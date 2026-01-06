Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame

Hace un par de dias NPCMasacrado subió un articulo con una traducción de un hilo de Reddit que ha resultado ser..... un fake y por supuesto llegó a portada.

Pongo la traducción del post de Gergely Orosz:

Un usuario anónimo se hizo pasar por ingeniero de software de UberEats y engañó a internet para que creyera algo completamente falso:

Este hilo de Reddit que afirmaba que una "importante aplicación de reparto de comida" se estaba embolsando las tarifas de prioridad y las de beneficios para el conductor se hizo viral hace unos días: www.reddit.com/r/confession/comments/1q1mzej/im_a_developer_for_a_majo

Llamó la atención del periodista Casey Newton (de Platformer). Casey se puso en contacto y empezó a chatear con esta persona por Signal. Le pidió pruebas de sus afirmaciones y recibió una foto de la tarjeta de identificación de este "informante" de UberEats y un documento supuestamente interno de 14 páginas que revelaba cosas condenatorias.

¡Solo que la tarjeta de identificación es absolutamente falsa y generada por IA, al igual que el documento! Lo sé porque trabajé en Uber, todavía me reúno con gente que trabaja allí y la tarjeta no ha cambiado, y no se parece en nada a la de la foto. No existe una tarjeta de "UberEats"; no es verde; y obviamente el cargo no aparece en la tarjeta (si así fuera, habría que emitir una nueva con cada ascenso). (Subiría mi propia tarjeta que aún conservo, ¡pero ahora me preocupa que hacerlo facilite al próximo trol crear una tarjeta más realista y que acabe engañando a un periodista menos cuidadoso!).

Casey se dio cuenta de que le estaban tendiendo una trampa y le estaban pasando documentos generados por IA, y confrontó a este usuario, quien simplemente eliminó su cuenta de Signal. Un post mucho más largo de Casey con todos los detalles y el documento falso de 14 páginas generado por IA: www.platformer.news/fake-uber-eats-whisleblower-hoax-debunked/

El problema es que a este embaucador (y a nuestro NPC) le llevó unos minutos generar mentiras que sonaban plausibles, pero a un periodista le costó horas descubrir que todo era falso... y la mentira sigue difundiéndose por internet.

Como bien lo expresó Casey:

"La rápida difusión de la publicación del informante ilustró otra máxima que nos enseñaron en la facultad de periodismo: una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga las botas. Con herramientas de IA a su alcance, los bromistas pueden hacer que esas mentiras viajen aún más rápido".

(Todas las demás afirmaciones también eran falsas, según confirmaron Uber y DoorDash. Si hubiera un ápice de verdad en ello, puedes apostar a que saldrían informantes de verdad: hay miles de personas trabajando en cada empresa, y aún más exempleados que dirían algo si hubiera una pizca de verdad en el asunto...).

Corolario, no os creais todo lo que veais en internet