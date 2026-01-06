edición general
3 meneos
24 clics
Si eres de derechas y te gusta Trump

Si eres de derechas y te gusta Trump

Si eres de derechas y te gusta Trump, es importante para ti que no hagas el ridículo. Porque tienes que saber que ni Trump es de derechas ni le gustas tú, con lo que la relación se complica desde el principio. Puede ser que lo que te atrae del presidente de los Estados Unidos sea su determinación, su pulso firme, su manera de afrontar los conflictos sin complejos, haciéndose valer, diciendo siempre lo que quiere sin esconderse. Tienes razón, Trump es así, pero no deberías celebrarlo, ni tomarlo como paradigma, porque acabarás frustrándote.

| etiquetas: trump , eeuu , derechas
2 1 0 K 34 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Trump no es La Berdadera Deresha. Nada es fascismo. Nada es auténtico liberalismo de derechas.

Y la autocrítica es pa los rojos de mierda.
0 K 18
#3 Setis
Si te gusta Trump (seas o no de derechas) recuerda que te gusta un pederasta.
0 K 7

menéame