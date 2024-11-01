edición general
Daniel Esteve (Desokupa) está obsesionado conmigo: me dedica a diario insultos homófobos

El jefe de Desokupa, Daniel Esteve, está obsesionado conmigo. Me dedica a diario insultos homófobos porque cree que con un bullying propio de un niño de 12 años va a conseguir algo más que retratarse. El origen de sus ataques está en la denuncia que le pusimos desde Acción Contra el Odio y que ha dado lugar a actuaciones de la Fiscalía de Delitos de Odio, en la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que le interpuse hace unos meses y en que me he hecho eco de la condena en costas que le ha caído tras llevar a los tribunales

calde
Muy bueno el canal de Rubén Sánchez. No sólo humilla a los fachas en los tribunales, sino que también lo hace en RSS.

xD
10
thorpedo
#2 más les escuece el bolsillo cuando tienen que pagar. Y ya van unos cuantos.
Aunque luego hay mongers que les sobra la pasta y se la donan
2
calde
#5 No si, la coña es que cuando ya les cayó una indemnización, siguen insistiendo en los insultos y difamaciones.

Es cierto que podría parecer que la gente está dispuesta a pagar por el espectáculo de verles insultar y amenazar. Esperemos que no sea así, y tras unas primeras campañas de recaudación, deben de financiar estas acciones de acoso.
0
thorpedo
#14 cuando vayan sumando demandas de 30k y 50k ya no harán tantas gracietas...
Porque los mongers para una "vuelta" vale pero todos los meses pagarles a los desokupos para que la sigan liando... Lo dudo
0
El_Tio_Istvan
#2 Está muy bien pero las entrevistas las tengo que ver por partes. Dos horas se me hace largo y a veces complicado.
1
calde
#8 A veces sí, pero suelen ser entretenidas. Yo suelo ponerlas mientras hago otra cosa. Y si no, paro y lo sigo viendo al día siguiente.
0
elGude
Seguro que es una IA
2
frg
#1 La IA gay que está al lado de la cobra gay ...
3
DraWatson
#1 ojalá, así aún tendríamos dudas de si es inteligente o no.
0
devilinside
#1 Es una GAI
0
dunachio
#1 Claro, Dani Esteve es una IA, una Inteligencia Anormal.
1
YSiguesLeyendo
yo creo que se toca y hasta eyacula cada vez que te insulta
0
SerVicius
Poca broma que un nazi descelebrado te eche a las huestes encima. Si de verdad hubiese justicia ya se habrian tomado medias. Pero con el puto psoe es como estar tumbado frente a un tanque, solo puedes rezar para que sea rapido y duela poco.
1
#11 Suleiman
#4 Pues si con el PSOE pasa esto, imagina lo que nos viene...
0
Mltfrtk
Daniel Esteve, el tontopollas xD xD xD
0
xyria
El abogado del nazi de desocupa se apellida "Dapena", no es cachondeo, al menos así lo entendí yo cuando lo nombró Rubén.
0
#26 JanSolo
Solo tienes que poner en Google facua murciano cabreado
0
obmultimedia
Ruben Sanchez esta consiguiendo un buen colchon economico para cuando se jubile.
0
chemari
Pues hala, otro facha mas que contribuye a pagar la hipoteca de Rubén :->
Cuando veo los comentarios del desokupo con tanta carita de risa no puedo evitar imaginarlo así:  media
0
Malinke
Nunca había oido hablar a este tío o no me acordaba. Cuando el asesinato de aquel crío en Mozejón, en un video de otro youtuber, vi a este hablando y comentando sobre el tema del crío, y pensé, ¿este es el tío que se lleva contratos del ejército o de la policía? Si es
un bocachanclas que deja a la gente que lo haya contratado totalmente en ridculo y como personal no válido en sus funciones para el servicio de España. Ya me había dado cuenta del camino que lleva España, pero eso ya no me dejó dudas. Un cantamañanas en toda regla y parece que anduvo por cadenas de TV como si nada,
Somos una risión de país.
1
flyingclown
#6 ¿Rubén Sánchez se lleva contratos del ejército o de la policía?
Huele a bulo
0
#24 LaColetadeDusko
#18 no, huele a culo
0
Malinke
#18 #24 se los llevaba Daniel Esteve. Estoy hablando del tío de Desokupa. Perdón, pensaba que ese dato estaba claro.
0
#29 chapinet
#18 se refiere al nazi
0
Andreham
Pues si está denunciado por odio y te lanza insultos a diario no sé yo si ayuda mucho a su causa.
0
#7 Bravok1
lloros fachas.....lagrimas ultras....mmmm....que ricas. Dicho esto, diría que quien tiene alguna obsesión homosexual es dani okupa...lo de okupa debe ser porque está pidiendo que le ocupen la retaguardia ....lo oculta insultando a los demás en ese aspecto...así parece en su circulo de subnormales incels todo un hombretón cuando la realidad es que se deshace al pensar en hacérselo con sus amigotes o con transexuales....tiene todo el perfil.
0
Estoeslaostia
El Dani este mola, pero el murciono encabronao es lo más.
0
frg
#12 He visto varios comentarios sobre murcianos encabronados, y debido a mi desconocimiento no se si la referencia es sobre algún personaje Murciano que haya pululado por Menéame, que hay varios y algunos también Murcianos, o si es algún otro personaje del Tutuve o similar del que desconozco su existencia. :-)
0
Estoeslaostia
#15 Muy bien, bro. Muy bien.
0

