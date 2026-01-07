Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a muerte a una mujer que iba en una auto, durante una operación migratoria en Minneapolis. Así lo confirmó un portavoz de la ciudad, quien indicó que el hecho ocurrió cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, pidiendo a la ciudadanía evitar la zona. El alcalde Jacob Frey exigió que los agentes ICE “abandonen la ciudad inmediatamente” y afirmó que “la presencia de agentes federales está causando caos” en Minneapolis.
“Aquí hay un video de un testigo presencial del tiroteo”, dice Reichlin-Melnick. “Si bien no captura el momento exacto (el tiroteo está bloqueado por el auto), la afirmación de [McLaughlin] de que intentó atropellar a un oficial ya parece ser manifiestamente falsa”.
El comunicado del gobierno: x.com/i/status/2008958123092979817
El texto del gobierno dice que el agente que dispara temió por su vida y la de sus compañeros y que disparó de forma defensiva.
Lo que se ve en el vídeo:
+ Da marcha atras y gira el vehículo para alejarlo de los agentes.
+ Los agentes son los que se acercan a la víctima.
+ Al menos el primer disparo fue con el arma parcialmente dentro del coche.
Aunque al papa lo que es del papa, el documento del gobierno contiene una verdad: se trata de un caso de terrorismo doméstico.
Hace unos años, jamás lo hubiera imaginado.
Ni yo.
Buscad por "Minneapolis" en vuestra red social de confianza.
El vídeo es bastante parecido al del asesinato de Nahel en Francia que desató la revuelta de las Banlieue.
La diferencia es que eso en EEUU es el pan de cada día.
