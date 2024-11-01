Daniel Esteve (Desokupa) está obsesionado conmigo: me dedica a diario insultos homófobos  

El jefe de Desokupa, Daniel Esteve, está obsesionado conmigo. Me dedica a diario insultos homófobos porque cree que con un bullying propio de un niño de 12 años va a conseguir algo más que retratarse. El origen de sus ataques está en la denuncia que le pusimos desde Acción Contra el Odio y que ha dado lugar a actuaciones de la Fiscalía de Delitos de Odio, en la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que le interpuse hace unos meses y en que me he hecho eco de la condena en costas que le ha caído tras llevar a los tribunales
| etiquetas: daniel esteve , desokupa , rubén sánchez
Aunque luego hay mongers que les sobra la pasta y se la donan
Es cierto que podría parecer que la gente está dispuesta a pagar por el espectáculo de verles insultar y amenazar. Esperemos que no sea así, y tras unas primeras campañas de recaudación, deben de financiar estas acciones de acoso.
Porque los mongers para una "vuelta" vale pero todos los meses pagarles a los desokupos para que la sigan liando... Lo dudo
Cuando veo los comentarios del desokupo con tanta carita de risa no puedo evitar imaginarlo así:
un bocachanclas que deja a la gente que lo haya contratado totalmente en ridculo y como personal no válido en sus funciones para el servicio de España. Ya me había dado cuenta del camino que lleva España, pero eso ya no me dejó dudas. Un cantamañanas en toda regla y parece que anduvo por cadenas de TV como si nada,
Somos una risión de país.
Huele a bulo