Daniel Esteve (Desokupa) está obsesionado conmigo: me dedica a diario insultos homófobos  

El jefe de Desokupa, Daniel Esteve, está obsesionado conmigo. Me dedica a diario insultos homófobos porque cree que con un bullying propio de un niño de 12 años va a conseguir algo más que retratarse. El origen de sus ataques está en la denuncia que le pusimos desde Acción Contra el Odio y que ha dado lugar a actuaciones de la Fiscalía de Delitos de Odio, en la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que le interpuse hace unos meses y en que me he hecho eco de la condena en costas que le ha caído tras llevar a los tribunales