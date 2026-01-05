EEUU admite que el Cártel de los Soles no existe tras detener a Maduro

«El Departamento de Justicia se ha retractado de una afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro que la administración Trump promovió el año pasado para sentar las bases para sacarlo del poder en Venezuela: acusarlo de liderar un cartel de la droga llamado Cártel de los Soles», suscribe el reporte publicado este martes.
Es que de aquella disimulaban más.
Hoy he visto unas declaraciones diciendo todo lo contrario. Habla de toneladas de droja.
Rivera ha insistido en que el dirigente chavista forma parte de "una red criminal, el llamado Cartel de los Soles, investigada en Nueva York"
Y el que esté esperando elecciones en Venezuela, que espere sentado
La comunidad internacional, consternada, al descubrir que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha estado en posesión de grandes cantidades de petróleo durante años. "No nos podíamos creer que tenía literalmente miles de millones de barriles escondidos bajo tierra", declaró un portavoz de la DEA. Maduro, quien enfrenta hasta 500 años de prisión, se defendió argumentando que "el petróleo era para consumo propio" y que "solo lo guardaba a un amigo chino". El juicio comenzará tan pronto como alguien logre explicar exactamente qué ley violó.
Ya queda cristalino que tipos de personas son las que siguen a este energúmeno
Por ahí escuché que se pueden tirar un rato largo discutiendo entre abogados si la detención fue legal o no.
Si es que el Zanahorio no tiene ni corazón ni alma. ¡Es un destructor de ilusiones fachas!
Luego rectifican, pero ya da igual, si preguntas todos dirán lo mismo, era un narco del cartel del sol.
Que su madre le devuelva el móvil, que no ha leído la información oficial.
Quién ha retirado esa acusación es el Departamento de Justicia de EEUU en el juicio, ya que no tiene base ninguna.