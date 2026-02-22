Nacho Vegas: "No quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda, a ver si me va a pasar algo"

Una trabajadora denunció un acoso laboral en una pastelería de Xixón que ya no existe [La Suiza]. El sindicato inició una serie de movilizaciones absolutamente legítimas, pero luego el dueño y el hijo del dueño empezaron a meter demandas a saco. Al final se le dio la vuelta y no quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda. No lo hay, a ver si me va a pasar algo, porque hay hombres que son muy sensibles con estas cosas, pero a veces de alguna manera se le dio la vuelta al caso y acabaron siendo judicializadas
- Que le metería un paquete por desacato ahora mismo y además le subiría la pena por injurias a una autoridad.
- ¿Y si llamase "Señor Juez" a un hijo de puta?
- Eso no pasaría nada porque "señor juez" no es un insulto.
- Muchas gracias, Señor Juez.
A un juez, no le puedes llamar hijo de puta, y en cambio, a un presidente del gobierno, si.
Quien denunció a las de La Suiza, no el Vegas. Creo que me expliqué mal.