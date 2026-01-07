Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a muerte a una mujer que iba en una auto, durante una operación migratoria en Minneapolis. Así lo confirmó un portavoz de la ciudad, quien indicó que el hecho ocurrió cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, pidiendo a la ciudadanía evitar la zona. El alcalde Jacob Frey exigió que los agentes ICE “abandonen la ciudad inmediatamente” y afirmó que “la presencia de agentes federales está causando caos” en Minneapolis.