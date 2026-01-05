El Departamento de Justicia retira la acusación de que el «Cartel de los Soles» de Venezuela es un grupo real (eng)

El Departamento de Justicia ha retirado una dudosa acusación contra el presidente Nicolás Maduro que la administración Trump promovió el año pasado para sentar las bases para destituirlo del poder en Venezuela: acusarlo de liderar un cartel de drogas llamado Cartel de los Soles. Esa acusación se remonta a una acusación formal de 2020 contra Maduro redactada por el Departamento de Justicia. En julio de 2025, copiando el texto de la misma, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista. En noviembre, Marco