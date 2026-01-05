edición general
EEUU admite que el Cártel de los Soles no existe tras detener a Maduro

«El Departamento de Justicia se ha retractado de una afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro que la administración Trump promovió el año pasado para sentar las bases para sacarlo del poder en Venezuela: acusarlo de liderar un cartel de la droga llamado Cártel de los Soles», suscribe el reporte publicado este martes.

#3 Lo que existe es el cártel del saqueo del petróleo
Lo que existe es el cártel del saqueo del petróleo
#3 Y el terrorista Trump.
#3 Ya da igual, han conseguido sacar a Maduro para poner a una peon de Trump para que le regalen el petroleo.
Que armas de destrucción masiva ni que cártel
#2 con las armas tardaron 17 años en decir que aquello no existía
#11

Es que de aquella disimulaban más. :-D
#23 Ademas eran tres presidentes los que dijeron lo de las armas de destrucción masiva, uno ya sabemos quien es, Pinocho Aznar.
#11 #9 Los fachapobres que le votan, se lo creen totalmente.
#2 Para sorpresa de nadie.
#1 ahora es cuando actua la justicia para dirimir responsabilidades por todas las personas que han asesinado en el mar caribe estas ultimas semanas :troll:
Pobre loca Ayuser.
Hoy he visto unas declaraciones diciendo todo lo contrario. Habla de toneladas de droja.
www.publico.es/tremending/video-ayuso-embarrancando-hablar-venezuela-t
#9 Y que me dices del Albert Rivera? No dan ni una!

Rivera ha insistido en que el dirigente chavista forma parte de "una red criminal, el llamado Cartel de los Soles, investigada en Nueva York"

www.larazon.es/television/programas/albert-rivera-celebra-caida-maduro
#44 Él no creo que llegue a toneladas :troll:
Lo más gracioso es que el verdadero cártel es el que ha vuelto a ganar la partida y está vez ya directamente sin careta y riéndose del resto del mundo, secuestrando a un presidente de otro país. El de Exxon, Haliburton, Chevron, Mobil, Citgo, Connoco, el cártel de los soles negros.
Ya no se por qué se molestan en inventarse nada, podrían directamente que quieren quedarse con el petróleo. Al fin y al cabo va a dar exactamente lo mismo, la única diferencia es que a algunos les cortocircuitará la cabeza donde repente se llegan a dar cuenta que todo esto no se hace por la libertad o contra el Comunismo.
#16 creo que es lo que están diciendo abiertamente y sin complejos, no? Que están controlando el país para quedarse con el petróleo

Y el que esté esperando elecciones en Venezuela, que espere sentado
Era una bromita, como las armas de destrucción masiva.
Todo esto es muy poco serio, por qué no le ponen en libertad.
#4 Porque el perro ha alcanzado al coche y no tiene ni puta idea de qué hacer con él.
Chorprecha.
Ostras! @Findeton estará desolado
#35 Lo dudo. Solo está a la espera de la siguiente parida que poder repetir sobre el tema para crear ambiente.
#49 Y de tener karma. Mientras tiene que conformarse con dar el mismo tiempo de respuestas que se sostienen con cinta adhesiva, aunque más grosero, con la otra cuenta. Vaya. Ya lo tiene.
maduro, lider de un grupo que no existe, anda de que me suena eso?
#8 A mí de que condenen a raperos por lanzar loas a los GRAPO cuando esa banda estaba desaparecida.
#38 te cojo la similitud con pinzas, los soles jamas existieron, como ciertas cosas de cierto pais desertico....
#8 Gorillaz? :-D
Quien le devuelve la vida a las 80 personas asesinadas para secuestrar a Maduro?
#24 el nobel de la paz, como las bolas de dragón
Bueno, bueno... ¿y qué hay de que Venezuela tenía ametralladoras, eh, eh, EH? :popcorn:
Jajajaja, es cada declaración de Trump es un zasca a los ultras fanáticos de vox y pp
claro, consumo propio y lo guardaba para un amigo, las escusas de siempre...


La comunidad internacional, consternada, al descubrir que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha estado en posesión de grandes cantidades de petróleo durante años. "No nos podíamos creer que tenía literalmente miles de millones de barriles escondidos bajo tierra", declaró un portavoz de la DEA. Maduro, quien enfrenta hasta 500 años de prisión, se defendió argumentando que "el petróleo era para consumo propio" y que "solo lo guardaba a un amigo chino". El juicio comenzará tan pronto como alguien logre explicar exactamente qué ley violó.
Entonces la realidad es que los gringos han secuestrado al dirigente de un país para presionar a su gobierno para quedarse con si petróleo.
#47 No jodas.
¡¡¡No puede ser!!! ¡¡Feijóo y Ayuso llevan días diciendo que Venezuela es un narcoestado!! ¡¿Estarán equivocados?!
#25 Y todos los medios de comunicación de este país, hablando del "Cartel de los Soles" como si fuera algo real.
definitivamente no es sorprendente porque cuando fragmentaron toda América para ponerla bajo control anglosajón, admitieron también que la leyenda negra era un fraude.
Desde 1898 fabricando historias para atacar a otros países.
Vaya vaya. Como me gusta Trump... No solo se quita el la careta, sino tbn sus lameojetes.

Ya queda cristalino que tipos de personas son las que siguen a este energúmeno
PlotTwist
Entonces de qué es culpable? De poseer armas de forma ilegal, siendo presidente de un país con un ejercito regular, de poseer petroleo de forma ilegal siendo presidente de un país petrolero???. Cual es el siguiete disparate...Menuda película y menudo culebrón.
Hubiese sido mas creible decir que es un dictador y que no respeta los DDHH que inventarse cuatro mierdas.
#46 Pero si ya lo sabíamos. Y lo mismo se puede decir de Maduro.
#46 No son tontos, que sea un dictador es irrelevante, no puedes detener a alguien de otro país según sus leyes. Pero si mete droga en tu país, si que le puedes acusar de algo y detenerlo, que es por lo que se han inventado esto.
#46 Eso ya lo decían, y también exactamente eran cuatro mierdas inventadas.
Todos sabíamos que no existía. Fueron ellos los últimos en enterarse
Lo dicen porque no tienen tanta fé a que el juicio contra Maduro vaya a salir como les gustaría... Incluso si tardan diez años en tener una sentencia.

Por ahí escuché que se pueden tirar un rato largo discutiendo entre abogados si la detención fue legal o no.
Edit
#14 Y encima deja en Venezuela al Gobierno de Maduro al completo y la pobre y muy santísima Corina Machado se queda fuera. :foreveralone:

Si es que el Zanahorio no tiene ni corazón ni alma. ¡Es un destructor de ilusiones fachas! :troll:
¿Cómo interpretar está noticia? Me refiero, tenían todo el tiempo del mundo para retractarse de esa información. ¿Por qué ahora, justo tras capturar a Maduro, que tiene más repercusión al estar centrado el foco mediático? ¿Alguién tiene una explicación?
#17 La gente se quedará/da con que existe el cartel del sol, aunque sea mentira.
Luego rectifican, pero ya da igual, si preguntas todos dirán lo mismo, era un narco del cartel del sol.
#18 Acabo de responder en otro hilo a un tío súper informado sobre Venezuela y muy inteligente que insiste en que Maduro es un narcotraficante.

Que su madre le devuelva el móvil, que no ha leído la información oficial.
#17 creo que tiene que ver con la estrategia legal de la fiscalía para condenar a Maduro.
#17 Hago lo que me sale los cojones, avisados estáis, que estoy mu loco, que lance 2 bombas nucleares sobre població civil, u esque no sus acorcabais?!!! o_o // Personificación de la admistración estadounidense, hoy en día en Trump.
#17 Cuando lo leas en la portada de algún medio de comunicación nacional español relevante me lo dices ...
#17 Que esa mentira era útil para justificar el secuestro, pero una vez cometido, mantenerla puede beneficiar a la defensa del secuestrado.
#17 Evidentemente no iban a retractarse antes de capturarlo; era una de las razones más grandes (sino la razón) para detenerlo.

Quién ha retirado esa acusación es el Departamento de Justicia de EEUU en el juicio, ya que no tiene base ninguna.
desde antes , son británicos reciclados
EEUU y patrañas van de la mano
