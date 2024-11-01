El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte

Un post en reddit que empieza así: Soy desarrollador de una importante aplicación de reparto de comida a domicilio. La «tarifa prioritaria» y la «tarifa de beneficios para el conductor» van íntegramente a la empresa. El conductor no ve ni un centavo.

Estoy publicando esto desde el wifi de una biblioteca en un portátil desechable porque, técnicamente, estoy sujeto a un acuerdo de confidencialidad muy estricto. Ya no me importa. Ayer presenté mi renuncia y, sinceramente, espero que me demanden. Llevo ocho meses aguantándome, viendo cómo el código se iba implementando en producción, y no puedo dormir por las noches sabiendo que he ayudado a construir esta máquina.

Siempre sospecháis que los algoritmos están amañados en vuestra contra, pero la realidad es mucho más deprimente que las teorías conspirativas. Soy ingeniero de backend. Asisto a las reuniones semanales de planificación de sprints, en las que los jefes de producto (PM) discuten cómo sacar otro 0,4 % de margen de los «activos humanos» (así es como llaman literalmente a los conductores en los esquemas de la base de datos). Hablan de estas personas como si fueran nodos de recursos en un videojuego, no padres y madres que intentan pagar el alquiler.

En primer lugar, la «entrega prioritaria» es una estafa total. Nos la vendieron como un «valor añadido psicológico». Como dije en el título, cuando pagas esos 2,99 $ adicionales, cambia un indicador booleano en el JSON del pedido, pero la lógica de envío lo ignora literalmente. No sirve para acelerar el proceso.

De hecho, el año pasado realizamos una prueba A/B en la que no aceleramos los pedidos prioritarios, sino que retrasamos deliberadamente los pedidos no prioritarios entre 5 y 10 minutos para que los prioritarios «parecieran» más rápidos en comparación. A la dirección le encantaron los resultados. Generamos millones en beneficios netos simplemente empeorando el servicio estándar, no mejorando el servicio premium.

Pero lo que realmente me repugna, y la razón principal por la que voy a dejarlo, es la «puntuación de desesperación». Tenemos una métrica oculta para los conductores que mide lo desesperados que están por conseguir dinero en efectivo en función de su comportamiento a la hora de aceptar pedidos.

Si un conductor suele conectarse a las 10 de la noche y acepta al instante y sin dudar todos los pedidos basura de 3 dólares, el algoritmo lo etiqueta como «alta desesperación». Una vez etiquetado, el sistema deja de mostrarle deliberadamente los pedidos mejor pagados. La lógica es: «¿Por qué pagarle a este tipo 15 dólares por un viaje cuando sabemos que está tan desesperado que lo haría por 6 dólares?». Guardamos las buenas propinas para los conductores «ocasionales» con el fin de engancharlos y gamificar su experiencia, mientras que los conductores a tiempo completo son reducidos a polvo.

Luego está la «tasa de beneficios». Probablemente hayas visto esa «tasa de respuesta normativa» o «tasa de beneficios para conductores» de 1,50 dólares que apareció en tu factura después de que se aprobaran las recientes leyes laborales. La redacción está diseñada para que sientas que estás ayudando al trabajador.

En realidad, ese dinero va directamente a un fondo secreto de la empresa que se utiliza para presionar contra los sindicatos de conductores. Tenemos un centro de costes interno específico para la «defensa de políticas», y esa tarifa se destina directamente a él. Literalmente, estás pagando a los abogados de alto nivel que luchan para que tu repartidor siga sin tener hogar.

Y en cuanto a las propinas, básicamente estamos haciendo «robo de propinas 2.0». Ya no las «robamos» legalmente porque nos demandaron por ello. En su lugar, utilizamos modelos predictivos para reducir dinámicamente el salario base.

Si el algoritmo predice que eres un «gran propinador» y que probablemente dejarás 10 dólares, le ofrece al repartidor un mísero salario base de 2 dólares. Si no dejas propina, les ofrece un salario base de 8 dólares solo por llevar la comida. El resultado es que tu generosidad no recompensa al repartidor, sino que nos subvenciona a nosotros. Tú pagas su salario para que nosotros no tengamos que hacerlo.

Estoy borracho y enfadado. Pregúntame lo que quieras antes de que borren esto. www.reddit.com/r/confession/comments/1q1mzej/im_a_developer_for_a_majo