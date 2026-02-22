edición general
Nacho Vegas: "No quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda, a ver si me va a pasar algo"

Nacho Vegas: "No quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda, a ver si me va a pasar algo"

Una trabajadora denunció un acoso laboral en una pastelería de Xixón que ya no existe [La Suiza]. El sindicato inició una serie de movilizaciones absolutamente legítimas, pero luego el dueño y el hijo del dueño empezaron a meter demandas a saco. Al final se le dio la vuelta y no quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda. No lo hay, a ver si me va a pasar algo, porque hay hombres que son muy sensibles con estas cosas, pero a veces de alguna manera se le dio la vuelta al caso y acabaron siendo judicializadas

Supercinexin #1 Supercinexin
- ¿Qué pasaría si yo llamase hijo de puta a un juez?
- Que le metería un paquete por desacato ahora mismo y además le subiría la pena por injurias a una autoridad.
- ¿Y si llamase "Señor Juez" a un hijo de puta?
- Eso no pasaría nada porque "señor juez" no es un insulto.
- Muchas gracias, Señor Juez.
Edheo #6 Edheo
#1 Ves como son élite...
A un juez, no le puedes llamar hijo de puta, y en cambio, a un presidente del gobierno, si.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si la memoria no me falla el denunciante es un mierda de quien se rió toda la internet en su día por que presumía de ser un gestor económico con no sé cuantas matrículas en la carrera (universidad privada, asumo)
#3 covacho
#2 te falla. Este es un cantante
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#3

Quien denunció a las de La Suiza, no el Vegas. Creo que me expliqué mal.
Dakaira #5 Dakaira *
#2 ese es el hijo del dueño.
