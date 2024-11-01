Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluido el tratado climático de la ONU [en]

La administración Trump se retirará de docenas de organizaciones internacionales, incluida la agencia de población de la ONU y el tratado de la ONU que establece las negociaciones internacionales sobre el clima, a medida que Estados Unidos se aleja aún más de la cooperación mundial. La mayoría de los objetivos son agencias, comisiones y paneles asesores relacionados con la ONU que se centran en el clima, el trabajo y otras cuestiones que la administración Trump ha clasificado como iniciativas woke y que favorecen la diversidad.