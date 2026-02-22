Nacho Vegas: "No quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda, a ver si me va a pasar algo"

Una trabajadora denunció un acoso laboral en una pastelería de Xixón que ya no existe [La Suiza]. El sindicato inició una serie de movilizaciones absolutamente legítimas, pero luego el dueño y el hijo del dueño empezaron a meter demandas a saco. Al final se le dio la vuelta y no quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda. No lo hay, a ver si me va a pasar algo, porque hay hombres que son muy sensibles con estas cosas, pero a veces de alguna manera se le dio la vuelta al caso y acabaron siendo judicializadas