus redes un vídeo en el que explica los detalles de los cambios en el interior del inmueble protegido que se adjudicó A. L., hijo de la concejala popular de San Vicente, Mercedes Torregrosa en el residencial Les Naus.
| etiquetas: vídeo , reforma , lujo , hijo , concejala , pp , vpo , alicante
Vaya panda de hdp..
Eliminar la habitación por el vestidor quita toda posibilidad de usar ese piso en una vivienda familiar y lo convierte en el típico piso de soltero o de pareja joven.
Esto se judicializará, se tomarán algunas medidas, pero los beneficiados y con los pisos adjudicados se quedaran con ellos aun a sabiendas que fue un chanchullo 100% ilegal.
Hay que joderse con los herederos de Rita; Santa Rita Rita, lo que se da no se quita.
¡A lo importante!