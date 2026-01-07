edición general
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a muerte a una mujer que iba en una auto, durante una operación migratoria en Minneapolis. Así lo confirmó un portavoz de la ciudad, quien indicó que el hecho ocurrió cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, pidiendo a la ciudadanía evitar la zona. El alcalde Jacob Frey exigió que los agentes ICE “abandonen la ciudad inmediatamente” y afirmó que “la presencia de agentes federales está causando caos” en Minneapolis.

bioibon #3 bioibon
Con un poco de suerte, los yankees acaban en guerra civil antes de iniciar la tercera guerra mundial. Eso que ganaríamos todos
frankiegth #6 frankiegth *
#3. Lo más alucinante es que llevan décadas exportando en gran parte de su cine un "sentido de la justicia" y de un "saber estar" que en realidad no aplicaban ni aplican en su propio país. Supongo que se trata de la definición misma de la palabra "propaganda". Y también supongo que, como con la música, con el mero entretenimiento se amansa a las masas.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Me extraña que no haya pasado antes. Y si ya ha pasado antes, me extraña que no pase mucho más.
A.more #2 A.more
Los camisas pardas americanos. Luego si eso Venezuela, irán,...
themarquesito #7 themarquesito
Creo que no sorprende a nadie que una portavoz de la administración Trump mienta:
“Aquí hay un video de un testigo presencial del tiroteo”, dice Reichlin-Melnick. “Si bien no captura el momento exacto (el tiroteo está bloqueado por el auto), la afirmación de [McLaughlin] de que intentó atropellar a un oficial ya parece ser manifiestamente falsa”.
qwertyTarantino #17 qwertyTarantino
El momento, desde dos ángulos distintos: x.com/i/status/2008971834855968935

El comunicado del gobierno: x.com/i/status/2008958123092979817

El texto del gobierno dice que el agente que dispara temió por su vida y la de sus compañeros y que disparó de forma defensiva.

Lo que se ve en el vídeo:
+ Da marcha atras y gira el vehículo para alejarlo de los agentes.
+ Los agentes son los que se acercan a la víctima.
+ Al menos el primer disparo fue con el arma parcialmente dentro del coche.

Aunque al papa lo que es del papa, el documento del gobierno contiene una verdad: se trata de un caso de terrorismo doméstico.
Pacofrutos #18 Pacofrutos
#17 Por cierto, el Papa , su Santidad, parece que lleva a rajatabla aquello de "No te metas en política". Le auguro muchos años de pontificado intrascendente.
themarquesito #13 themarquesito
En ICE Raids está disponible el vídeo del suceso, por si alguien tiene interés.
www.reddit.com/r/ICE_Raids/
Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
Me flipa lo rápido que ha escalado todo y cómo esta chusma se ha quitado los calzones y han empezado a ir con la chorra fuera tan de cara y tan a las claras.
Hace unos años, jamás lo hubiera imaginado.
#12 Sacapuntas
#9 La deriva agresiva de su presidente el orange bullshit, que les da alas.
Tkachenko #10 Tkachenko
Irán debería atacar EEUU para proteger a los manifestantes
x.com/disclosetv/status/2008972302084620536?s=20
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Hay varios vídeos de lo ocurrido, porque la gente tiende a grabar con el móvil los dispositivos del ICE.
Buscad por "Minneapolis" en vuestra red social de confianza.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Minnesota, con gobernador demócrata y alcalde demócrata. Como se monten protestas gordas por este asesinato del ICE, asumo que Trump podría hasta desplegar al ejército para "garantizar el orden".
qwertyTarantino #14 qwertyTarantino
#4 apostaria a qué no va a ser el caso.

El vídeo es bastante parecido al del asesinato de Nahel en Francia que desató la revuelta de las Banlieue.
La diferencia es que eso en EEUU es el pan de cada día.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#14 Puede. De hecho ya mataron a un hombre en Chicago en circustancias parecidas y no pasó demasiado.
apnews.com/article/ice-chicago-shooting-death-immigration-operation-ca
#15 concentrado
<MODO TRUMP ON>: Trump está matando a millones de personas <MODO TRUMP OFF>
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Las muertes irán a más. Los nazis empezaron igual.
Mistwatch #19 Mistwatch
Viendo cómo están las cosas en Disparos Unidos lo más probable es que a este agente le den una medalla. :-/
