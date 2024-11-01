El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España

El portavoz de ERC en el Congreso ha logrado conectar con la gente gracias a un discurso capaz de dirigirse a todo votante de izquierdas. El uso de las redes sociales y el lenguaje sarcástico, claves.
| etiquetas: fenómeno , rufián , catalán , izquierda , independentista
Que se ande con ojo.
Es un tío muy ocurrente, con mensajes cortos que las clava, ideal para el tipo de comunicación política en boga hoy en día.
Por ejemplo, ante los casos de corrupcion del PSOE no ha hecho NADA. Un claro caso de "que me quedo sin comer"
¿Qué medidas efectivas ha hecho que han mejorado la vida de los ciudadanos ? CERO
Escribir tuits o hacer discursos populistas en la tribuna es fácil
Hace 10 años, el más indepe.
Un político, en la acepción más chunga del término.
Ahora, que hace unos twits y unos titulares magníficos, pues también.
El primero en ver, además, que la izquierda va a tener que hacer algo con la inmigración o no van a volver a gobernar.
Los discursos y la escenificacion la hace muy bien. Pero eso no crea ni otra realidad ni le va a llevar a ningun sitio , sin salir de su esquina.
Yo le recomendaria que no saliera porque el precio a pagar ya lo hemos visto y dudo que haya gente suficiente en el pais que quiera cambiar algo o que no sea influenciable a toda la maquinaria que se pondria en marcha de nuevo.
Mientras no haya limpieza no habra oportunidad. Y dudo que el no sepa eso. La ilusion es buena pero si no te lleva a estrellarte contra una pared.