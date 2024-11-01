edición general
El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España

El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España

El portavoz de ERC en el Congreso ha logrado conectar con la gente gracias a un discurso capaz de dirigirse a todo votante de izquierdas. El uso de las redes sociales y el lenguaje sarcástico, claves.

Graffin #4 Graffin
Pablo Iglesias también lo fue hasta que empezó la campaña PISA.
Que se ande con ojo.
ehizabai #5 ehizabai
Pues el día que se enteren que vive en Gipuzkoa...
Es un tío muy ocurrente, con mensajes cortos que las clava, ideal para el tipo de comunicación política en boga hoy en día.
tul #2 tul
ocurre porque el ppsoe esta lleno de basura derechista
alcama #9 alcama *
Hablar es muy fácil. Hacer es otro tema.
Por ejemplo, ante los casos de corrupcion del PSOE no ha hecho NADA. Un claro caso de "que me quedo sin comer"

¿Qué medidas efectivas ha hecho que han mejorado la vida de los ciudadanos ? CERO

Escribir tuits o hacer discursos populistas en la tribuna es fácil
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
¿independentista?
ehizabai #6 ehizabai *
#1 Depende de cómo vayan las encuestas... Ahora seriedad, altura de miras, responsabilidad. Se huele una posible candidatura...
Hace 10 años, el más indepe.
Un político, en la acepción más chunga del término.
#10 Almirantecaraculo
#6 y quien sería un referente para tí en política?
ehizabai #14 ehizabai
#10 Jon Idigoras.
Libre_albedrío #11 Libre_albedrío
#6 Siempre es independentista. Se puede ser de izquierdas como Rufián, o de derechas como Alianza catalana o Junts. Rufián mira por la gente, y Alianza Catalana y Junts por sus finanzas. Si pudiera, votaría por Rufián. No entiendo a los catalanes, que no lo hagan en mayoría.
Varlak #12 Varlak
#11 Hablando con un colega que vive en Cataluña, su teoría es que tras la huida de puigdemont mientras los de erc estaban en la cárcel a erc lo ven como unos perdedores y a puigdemont como un tío más valido y espabilado, simplemente quieren votar a los que ganan, no a los que pierden
ehizabai #18 ehizabai
#11 Siempre me ha parecido que Rufián mira por si mismo, y no consigo sacudirme esa sensación.
Ahora, que hace unos twits y unos titulares magníficos, pues también.
#7 AlexGuevara
Si Rufián, el portavoz de Izquierda socialista del PSOE en el Congreso, es independentista, yo soy monja
Varlak #13 Varlak
#7 ¿Que tiene que ver una cosa con la otra?
denocinha #15 denocinha
Es listo, mejor comunicador de tonterías (que es a lo que se dedican) que el resto de los diputados.

El primero en ver, además, que la izquierda va a tener que hacer algo con la inmigración o no van a volver a gobernar.
JackNorte #16 JackNorte *
Cuando no tienes posibilidades puedes estar valoradisimo , cuando haga algo que afecte a las fuerzas de poder existentes como que se prepare.
Los discursos y la escenificacion la hace muy bien. Pero eso no crea ni otra realidad ni le va a llevar a ningun sitio , sin salir de su esquina.
Yo le recomendaria que no saliera porque el precio a pagar ya lo hemos visto y dudo que haya gente suficiente en el pais que quiera cambiar algo o que no sea influenciable a toda la maquinaria que se pondria en marcha de nuevo.
Mientras no haya limpieza no habra oportunidad. Y dudo que el no sepa eso. La ilusion es buena pero si no te lleva a estrellarte contra una pared.
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Y ERC quería sacarlo de portavoz :palm:
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
por postureo y hacerse el exotico, que nos conocemos
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
Un niñato pijoprogre haciendo el payaso.
